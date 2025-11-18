Párek recidivistů přepadával lidi v ulicích Hradce. Muže kvůli peněžence i zmlátili

Autor: ,
  13:33
Sedmadvacetiletý útočník v centru Hradce Králové brutálně napadl muže, kterému sebral peněženku, doklady a klíče. Jen o pár hodin dříve na jiném místě ve městě přepadl ženu, které vzal mobil. V obou případech mu pomáhala mladá spolupachatelka. Dvojici brzy dopadli policisté a oba jsou nyní ve vazbě.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: MP Ostrava

Policie obvinila muže a ženu ze dvou loupeží. Protože v jednom z případů byl napadený vážně zraněn, hrozí zadrženým v případě prokázání viny až deset let vězení. Podle policie si pachatelé oběti vybrali náhodně.

První útok se stal 13. listopadu kolem 21. hodiny v Šafaříkově ulici v centru Hradce Králové a druhý 14. listopadu po čtvrté hodině ranní kousek jinde. V prvním případě byla napadenou dvacetiletá žena.

„Muž ji několika údery pěstí zasáhl do obličeje a vytrhl jí z ruky mobilní telefon. Následně k poškozené přistoupila žena, která ji začala silně strkat a pokusila se jí strhnout kabelku z ramene. Poškozená při útoku upadla na zem a utrpěla odřeniny. Pachatelům se podařilo odcizit pouze mobilní telefon a poté z místa utekli,“ sdělila policejní mluvčí Martina Jandová.

Při druhém útoku podle policie obviněný muž brutálně napadl dvaačtyřicetiletého muže, kterého opakovaně bil a kopal do hlavy.

„Společně s dvacetiletou obviněnou mu odcizili peněženku s hotovostí, doklady a klíči. Poškozený utrpěl vážná poranění hlavy, která si vyžádala okamžitou lékařskou péči,“ popsala Jandová.

Policie oba podezřelé zadržela týž den odpoledne, nyní jsou ve vazbě.

„Obviněný muž byl v minulosti opakovaně odsouzen za násilné i majetkové trestné činy, včetně loupeží. Poprvé byl odsouzen už jako mladistvý, stejně jako obviněná žena, která má za sebou také bohatou trestní minulost,“ dodala Jandová.

Oba obvinění nemají trvalé bydliště, přespávali po ubytovnách a u příbuzných.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

OBRAZEM: Labská bouda slaví půl století, nahlédněte do kuchyně i wellness

Labská bouda v Krkonoších si připomíná padesát let od otevření. (11. listopadu...

Labská bouda v nadmořské výšce 1340 metrů severozápadně od Špindlerova Mlýna je i po padesáti letech provozu oblíbenou zastávkou turistů na hřebenech Krkonoš. Zájem o ni v posledních letech roste. V...

Policie zasahovala v budovách ŘSD v Praze a Hradci. Při razii zadržela 11 lidí

V sídle Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) na pražském Kačerově zasahují...

V sídle Ředitelství silnic a dálnic na pražském Kačerově zasahovala policie, uvedl mluvčí státního podniku Jan Rýdl. Policisté si měli vyžádat dokumentaci z jedné z krajských správ ŘSD. Zasahovat...

Kladno v přestřelce zdolalo Třinec, Sparta padla v Liberci. Hořava po návratu zvítězil

Hokejisté Kladna slaví gól proti Třinci.

Třinečtí hokejisté i ve 22. kole extraligy prohráli, když nestačili na Kladno (3:5). Přesto zůstávají v čele tabulky. Sparta nezvládla utkání v Liberci, padla 0:3 a klesla na třetí příčku. Trenér...

Z vily ve Velichovkách velel polní maršál Schörner, může z ní být muzeum

Ve Velichovkách chátrá vila, ze které velel německý polní maršál Ferdinand...

Je to jediná budova v areálu lázní Velichovky na Náchodsku, která není opravená a nemá využití. Ve zchátralé vile za lázeňskou prodejnou přitom za první republiky sídlil ředitel lázní a během druhé...

Zbrojovka - Hradec 0:3, van Buren poslal hattrickem hosty do čtvrtfinále

Mick van Buren z Hradce Králové si užívá trefu do sítě Zbrojovky Brno.

Fotbalisté Hradce Králové vybojovali předposlední místo ve čtvrtfinále domácího poháru. Na hřišti druholigové Zbrojovky Brno vyhráli 3:0 po hattricku Micka van Burena. Vítězové však přišli o tři...

Návrat dětí do opravené školy je ve hvězdách, soused se dál odvolává

Škola v Malšově Lhotě dostala zateplení a nová okna, uvnitř se vyměnily...

Potíže s kolaudací rekonstruované základní školy v Malšově Lhotě na okraji Hradce Králové trvají. Přestože stavaři dokončili první část úprav v srpnu a přístavbu školní budovy v říjnu, nemůže město...

18. listopadu 2025  10:30

Olomouc - Hradec 1:7, při exhibici hostů se blýskl čtyřmi body Tamáši

Litvínov, 2. 11. 2025. Verva Litvínov - Mountfield Hradec Králové, hokejová...

Exhibiční výhrou si sváteční večer zpestřili hokejisté Hradce Králové. Na ledě Olomouce zvítězili v dohrávce 23. extraligového kola 7:1. Dvě branky a dvě asistence si připsal Alex Tamáši. Dva góly a...

17. listopadu 2025  19:20,  aktualizováno  20:45

Bylinkárium povzbudí pacienty i pečující. Pomohou dárci, věří charita

Stavba návštěvnického a vzdělávacího centra Bylinkárium v areálu Domova svatého...

V bývalé bramborárně u Domova sv. Josefa v Žirči na Trutnovsku vzniká infocentrum a expozice věnovaná zahradám. Přestože Oblastní charita Červený Kostelec získala na rekonstrukci čtyřicetimilionovou...

17. listopadu 2025

Z vily ve Velichovkách velel polní maršál Schörner, může z ní být muzeum

Ve Velichovkách chátrá vila, ze které velel německý polní maršál Ferdinand...

Je to jediná budova v areálu lázní Velichovky na Náchodsku, která není opravená a nemá využití. Ve zchátralé vile za lázeňskou prodejnou přitom za první republiky sídlil ředitel lázní a během druhé...

16. listopadu 2025  8:07

RECENZE: Kdo to neví, neví nic! říkal Hron o věčném hledání. Drak mu přitakává

Z představení Škola Hron

Po ambiciózní variaci na Kafkovu Proměnu, která Šimonu Dohnálkovi vynesla nominaci na loutkářskou Thalii, připravilo hradecké Divadlo Drak svými slovy dadaistický kabaret Škola Hron. Jenže tady onen...

15. listopadu 2025  7:36

Válečný hrdina se vrátil domů, ostatky uložili do rodinného hrobu v urnovém háji

Metro.cz
Ostatky válečného hrdiny Miroslava Špota nechalo město Jičín převézt z Německa...

Ostatky válečného hrdiny Miroslava Špota nechalo město Jičín převézt z Německa a při pietním aktu uložit do rodinného hrobu v jičínském urnovém háji. Prvorepublikový důstojník Miroslav Špot padl 15....

15. listopadu 2025  6:22

Kladno v přestřelce zdolalo Třinec, Sparta padla v Liberci. Hořava po návratu zvítězil

Hokejisté Kladna slaví gól proti Třinci.

Třinečtí hokejisté i ve 22. kole extraligy prohráli, když nestačili na Kladno (3:5). Přesto zůstávají v čele tabulky. Sparta nezvládla utkání v Liberci, padla 0:3 a klesla na třetí příčku. Trenér...

14. listopadu 2025  17:20,  aktualizováno  21:50

Rozlomený mostek u vodopádu v Krkonoších už nebrzdí turisty, nový má zábradlí

KRNAP opravil most mostek u Huťského vodopádu na stezce mezi Rokytnicí a...

Huťský potok v západních Krkonoších turisté díky novému mostku opět přejdou bez omezení. Nedaleko stejnojmenného vodopádu, který je vyhledávaným výletním cílem, se před třemi týdny pod jezdcem na...

14. listopadu 2025  15:15

Dálnici D35 u Hořic otevřou v prosinci, zatím bez poplatku. Na D11 ji napojí za rok

V polovině prosince se řidičům otevře téměř 12kilometrový úsek D35 kolem Hořic...

Už v polovině prosince se řidičům otevře téměř 12kilometrový úsek D35 kolem Hořic na Jičínsku. Na dálnici najedou auta ze směru od Hradce Králové před obcí Sadová a sjíždět budou u Hořic. Do roka...

14. listopadu 2025  12:18

Budeme ještě lepší, věří hradecký trenér Martinec. I nováčci se dostali do pohody

Královéhradecký trenér Tomáš Martinec

Poprvé od konce srpna má Tomáš Martinec za sebou více než týden, kdy se nemusel nervovat z toho, jak jeho tým dopadne v soutěžním zápase. V pátek mu tato zápasově klidnější část hokejové sezony...

14. listopadu 2025  11:54

Maminky rozhodly! Tohle jsou nejlepší porodnice v Česku pro rok 2025
Maminky rozhodly! Tohle jsou nejlepší porodnice v Česku pro rok 2025

Každá z nás chce rodit tam, kde se cítí bezpečně a kde se o ni i o miminko postarají s respektem. Proto už tradičně pořádáme hlasování o tu...

Kamenný most v Debrném zase slouží, znovu zajišťuje přístup k hřbitovu

Metro.cz
Kamenný most v Debrném zase slouží.

Kompletní obnovy se dočkal historický most přes Debrnský potok v zaniklé obci Debrné, která je součástí Trutnova. Nový kamenný most znovu zajišťuje přístup k hřbitovu a zároveň citlivě navazuje na...

14. listopadu 2025  10:20

Malá Úpa má „kuchařku“ pro stavaře, chce udržet tradiční vzhled Krkonoš

Malá Úpa: tady končí asfalt a začíná pohoda.

Nejmenší krkonošská obec Malá Úpa chce zachovat tradiční vzhled zástavby, vydala proto manuál pro investory, architekty a projektanty. Všechny stavby v nejvýše položené krkonošské obci prošli a...

14. listopadu 2025  9:20

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.