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Mladík útočil na babičku kvůli penězům. Žena přišla o zub, má zlomenou ruku

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  8:48
Devatenáctiletý muž z Trutnovska je podezřelý, že napadal vlastní babičku. Podle kriminalistů jí vyhrožoval a fyzicky na ni útočil, aby mu dala peníze. Dvaasedmdesátiletá žena při tom přišla o zub a má zlomenou ruku. Muž je obviněný a je ve vazbě.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Kriminalisté stíhají muže pro zvlášť závažný zločin loupeže, spáchaný formou pokračující trestné činnosti.

Případem se začali zabývat poté, co se 6. června obrátila na tísňovou linku oznamovatelka s informací, že muž opakovaně napadá svou babičku. Vyjela tam hned policejní hlídka, která zjistila okolnosti celé události.

Podle kriminalistů obviněný muž v době od 1. do 6. června v bytě na Trutnovsku opakovaně útočil na svou babičku, u které přechodně pobýval. Měl uložený zákaz kontaktu s ní, přesto po ní opakovaně žádal peníze. Když mu je odmítla dát, stupňoval nátlak a násilné chování.

„Na poškozenou vyvíjel psychický tlak, vyhrožoval jí napadením a současně ji opakovaně fyzicky napadal. K útokům docházelo opakovaně a jejich intenzita postupně narůstala, přičemž se jim nevyhýbal ani v době, kdy poškozená odpočívala,“ uvedla mluvčí trutnovské policie Martina Jandová.

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„Svým jednáním jí způsobil zranění, která si vyžádala lékařské ošetření, přičemž v jednom případě přišla v důsledku napadení o zub a utrpěla také zlomeninu ruky,“ popsala.

Po každém útoku mu žena ze strachu o svůj život a zdraví vydala finanční hotovost, celkem nejméně několik tisíc korun. Kriminalisté prověřují i to, že vnuk bez vědomí babičky použil její platební kartu a vybíral z ní peníze. Celková škoda tak dosahuje minimálně 20 tisíc korun.

Obviněnému hrozí trest od dvou do deseti let vězení.

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Mladík útočil na babičku kvůli penězům. Žena přišla o zub, má zlomenou ruku

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Devatenáctiletý muž z Trutnovska je podezřelý, že napadal vlastní babičku. Podle kriminalistů jí vyhrožoval a fyzicky na ni útočil, aby mu dala peníze. Dvaasedmdesátiletá žena při tom přišla o zub a...

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