Dagmar Havlová chce stavět v nedotčeném Hrádečku apartmány i muzeum

Jen několik desítek metrů od chalupy Havlových by mohlo vzniknout ubytování. Součástí komplexu má být i muzeum Václava Havla a parkoviště.

Muzeum zde plánoval už Havlův kamarád Martin Věchet, organizátor trutnovského Open Air Festivalu. Poutní místo chtěl vybudovat v bývalé chatě, odkud agenti statní bezpečnosti monitorovali, co se na Hrádečku děje.

Věchetův projekt zkrachoval a chatu nakonec koupil Havlův soused Josef Trpák. Tomu se nynější plán bývalé první dámy nezamlouvá.

„Není k tomu příjezdová cesta a ani tu není zavedena elektřina nebo voda,“ povzdechl si starousedlík Josef Trpák, který měl kdysi Havlův pozemek v pronájmu. Nyní na louce pase koně.

Dagmar Havlová o svém podnikatelském záměru mluvit nechce, avšak starostka městyse Mladé Buky Lucie Potůčková, kam půlhektarový pozemek spadá, informace MF DNES potvrdila.

„Co se týče tohoto pozemku, víme o tom. Prvotní návrh od paní Havlové byl, že na místě vznikne parkoviště a zázemí, které by sloužilo k uctění památky pana Václava Havla,“ říká starostka Potůčková.



Havlová jako majitelka pozemku, který je veden jako trvalý porost, už zažádala o změnu územního plánu. To by znamenalo, že se z louky stane stavební pozemek. Mladé Buky však o územním plánu nerozhodují, konečné rozhodnutí bude mít stavební úřad v Trutnově.

Tam už Havlová žádost podala, potvrdil Marek Hlíza z Městského úřadu Trutnov, oddělení územního plánování. „V rámci podaného návrhu na změnu byla ze strany žadatele předložena studie k plánovanému záměru výstavby objektu Hrádeček Resort, která obsahuje navrhované rozmístění apartmánů s hlavním objektem,“ popisuje Marek Hlíza.

Stavba by se ocitla v přírodním parku Hrádeček

Pozemky, kde chce Havlová stavět, spadají pod chráněné území přírodního parku Hrádeček. Správa Krkonošského národního parku podle starostky Potůčkové doporučuje, aby velikost stavby nepřesáhla 200 metrů čtverečních.

Jenže podle úředníků z trutnovského úřadu je takto rozsáhlá stavba v chráněné oblasti vůbec nemyslitelná. Vyjádřit se však musí ještě další dotčené orgány.

Starostka Mladých Buků se stavbě nebrání. „Byla bych velmi ráda, kdyby se to upravilo rozumně, aby třeba bylo kde zaparkovat. Budu podporovat jakoukoliv věc, která zajistí, že místo ožije. Na druhou stranu nechci, aby tam vznikly gigantické apartmány. Chci, aby to bylo rozumné. Upřímně řečeno, tam ani nic velkého vzniknout nemůže, není tam infrastruktura ani kanalizace. Těžko si představit, že by tam někdo budoval něco nesmyslného,“ říká starostka. Přesnou podobu plánu však místní neznají.

Je to soukromá věc a nic vám do toho není, píší z nadace

Otázky MF DNES si známá česká herečka vyžádala poslat mailem, agentura však za ni odpověděla jen stručně: „Vyjádření paní Havlová v této záležitosti neposkytne. Jedná se o soukromou věc a do té vám, promiňte, nic není,“ odepsala Barbora Pavlovská z Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97.

Havlová nyní komunikuje pouze se soukromou firmou, která územní plán zpracovává. „Zasílá jí návrhy, které my pak jako všechny jiné posuzujeme,“ řekla starostka Potůčková.

Udělat turistickou atrakci z místa, kde se před revolucí setkávali disidenti, chartisté a umělci a které mocně hlídala státní bezpečnost, to sousedy příliš nenadchlo.

„Když jsem chtěl pozemek od Havla koupit, tak mi ho nechtěli prodat. Pak jsem si ho od něj chtěl pronajmout, abych mohl mít tady nahoře oboru s daňky,“ ukazuje Josef Trpák na louku, kde chce Dagmar Havlová stavět. V roce 2005 mu prý přišel dopis od Václava Havla, ve kterém píše, že mu pozemek nepronajme.

Havel psal v dopise: Penzion tu nechci. Ať zůstane příroda

„Pronajímat vám pozemek zatím nemáme v úmyslu. Důvod pravděpodobně znáte: ostnaté dráty, jimiž je vaše obora obklíčena, nemám rád, protože mi připomínají vězení, a nerad bych, aby jich bylo kolem Hrádečku stále víc. Mimoto nemám žádnou jistotu, že by na naší louce nevznikla pro daňky boudička, posléze posed a jednou možná i nějaký penzion. Jsem přítelem toho, aby naše údolí zůstalo co nejblíž svému původnímu přírodnímu stavu. Pokud vám tento můj postoj komplikuje podnikatelské záměry, je mi to líto,“ stojí v dopise, pod kterým je podepsaný Václav Havel. Redaktorka ho měla k nahlédnutí.

Ani další soused a dlouholetý Havlův známý Vladimír Pechan není z možné stavby nadšený. „Paní Dagmar sem nejezdí a ani s námi nekomunikuje. Pokud tady něco začnou stavět, tak by mě zajímalo, odkud vezmou vodu. Tady nic není,“ říká.

Josef Trpák upozorňuje, že k případným stavbám také nevede žádná příjezdová cesta. Jedinou vlastní on a na jejím začátku má značku zákaz vjezdu.

„Myslím, že paní Havlová nemá důvod tady z toho dělat stavební pozemek. O peníze jí snad nejde. Kdyby z toho přece jen stavební pozemek byl, tak by se jeho cena zvedla na zhruba devět až deset milionů. Pak je otázka, jestli by ho spíše neprodala, než tady něco stavěla, když sem ani nejezdí,“ uvažuje Trpák.