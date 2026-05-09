„Připomíná kužely na silnici, ne Rumcajse.“ Logo pohádkového festivalu budí vášně

V polovině září se uskuteční 36. ročník největšího pohádkového festivalu u nás. Připomene výročí spisovatele Václava Čtvrtka.
Poznávacím znamením festivalu byl od jeho vzniku obrázek panoramatu s Valdickou bránou a domy na Valdštejnově náměstí zasazený do ořechové skořápky.
V roce 2013 organizátoři přišli s novým vizuálem – prostým nápisem „Jičín – město pohádky“. Podle ředitelky festivalu Šárky Bekrové byla změna už nutná.
Je to sice moderní a až dost minimalistické, ale o pohádkách to nic nevypovídá.