Pryč je střecha a bortí se zdivo, nebude trvat dlouho a z likérky mnoho nezůstane. Její historii připomíná výstava v Krkonošském muzeu v Jilemnici.
Dům v Horních Štěpanicích s číslem popisným 5 má už na první pohled nejlepší roky dávno za sebou. Chátrání se urychlilo v posledních letech, od roku 2015 je likérka opuštěná.
„Za tu dobu se vystřídali tři majitelé. Vždycky to někdo koupil, myslel si, že to přestaví, ale nic se nedělo. Poslední vlastník pouze rozebral střechu. Netěší nás to, ale jako obec s tím nemůžeme nic dělat,“ konstatuje Zdeněk Jebavý (nestraník), místostarosta krkonošského Benecka, jehož jsou Horní Štěpanice součástí.