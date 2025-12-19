U letiště v Hradci Králové spadl vírník, při přistání strhl barevné žárovky

  14:44
Při pádu vírníku u letiště v Hradci Králové se lehce zranili muž a žena. Zdravotničtí záchranáři je odvezli do fakultní nemocnice. Pilot patrně přistával jinde než obvykle a strhl zavěšené osvětlení. Nehodou se bude zabývat Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod a Letecká amatérská asociace ČR.
Nehoda vírníku u letiště v Hradci Králové (19. prosince 2025) | foto: HZS Královéhradeckého kraje

Záchranné složky vyjely k nehodě v pátek po 11:00.

„Muž okolo 55 let utrpěl poranění horní končetiny, žena kolem 30 let také. Jedná se o lehká zranění, oba byli při vědomí a komunikovali,“ sdělila mluvčí zdravotnických záchranářů Lucie Hanušová. Sanita přepravila pacienty do hradecké fakultní nemocnice.

Hasiči vyslali dvě cisterny z hradecké centrální stanice. „Hasiči provedli odpojení elektroinstalace vírníku a sorbentem likvidovali unikající provozní kapaliny. Další práce jsme předali letištním hasičům,“ uvedl mluvčí krajských hasičů Radek Mencl.

Nehoda vírníku u letiště v Hradci Králové (19. prosince 2025)
Nehoda vírníku u letiště v Hradci Králové (19. prosince 2025)
Nehoda vírníku u letiště v Hradci Králové (19. prosince 2025)
Nehoda vírníku u letiště v Hradci Králové (19. prosince 2025)
Na místě byli také policisté, ti věc předali Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod.

Protože jde o leteckou nehodu bez fatálního zranění, začala se jí zabývat Letecká amatérská asociace coby ústavem pověřená organizace.

„Jednalo se o přistání vírníku na jinou dráhu, než bývá obvyklé. Podle mých informací pilot zavadil o překážku,“ sdělil statutární zástupce ředitele Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod Josef Bejdák.

