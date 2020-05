Žák dostal moc volnosti a překročil rychlost, říká zpráva o pádu vrtulníku

Malý civilní vrtulník Enstrom 480 B se zřítil loni při cvičném letu 22. března u Slavoňova na Náchodsku. Stroj spadl do pole asi sto metrů od domů v místní části Blažkov. Vrtulník po nárazu zničila exploze a požár.

Při nehodě zemřel 27letý zahraniční pilot, který byl ve výcviku, a také instruktor, 44letý letecký záchranář Michal Beneš, dlouholetý člen Horské služby v Jizerských horách, jenž létal pro společnost DSA. Oba zahynuli těsně před vypuknutím požáru. Pětimístný civilní vrtulník patřil soukromé společnosti DSA, která na hradeckém letišti zajišťovala výcvik zahraničních pilotů.



Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod (ÚZPLN) uzavřel nehodu v březnu, nyní zprávu zveřejnil.

„Příčinou letecké nehody bylo překročení maximální povolené rychlosti letu V NE v extrémním motorovém klesání, kdy pravděpodobně po razantním přizvednutí páky kolektivu došlo k utržení proudnic na ustupujícím listu a tím ztrátě vztlaku na levé polovině rotorového disku. Vrtulník přešel do nezvyklé polohy letu na zádech, kterou posádka nedokázala zvládnout,“ zní závěr pracovníků ústavu.



Posádka stroje se vydala na výcvikový let na trase Hradec Králové – Nové Město nad Metují za jasného či polojasného počasí. Před nehodou trénovali zatáčky vlevo a vpravo. Prvních 45 minut bylo nejspíš zcela v pořádku. Krátce po 9. hodině se totiž instruktor ozval svému kolegovi, který zaučoval jiného pilota poblíž Hořic.

„Ptal se, jak nám to jde, co létáme a že má šikovného studenta a byl velmi spokojený. Z hlasu byl cítit klid. Řekl jsem mu, že se nám létá také dobře a že se za pár minut budeme vracet zpět na hradecké letiště. Říkal, že půjde za chvíli za námi,“ popsal instruktorův kolega, o čem se bavili v průběhu letů.

Svědkové, kteří sledovali vrtulník poblíž Slavoňova, uváděli, že stroj letěl nezvykle vysoko. Nad kravínem a hřbitovem stroj udělal osmičky, pak se však abnormálně zvýšily otáčky motoru a stroj vydával odlišný zvuk. Někdo si povšiml, že z vrtulníku odpadly nějaké stříbrné součásti.

„Najednou jsem nad námi ve velké výšce viděl kroužit vrtulník. To jsme si říkali, že krouží nad námi, protože nás monitorují, že pálíme věci, a také jsme ten vrtulník stále sledovali. Najednou jsem uslyšel takovou dutou ránu a vzápětí na to začaly z vrtulníku padat papíry. Následně se stáčel vlevo a šel střemhlav dolů. Rotor byl dole, pak z vrtulníku padaly další papíry. No a nad zemí se to pilot snažil vybrat, ale už se mu to nepodařilo a čumákem narazil do země. To vše se událo asi během pěti vteřin. Bylo slunečno. Nezaznamenal jsem žádný pohyb dronu ani jiného letadla nebo většího ptáka,“ uvedl svědek, který s kolegou v 9:15 pálil roští na hospodářském dvoře slavoňovské společnosti ZBA.

Pracovníci ÚZPLN vyloučili, že by za nehodou mohla být zdravotní indispozice, v tělech instruktora i žáka se našly pouze známky svědčící o stresové reakci z posledních minut či sekund letu. Nenašly se ani stopy opeřenců, kteří by se s vrtulníkem mohli srazit, jak zněla jedna z verzí po nehodě.

Na pilotově bundě, která spadla 100 metrů od trosek vrtulníku, se nenašly stopy po výbušnině. Svědci neuváděli ani, že by zahlédli jiné letadlo či dron, nenašla se ani technická závada na stroji.

Instruktor měl bohaté letecké zkušenosti s létáním na vrtulníku EC 135, s kterým pravidelně létal v letecké záchranné službě. Celkově nalétal 1 999 hodin a 29 minut na pěti typech vrtulníků R 22, R 44, HU 269, EC 135/635, Enstrom 480 B, a to navíc scházely údaje o jeho nalétaných hodinách z doby od června 2017 až července 2018. Ve funkci instruktora nalétal celkem 51 hodin 59 minut.

Instruktor příliš důvěřoval pilotovi, neomezoval ho

Kritický let se však uskutečnil jen třetí den poté, co instruktor zahájil výcvik pilotních žáků s vrtulníkem Enstrom 480 B. Od té doby nalétal 5 hodin 30 minut a provedl čtyři lety, včetně kritického. Se svým žákem, který byl do té doby hodnocený jako průměrný, letěl poprvé.

Před sebou měli výcvik v létání podle přístrojů, konkrétně nacvičovali základní let a dále let podle přístrojů v prostoru, což obnášelo například levé a pravé zatáčky, nácvik nezvyklých poloh, klesání podle přístrojů s přechodem na let za viditelnosti země a přistání.

Analýza kritického letu ukázala, že pilot měl problémy udržet rychlost letu, jakou mu předepisovala osnova. Krátkodobě překročil rychlost v horizontálním letu o 10 m/s, ve stoupání až o 15 m/s.



Vyšetřovatelé usuzují, že zahraniční pilot se při letu dopouštěl velkých chyb, které opravoval zřejmě až na pokyn instruktora. U žáka to stupňovalo stres. Dostal stroj po nárůstu vertikální a dopředné rychlosti do nebezpečného režimu letu. Pilot poté však zareagoval zbrkle a provedl zvednutí páky kolektivního řízení. Až v kritickou chvíli se řízení ujal nejspíš instruktor, který žáka původně příliš neomezoval.

„Instruktor pravděpodobně pilotovi příliš důvěřoval a nebyl tak ostražitý, aby mu zabránil v přílišném zvednutí páky kolektivu při regulaci vertikální rychlosti. Pravděpodobně si neuvědomoval vztah mezi aktuální rychlostí a vypočítanou V NE. Neměl zkušenosti pro vyvedení vrtulníku, který se dostal do nezvyklé polohy na zádech,“ uvedl tříčlenný tým, který se nehodou zabýval.

Posádka v 8:13:00 zahájila zatáčku doprava. Podle záznamů z poslední minuty letu se vrtulník dostal z výšky 1372 metrů do 1067 metrů nad zemí. „V průběhu zatáčky docházelo k významným změnám vertikální rychlosti, výšky a rychlosti letu. Po cca 55 sekundách od zahájení došlo k otočení vrtulníku na záda,“ píše se ve zprávě.

Poslední 1,2 sekundy pádu vrtulníku zachytila na vzdálenost 300 metrů bezpečnostní kamera v areálu společnosti ZBA Slavoňov.

„Záznam byl zpracován do formátu jednotlivých snímků, které potvrdily, že vrtulník padal k zemi v poloze na zádech (nosným rotorem směrem dolů). Ze záběru je patrné, že se rotor otáčel. Na zpomalených záběrech je viditelné odlétnutí jednoho listu nosného rotoru a vymrštění akumulátoru po nárazu vrtulníku do země,“ uvádí zpráva ÚZPLN.

Požár po dopadu zničil prostor vrtulníku pro posádku i motorovou část, oheň nezasáhl jen zadní část vrtulníku.