Co to krouží nad Trutnovem? divili se lidé. Piloti zřejmě nacvičovali tankování

„Co za letadlo už hodinu krouží nad Trutnovem? Flightradar nemám, ale má hluboký zvuk a odhadem 4 motory,“ dotazoval se na facebookovém profilu Trutnováci oficiál(ní) Jan Rükr.
„Tady nad Bystrým u Dobrušky taky už pošesté. A udělá ovál a je hlučný a má vedle a za sebou malé 3 až 4 černé cosi? A ty samy čárují,“ podivovala se v debatě Mišulka Koblížek Machová.
Sledovali to také lidé v podkrkonošských Radvanicích a Jilemnici či Kvasinách na Rychnovsku. Pak už další sdíleli mapky z pohybu konkrétních letadel i bližší údaje o strojích.
S podrobnostmi i vlastními snímky přišel Jáchym Jurajda na facebookoovém profilu Přelety a průlety letadel nad ČR a SR. Podle něj šlo o výcvik tankování za letu, kdy čtyřmotorový přepravní letoun provázely stíhačky.
„Jednalo se o Airbus A400M německých vzdušných sil ze základny Hannover-Wünstorf. Nejdřív tankoval tři stíhací letouny Eurofighter Typhoon též německých vzdušných sil, ale typhoony se někde po druhém okruhu cca na SZ ‚odtrhly‘ a pokračovaly domů do Neugburgu; letěly z mise v rumunské Konstantě. Pak přišly na řadu tři JAS39 Gripen českých vzdušných sil ze základny v Pardubicích,“ popsal pro iDNES.cz Jáchym Jurajda.
Záběry pořídil u Týniště nad Orlicí, povětrnostní podmínky však ve středu fotografování nesvědčily.
Připouští, že bývá občas těžké vůbec zjistit, co za letadla přelétá, protože armáda to nezveřejňuje. „Armádní letouny ne vždy létají se zapnutým odpovídačem. Ve středu jsem to rozpoznal tak, že jeden typhoon byl na chvíli při tankování vidět na flightradar24. Pak jsem už z dalekohledu poznal, že už tam jsou gripeny z Pardubic,“ vysvětluje.
Letadla se ve středu pohybovala asi v devíti kilometrech. „Ano, je to docela složitá disciplína zachytit stíhačky takhle vysoko, hlavně když nejsou na radaru. Mám štěstí, že bydlím ve výcvikové části vzdušného prostoru TRA37 Nová Paka. Kdy co poletí, když to není větší mezinárodní cvičení, to člověk nezjistí,“ říká.
Za vysvětlení mu pak někteří i poděkovali. „To bylo pozdvižení u nás na horách, když nevíte, proč vám x minut nad hlavou krouží velké letadlo. Napadlo mě, že nemůže z nějakých důvodů přistát na letišti ve Wünstorfu. Uff, nic se neděje. Starší lidé se lekli, že to je bombardér. Krmit gripeny – to musí být velká spotřeba paliva,“ napsala Marie Dědečková.
Redakce iDNES.cz oslovila s dotazem ohledně středečních letů nad regionem ministerstvo obrany, ale odpověď zatím nemá.
O plánovaných letošních výcvicích v tankování, které spadají do tuzemských armádních cvičení se zahraniční účastí, se zmiňuje web Czech Air Force.
„Zapomenout nelze ani na výcvik ve vzdušném tankování AIR-TO-AIR REFUELING, jenž se plánuje ve vzdušném prostoru ČR zhruba třikrát ročně ve dvoutýdenních cyklech a je důležitý pro získání či udržení příslušných oprávnění pilotů JAS-39,“ uvádí Aleš Hottmar v lednovém článku věnovaném letošním očekávaným cvičením českých vzdušných sil.
Web se zabývá Vzdušnými silami Armády ČR a historií českého a československého vojenského letectva, nejde o oficiální armádní web.