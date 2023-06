Lesy oživily stavbu svého sídla na Novém Hradci za půldruhé miliardy

Projekt si zaslouží mimořádnou pozornost nejméně ze tří důvodů: 1. materiál, ze kterého vznikne, 2. velkorysé a velmi neobvyklé architektonické pojetí, 3. obrovské finanční náklady.

Když to vezmeme od konce, náklady od roku 2017, kdy mezinárodní architektonickou soutěž vyhrál brněnský ateliér Chybik+Kristof, vzrostly odhadem trojnásobně. Zatímco před šesti lety činil odhad nákladů 470 milionů bez započtení daně, nyní už je to přibližně 1,5 miliardy.

Lesy ČR si to však mohou dovolit. Kůrovcová krize, která stavbu před čtyřmi lety zastavila, je minulostí. Podnik za loňský rok díky vysokým cenám dřeva očekává rekordní zisk. Vytvoří si rezervy a ještě prý může státu odvést až tři miliardy korun.

Energeticky pasivní dům

Také vzhled sídla je výjimečný. Projekt se jménem Lesy v lese má pět ramen, která navazují na reprezentativní foyer se vstupem. Každé rameno představuje jednu správní jednotku podniku. V dvoupodlažní budově s osmi tisíci metry čtverečními by mohlo pracovat až 200 lidí. Střechy budou porostlé zelení a prakticky hned za sídlem začíná souvislý les.

O novém ředitelství se už sice nehovoří jako o největší české dřevostavbě, ale v nadzemních konstrukcích by měl být podíl dřeva více než 90procentní. Pro zajímavost: nejvyšší obytná dřevostavba má do tří let vyrůst nedaleko Curychu a má být vysoká sto metrů. Česká legislativa zatím nedovoluje bytové domy ze dřeva vyšší než 12 metrů, ale v Řeporyjích už vzniká projekt prvních vícepodlažních domů ze dřeva, v nichž bude 62 domácností.

Nové sídlo by mělo splňovat normy energeticky pasivního domu. Projekt podporuje i radnice. „Žijeme v mýtu, že dřevostavba znamená rodinný dům či chalupu. Ale dřevostavba může mít parametry i administrativní budovy. Budeme jedině rádi, když Hradec Králové tuto stavbu přivítá,“ míní náměstek primátorky pro oblast strategického rozvoje a investic Lukáš Řádek (TOP 09).

A jak popisují výhody konceptu autoři? „Klid. Fenomén lesa jako pracovního prostředí. Maximální propojení pracovního místa s lesem. Vytvoření transparentního, intimního a zároveň reprezentativního prostředí. To vše nás vedlo k myšlence centrálního prostoru, z něhož budova vrůstá do lesa a les do budovy.“

Ministerstvo souhlasí

„Náš současný objekt už je v havarijním stavu, což je hlavní důvod, proč chceme budovu novou. Vyšlo nám také, že rekonstrukce by zřejmě vyšla dráž než sídlo nové,“ říká generální ředitel podniku Dalibor Šafařík. Podle něj se k hradeckým stavebním plánům kladně vyjádřilo ministerstvo zemědělství coby zakladatel a čeká se na stanovisko vlády.

22. listopadu 2017

Také se pracuje na aktualizaci projektové dokumentace, ateliér Chybik + Kristof bude muset své dílo doplnit, poté společnost požádá o opětovné vydání stavebního povolení, protože to původní pozbylo platnosti.

Stavba by mohla začít v roce 2026 a trvat má asi tři roky. „Chceme zachovat vítězný návrh, ale aktualizace je kvůli novým požadavkům na energetickou pasivitu objektu, servis pro elektromobilitu nebo rozšíření parkovacích ploch nezbytná,“ upozorňuje mluvčí podniku Eva Jouklová. Podle ní státní podnik v době kůrovcové krize uvažoval o prodeji, ale projekt je stále v jeho vlastnictví.

Ředitelství? Panelák

Současné sídlo podniku Lesy ČR je pro ostudu. Státní instituce si musí vystačit s panelákem a potýká se s řadou potíží. „Ve stávajícím objektu, který je jakýmsi slepencem betonových zdí z konce 70. let, řešíme řadu stavebních i statických problémů, budova má také špatnou izolaci, takže je problematická i z hlediska energetického,“ říká Eva Jouklová.

Demolice stávajícího ředitelství i dalších provozních budov je v plánu po dokončení stavby na místě skladů.

„Stavbou nového administrativního centra vyřešíme i parkování, což se týká také veřejnosti. Ta vyhledává novohradecké příměstské lesy k rekreačnímu sportu a vycházkám a v jejich okolí parkuje. Nové centrum splní aktuální standardy administrativních budov, včetně energetických, a zároveň bude vzorovou ukázkou využití dřeva ve stavebnictví,“ zdůrazňuje mluvčí Lesů ČR.