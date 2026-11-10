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Lesy ČR vypsaly tendr na nové sídlo za téměř dvě miliardy, stavba má začít zjara

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  17:30
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Vizualizace administrativního centra Lesů ČR v Hradci Králové

Vizualizace administrativního centra Lesů ČR v Hradci Králové | foto: Lesy ČR

Vizualizace administrativního centra Lesů ČR v Hradci Králové
Vizualizace administrativního centra Lesů ČR v Hradci Králové
Lesy v lese. Půdorys nového sídla bude připomínat strom.
Nové sídlo Lesů ČR má být největší dřevostavbou v Česku, vedle by měl vzniknout...
8 fotografií
Státní podnik Lesy České republiky (LČR) vypsal soutěž na generálního dodavatele stavby nového sídla v Hradci Králové. Předpokládaná hodnota díla je 1,8 miliardy korun bez DPH. Lhůta pro podání nabídek je 15. ledna 2027. Stavbu by podnik chtěl zahájit v květnu.

Lesy ČR to dnes uvedly na svém webu. Objekt by měl být největší administrativní dřevostavbou v Česku. Lesy ČR spravují téměř polovinu lesů v Česku. Loni vytvořily čistý zisk 5,3 miliardy korun, v letošním prvním pololetí měly hrubý zisk 3,95 miliardy korun.

Stavbu nové budovy v sousedství současného nevyhovujícího sídla Lesy ČR začaly chystat v roce 2015 za generálního ředitele Daniela Szóráda. Tehdy podnik cenu odhadoval na půl miliardy korun bez daně. O tři roky později ale LČR vše zastavily kvůli zhoršenému hospodaření způsobenému kůrovcovou kalamitou. Na stavbu podnik získal i stavební povolení, které později propadlo. K projektu, jehož půdorys má připomínat strom s pěti rameny, se LČR vrátily v roce 2023 za ředitele Dalibora Šafaříka. Architekti pak projekt zásadně změnili v tom, že původní nosné betonové konstrukce nahradí dřevo.

V projektu pokračuje vedení generálního ředitele Josefa Vojáčka, který stojí v čele podniku od letošního února. Letos v červnu při své návštěvě v Hradci Králové stavbu podpořili premiér Andrej Babiš (ANO) a ministr zemědělství Martin Šebestyán (za SPD). Stavbu podporoval i Šebestyánův předchůdce v ministerské funkci Marek Výborný (KDU-ČSL).

Místo betonu dřevo a dvě miliardy. Lesy ČR se vrací k projektu dřevostavby

Vlastní stavba by měla být po etapách. „Přestěhování do nové budovy je plánováno do konce roku 2030, dokončení celého projektu v roce 2032,“ uvedla dříve mluvčí podniku Eva Jouklová. Nynější sídlo půjde k zemi a jeho plochu zaberou stavby nového areálu. Stavbu sídla hodlají Lesy ČR financovat z vlastních zdrojů.

Administrativní část nového sídla pojme asi 300 pracovníků, přičemž v budově budou sídlit i podniková Správa toků Labe a Oblastní ředitelství LČR východní Čechy. Komplex bude také zahrnovat víceúčelový sál pro 130 lidí, provozní zázemí včetně centrálního archivu, skladů a výstrojního skladu. Součástí bude i parkoviště pro 300 aut, z nichž 50 bude pro rezidenty a návštěvníky sousedních městských lesů.

Vizualizace administrativního centra Lesů ČR v Hradci Králové
Vizualizace administrativního centra Lesů ČR v Hradci Králové
Vizualizace administrativního centra Lesů ČR v Hradci Králové
Lesy v lese. Půdorys nového sídla bude připomínat strom.
8 fotografií

Ředitelství LČR nyní sídlí v budově z panelů ze 70. let minulého století. Objekt, který byl kdysi sídlem Východočeských státních lesů, je podle LČR především staticky nestabilní, není zateplený, nemá vzduchotechniku. Pokud by se LČR rozhodly pro jeho rekonstrukci s dostavbou, cena by byla kolem 1,5 miliardy korun. Pro vybudování areálu Lesy ČR již dříve směnily s městem Hradec Králové potřebné pozemky.

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