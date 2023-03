Hradec upraví lesopark na Moravském Předměstí, developery tam nechce

Hradečtí radní souhlasili s vypracováním návrhu pěstebních opatření, která by měla nejen specifikovat péči o stávající zeleň, ale také navrhnout nové prvky. Radnice věří, že práce na proměně alespoň první části by mohly začít ještě v tomto volebním období.

Asi polovina pozemků však není v majetku města. Před patnácti lety se je Hradci vykoupit nepodařilo, nyní to zkusí znovu.

Nynější lesopark leží nad kruhovým objezdem na konci Benešovy třídy a za panelovými domy ve Štefánikově ulici pokračuje až na kopec Svatého Jana na Novém Hradci. Jde o biologicky cenné území s náletovými dřevinami, loukami i velmi hustým převážně listnatým lesem.

Protíná jej síť vyšlapaných stezek, panelka vede až k věžovému vodojemu a obrovský park v podstatě pokračuje i za Husovou ulicí k hvězdárně a planetáriu na jižních svazích.

Lesopark pochází ze 70. a 80. let minulého století, kdy vznikalo největší hradecké panelové sídliště. Mezi Zámečkem a vyhlídkou Rozárka je však i unikátní přírodní lokalita s biotopy pralesa a s pozůstatky slunného ovocného sadu, kde žije řada vzácných zvláště chráněných druhů živočichů.

Klíčové výkupy půdy

Jestliže se městu podaří vykoupit potřebné pozemky v současném lesoparku, mohly by vzniknout nové cesty, hřiště, sportovní zázemí, přírodní vyhlídka i amfiteátr. Pokud jednání se soukromými vlastníky půdy selžou, Hradec by údajně mohl pěstební opatření realizovat jen na svých parcelách.

„Lesopark vznikal v 70. letech, ale nikdy nebyl dokončen. Šlo spíš o výsadby svépomocí, které dnes dospěly až do lesnického charakteru. Takovou výsadbu je potřeba po určité době probírat, k čemuž však nikdy nedošlo. Do porostů se bude muset sáhnout a provést pěstební opatření. Právě to by měla připravit schválená studie,“ řekl Adam Záruba (Změna a Zelení), náměstek primátorky pro oblast životního prostředí.

Podle něj město brzo osloví vlastníky pozemků: „Lesopark se nikdy nedokončil kvůli restitucím v 90. letech. Vlastnictví musíme vyřešit. Někteří majitelé půdy mají představu, že tam budou stavět, proto je důležité, aby město vyslalo jasný signál, že lesopark bude bez výstavby. Ostatně i v novém územním plánu je tato lokalita vyhrazena pro zeleň.“

Park v hledáčku developerů

Lesopark na Moravském Předměstí se rodil spíš chaoticky. S o to větším rozmyslem by město mělo postupovat při jeho proměně na Central park, jak jej označuje studie z roku 2008.

„Potřebujeme vědět, kde by mohly být jednotlivé prvky, a podívat se, jak budou fungovat v celém systému. Rekreační zónu lze rozšířit nejen na kopec Svatého Jana, ale nabízí se i lesopark kolem hvězdárny a planetária, tedy na pozemcích ve vlastnictví kraje. S předstihem bychom si měli říct, jestli podpoříme vyhlídkovou restauraci, workoutové hřiště pro seniory nebo jak se dostaneme na Rozárku i na druhou stranu dolů k rybníkům,“ upozornil nový předseda výboru pro územní plánování Jan Holásek (Rozvíjíme Hradec).

Podle něj se na jižních svazích ještě před restitucemi plánovala i botanická zahrada a nyní by na to mohlo navázat stěhování kuklenského rozária, které v rohu Růžové a Pardubické ulice už přerůstá svou parcelu.

Revitalizaci parku prosazuje také komise místní samosprávy (KMS) Nový Hradec Králové, která naopak bojuje proti záměru rezidence na místě někdejší barokní vily Zámeček na kopci Svatého Jana.

„Prosazujeme, aby se tu zachovaly pozemky v přírodním stavu a aby tu byl park. Podstatou Central parku je, aby se současný, byť zanedbávaný lesopark rozšířil až na pozemky nahoru na kopec Svatého Jana a byl ponechán v současném stavu. My totiž sledujeme sílící úsilí více developerů z toho území si něco ukousnout. Dokonce žádají o spolupráci i nás, že by se později revanšovali. To ale nepřipadá v úvahu,“ zdůraznil předseda KMS Pavel Dusil.

Bude se na Rozárce lyžovat?

Před osmi lety radnice uspořádala anketu, ve které skoro čtyři tisíce lidí hlasovaly o možnosti oživení svahu Rozárka na Novém Hradci. Nejvíce hlasů dostal park s vyhlídkou, procházkovou trasou, objevila se i přání návratu sjezdovky, zřízení občerstvení, umístění nápisu Hradec Králové a další.

Před dvěma lety zastupitelé vyslyšeli záměr investora, který podle svých plánů chce vybudovat celoročně užívaný a pro všechny přístupný sjezdový areál se syntetickým materiálem Snowflex. Investor Petr Smola si díky síťovému parku Na Větvi u lesního hřbitova již v Hradci udělal jméno.

„Celá naše myšlenka stojí na tom, že chceme vrátit na Rozárku život. Generace dětí tu vyrůstaly a trávily volný čas. Přijde nám velká škoda, že místo dlouhodobě zarůstá a chátrá a že se i přes nejrůznější záměry a studie s nádherným koutem Hradce bohužel nikdy nepovedlo něco udělat,“ konstatoval investor.