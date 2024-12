Cyklostezka na okraji Hradce, kterou oddálily žáby, bude nakonec klikatá

Budování se obnoví už v prvním pololetí příštího roku, stezka navíc nebude pouhou úsečkou podle pravítka. Podaří se zachránit mohutné duby, které stavební firma loni nestačila pokácet. Zůstanou i původně proklínané mokřady, v nichž žijí skokani, ropuchy a čolci, kvůli nimž veškeré práce skončily.

Místo pruhu pro sportovce nyní vede okrajem lesa jen průsek s mnoha pařezy a asi třicetimetrovým mělce vybagrovaným korytem.

Město se domnívá, že minusy promění v příležitost vytvořit mnohem hodnotnější území. Trasa se prodlouží, protože stezka bude respektovat stromy a tůně s chráněnými živočichy. Plánují se tu také lavičky, stojany na kola, odpočívadla, odpadkové koše, piknikové zóny i květnaté louky. Kvůli mokřadům však stezka nemůže začínat bezprostředně u parkoviště za Zděnou boudou.

Kdo odflákl práci?

„Jde o důležitý milník. Projekt v minulosti prošel poměrně náročnou fází příprav a také přepracováním projektové dokumentace. Ta původní byla připravena ještě za minulého vedení města, a bohužel neodpovídala náročným podmínkám lokality. Nedostatečné průzkumy znamenaly nečekané problémy. Zjistila se vysoká hladina podzemní vody a také výskyt zvláště chráněných druhů živočichů,“ řekl Lukáš Řádek (TOP 09), náměstek primátorky pro oblast investic a rozvoje.

„Stavba se proto musela zastavit a začalo se pracovat na nové projektové dokumentaci. Ta proměnila v příležitosti. Se stavbou plánujeme začít v sušších obdobích první poloviny příštího roku,“ uvedl Řádek.

1. srpna 2023

„Celý projekt se zvrhl. Stezka měla být hotová už dávno. Podle mě byl projekt špatně připraven a teď se to vymstilo. Podcenila se hydrogeologie a průzkum situace s podzemní vodou. Zkrátka sklízíme plody toho, jak to bylo připraveno. Nyní to musíme napravit,“ uvedl náměstek primátorky pro oblast životního prostředí Adam Záruba (Změna).

Bruslaři riskují mezi auty

Posledních několik stovek metrů ke scelení je jediným významným minusem lesního okruhu. Ten je už deset let lákadlem pro stovky cyklistů a bruslařů, kteří však buď riskují na silnici mezi auty i autobusy MHD, nebo chtě nechtě musí parkovat až u Lesního hřbitova.

„Když ujedu pohodových deset kilometrů lesem a napojím se na silnici, vždy nadávám, že stezka není komplet. Už několikrát jsem tu byl svědkem hodně nepříjemných situací kvůli kolizím s auty. Přítelkyně se mnou po silnici odmítá a raději pendluje jen tam a zpátky na úseku stezky, kam auta nesmí. Už aby ten poslední kousek byl,“ stěžoval si Lukáš Bráza, který navzdory podzimnímu počasí k Lesnímu hřbitovu s bruslemi vyráží několikrát týdně.

Přestože se stavba stezky zbrzdila, Hradec nepřijde o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury – Cyklostezky, cyklopruhy. Město žádost podalo v únoru roku 2022, fond přiznal podporu ve výši 7,2 milionu a částka v kase zůstala.

Odklad stezku nejspíš prodraží

Méně příznivou zprávou je prodražení kvůli inflaci a řadě změn. Před třemi lety radnice měla připravené výdaje kolem deseti milionů, nyní už počítá s asi 16 miliony korun. Konečnou sumu řekne až výběrové řízení, které se chystá vypsat příští rok na jaře.

Plusem je, že se oproti předpokladům nemusí kácet les na druhé straně silnice. Právě tudy měly vést sítě firem ČEZ a Magnalink, ale oba projekty se sloučí do stejného období a stromy podél Lesního hřbitova zůstanou ušetřeny.

„Z jednoduché stezky, která byla projektována bez doplňkových prvků, děláme významně citlivější opatření a vytváříme další aktivity. Ve skutečnosti je tedy dobře, že se stalo, co se stalo, protože jinak by se postavila cyklostezka, ze které bych neměl takovou radost. Ta nová bude daleko lepší,“ zdůraznil Lukáš Řádek.

Plány na rozhlednu i osmičku

Jedenáctikilometrový okruh v městských lesích si získává stále větší oblibu. Nejde jen o polykání kilometrů na kole či bruslích. Jsou tu posilovny, grily nebo naučná stezka. Loni přibyl 800metrový okruh pro běžce vystlaný pilinami a štěpkou.

Společnost městské lesy však chystá další projekty: v koši stále neskončily plány na rozhlednu neboli protipožární věž na Černé stráni. Jsou tu také plány na vytvoření osmičky ze stávajícího okruhu například pro méně zdatné a děti. U písníku Marokánka by už příští rok měly být legální bikové traily.

Soukromým projektem je pak velké rozšíření lanového Parku na větvi. Novou dominantou by se měla už příští rok stát třicetimetrová věž, jež by nejen doplnila lanové herní prvky, ale zároveň sloužila i jako rozhledna.