Když se v roce 2022 začal v Hradci Králové stavět úplně poslední, osmisetmetrový úsek unikátního lesního okruhu k Lesnímu hřbitovu, zfušovaný hydrogeologický posudek napomohl k vytvoření velké tůně, která se vzápětí jen hemžila čolky, rosničkami, ropuchami. V sousedství se objevovali slepýši, ještěrky i užovky.
Stavba se logicky stopla a mezitím se vymyslelo chytré a přírodě blízké řešení. Stezka nebude rovná, ale klikatá, aby se vyhýbala unikátním místům, kde se zabydlelo jedenáct zvláště chráněných druhů.
Krajský úřad vydal výjimku až téměř dva měsíce po zániku tůně. Vše již šetří Česká inspekce životního prostředí.