Na hrázi Lesa Království sílí provoz. Opraví tu silnici a zřídí parkoviště

Přehradu během letní sezony navštíví stovky lidí denně, jeden z nejnavštěvovanějších turistických cílů Podkrkonoší přitom nemá kapacitní parkoviště.

Po hrázi vede jediná komunikace přes Labe v této oblasti. Semafory teď umožňují střídavě jednosměrný provoz. Na úzké silničce se dvě auta vedle sebe nevejdou a při vyhýbání musejí najíždět na chodníky po obou stranách komunikace. Navíc právě po vozovce často chodí turisté.

„Důvodem pro opatření je větší bezpečnost chodců, kterých se na hrázi přehrady pohybuje v exponovaných časech opravdu hodně,“ říká mluvčí Povodí Labe Hana Bendová.

Státní podnik se rozhodl dopravu regulovat i kvůli ochraně hráze víc než sto let staré přehrady. Někdejší stavitelé při projektování nepočítali se současným dopravním zatížením.

„Pod jedním z chodníků jsou uložena technologická vedení důležitá pro provoz vodního díla a auta při vyhýbání na tento chodník vjíždějí a poškozují jej,“ upozorňuje Hana Bendová. Semafory podle ní na přehradě zůstanou do konce letní sezony.

Přestože dopravu řídí světelná signalizace, provoz po koruně hráze je překvapivě plynulý. Hlavně o víkendech však řidiči musejí počítat se zdržením. Ještě před několika lety na přehradě nebylo žádné zázemí a služby pro turisty. Dnes zde jsou tři venkovní restaurace včetně Štěrbovy vily, na které se v létě v rámci Kulturního léta konají koncerty a divadelní představení. Letos je už 6. ročník.

„Jako pořadatel kulturních akcí a akcí pro děti umístění semaforů vítáme. Je to naprosto zásadní pro bezpečnost chodců, cyklistů a hlavně dětí,“ říká provozovatel Štěrbovy vily Michal Karadzos.

Oprava a parkoviště nejdříve v roce 2024

Povodí Labe v současnosti připravuje rekonstrukci přehrady včetně problematické silnice. Zahrnovat bude opravu povrchu, přespárování a kompletní rekonstrukci koruny hráze. Začít by měla do dvou let.

„Příprava se zdržela majetkoprávním jednáním se správcem komunikace na hrázi, rekonstrukce tak začne nejdříve v roce 2024,“ uvádí mluvčí.

Na původní dlažbě je nesouvislá a na mnoha místech již narušená vrstva asfaltu. Po skončení oprav plánuje státní podnik podle Hany Bendové umístit semafory na komunikaci nastálo.

Součástí chystaných prací bude také vybudování parkoviště, které dnes u přehrady chybí. Především o letních víkendech je Les Království v obležení aut, ta stojí na příjezdu ze Dvora Králové i Vrchlabí. Parkoviště by mělo vzniknout na druhé straně ve směru z Bílé Třemešné, v místě, kde je dnes venkovní restaurace.

„Kapacita parkoviště vyplyne z projektu, který ještě není hotov,“ dodává Hana Bendová.

Parkování je na přehradě, podobně jako na Šerlichu v Orlických horách nebo v Adršpachu, dlouhodobým problémem. Uvědomuje si to i Královéhradecký kraj, který skrze své destinační společnosti koordinuje problémy v turistických oblastech východních Čech.

„My už jsme k tomu měli pracovní zasedání, všechny zainteresované subjekty jsme posadili k jednomu stolu. Jsme domluveni na úzké pracovní skupině. Povodí Labe už má projekt na parkoviště, což je zásadní. Připravujeme i nějaké propojení se zoologickou zahradou,“ naznačila v nedávném rozhovoru pro MF DNES náměstkyně hradeckého hejtmana Martina Berdychová (Východočeši). V úvahu by mohla připadat také kyvadlová doprava.

Už opravili stavby u přehrady

K poslední velké rekonstrukci přehrady Les Království, která je národní kulturní památkou, došlo v letech 2018 a 2019. Povodí Labe investovalo do objektů v okolí vodního díla.

6. března 2018

Dělníci opravili průjezdové brány na hrázi, jež jsou pro přehradu typické, vyměnili střechy na věžích a kompletně zrekonstruovali domek hrázného, který připomíná malý kamenný hrad s věží a cimbuřím. Renovace se dočkala také levá šoupátková věž. Náklady se vyšplhaly ke 30 milionům korun.

Les Království patří mezi nejkrásnější přehrady v České republice. Vznikla v reakci na katastrofální povodeň v roce 1897. Stavba 41 metrů vysoké a 218 metrů dlouhé kamenné hráze začala v roce 1910 a kvůli první světové válce trvala až do roku 1919. V letech 1920 až 1923 byla pod hrází postavena vodní elektrárna.

Ve své době byla přehrada největší nádrží v Československu. Táhne se proti proudu Labe v délce 7,5 kilometru. V roce 2010 se stala národní kulturní památkou.