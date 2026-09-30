Prostory podle vedení nutně potřebuje pro dočasné přestěhování školy při rekonstrukci a také pro úředníky a městskou policii.
Převzetí budovy Hradec Králové s fakultou vyjednává víc než rok. Zastupitelé už na jaře 2025 souhlasili, že využijí předkupního práva a pořídí objekt za korunu plus zhodnocení nemovitosti.
Před třiceti lety totiž rovněž za symbolickou korunu převedlo město budovu někdejšího vojenského velitelství na Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy (LF UK) a ve smlouvě si vyhradilo právo přednostního nákupu, až škola objekt opustí.
To se stalo letos v létě, když univerzita dokončila nový kampus vedle hradecké fakultní nemocnice, kam se přestěhovala celá lékařská a také farmaceutická fakulta. Znalci ocenili zhodnocení budovy LF HK v Šimkově ulici na 99 milionů korun. Podle odhadů má přitom objekt tržní hodnotu asi 750 milionů.
„Promarnit šanci na to, že koupím něco za sedminu faktické ceny… Jsem přesvědčený, že kdybychom pro to nenašli využití a chtěli to prodat dál, tak by nám trhali ruce. I kdybychom s budovou nechtěli nic dělat, dá se pronajímat a tak dále,“ apeloval na kolegy koaliční zastupitel Kamil Podroužek (HDK).
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Úředníci i studenti. Hradec chce koupit budovu lékařské fakulty do voleb
Vedení města chce fakultu získat, aby tam přesunulo část úředníků. Plánuje do ní umístit odbory sociální a zdravotní, přestupkový, krizové řízení a živnostenský úřad.
Do zadního křídla se má z několika současných míst sestěhovat městská policie, které připadnou i garáže a vivárium v zadní části areálu. Ve velké posluchárně by mohlo v budoucnu zasedat zastupitelstvo.
„Převod fakulty nám umožní vyřešit dlouhodobě nedůstojné zázemí městské policie a její další rozvoj, lepší služby občanům a efektivnější magistrát,“ připomínala zastupitelům s naléhavostí v hlase primátorka Pavlína Springerová (HDK).
Vedení města na převod spěchá, protože část budovy potřebuje už v zimě obsadit studenty Základní umělecké školy Habrmanova, kde má na jaře začít velká rekonstrukce. Radnice chce proto školu zcela vyklidit. Už zadala zakázku na administrativu změny místa vzdělávání.
Hnutí ANO váhá
Až se škola odstěhuje, chce si část budovy pronajmout Královéhradecký kraj pro sportovní třídy Gymnázia Boženy Němcové. Springerová proto počítala s podporou opozičního ANO, které vládne kraji. Jenže právě tam narazila. Opozice žádá více ekonomických dat.
„Nerozhodli jsme se pro nekoupi, ale zajímala nás ekonomika budov. Kolik se bude muset vynaložit a v jakých letech do jednotlivých rekonstrukcí, aby se tam dalo něco přesunout. Ta čísla jsme nezískali buď vůbec, nebo jen s odkazem, že to bude financováno z prodeje jiného městského majetku. To se však městu moc nedaří,“ vysvětlil zdrženlivost opoziční zastupitel Pavel Marek (ANO).
Radnice v materiálech pro zastupitele uvedla, že za prodej budov městské policie v Dlouhé a Resslově ulici by mělo město v budoucnu získat 65 až 85 milionů korun. Úspora z provozu strážníků se odhaduje na 1,4 milionu ročně. Díky urychlení přestavby ZŠ a ZUŠ Habrmanova má město ušetřit dalších 20 milionů.
Nejen opozice, ale i ODS
Údaje o tom, kolik bude stát třeba úprava prostor pro městskou policii, však chybí. Podle kuloárních informací by mohla celková adaptace přijít až na 200 milionů korun.
„Rozpočet města je velmi napjatý, je tam spousta věcí, které je potřeba realizovat, a nejsou na ně přidělené peníze. Nové vedení bude stát před otázkou, co udělat a co škrtnout. Mohli bychom se dostat do situace, kdy budeme mít sice hezkou budovu, ale nebudeme ji schopni provozovat,“ doplnil Marek s požadavkem, aby o věci rozhodovalo až příští zastupitelstvo. Opozice odmítla podpořit tak zásadní bod na posledním zasedání.
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Místo mediků úředníci. Hradec chce koupit výstavní budovu fakulty
Problém je, že koalice neměla sílu záměr prosadit sama. Část koaličních zastupitelů totiž nesouhlasí s využitím budovy pro úředníky. Už jen pět pater zadního traktu pro městskou policii jim přijde příliš velkorysé.
„Uvědomuji si, že to je důležité pro všechny aktéry, kteří jsou do toho zapojeni. Nákupem však na město přecházejí náklady (na provoz), které se sice v rozpočtu najdou, ale za cenu, že ubereme jinde,“ upozornil radní Martin Soukup (ODS), který s nákupem nyní nesouhlasí.
Líbil by se jim pronájem od škol
Další členové z koaličních řad upozornili na to, že původně se zvažovalo pořídit budovu a nabídnout ji soukromým školám, které ve městě hledají prostory.
„Na školskou komisi se každý rok obrací několik škol, které by měly zájem působit ve městě, ale mají obrovský problém najít vhodnou budovu. O naplnění tohoto objektu bych proto obavy neměl. Naopak si myslím, že při dobrém managementu může generovat určitý zisk (z pronájmů),“ nastínil zastupitel Ivo Králíček (Změna), že radnice by mohla budovu výhodně získat a pak pronajímat.
Podle hrubých odhadů by na pronájmu celé budovy mohla inkasovat i 20 milionů korun ročně. Úpravy prostor by si navíc zajistili nájemci.
„Pokud by budova sloužila školám a generovala nějaké příjmy pro město, bylo by to i pro mě o něčem jiném,“ podpořil myšlenku radní Aleš Dohnal (Piráti).
Odstupujete od smlouvy? zní z fakulty
Zastupitelé se dostali pod tlak i z druhé strany. Na zasedání vystoupili zástupci Univerzity Karlovy, podle nichž škola potřebuje vědět, zda má objekt nabídnout na realitním trhu.
„Kvůli stavbě kampusu má jen naše fakulta dluh 350 milionů. Nemůžeme se ještě starat o budovu, kterou jsme opustili. Musíme pracovat na umoření našich dluhů. Pokud bude hlasování negativní, máme to brát tak, že odstupujete od smlouvy?“ ptal se zastupitelů emeritní děkan fakulty Jiří Manďák, který převod dojednával.
Upozornil také, že fakulta do objektu v poslední dekádě investovala přes 75 milionů korun. „Budova je v kvalitním stavu, není v žádném dezolátním stupni, nevyžaduje žádné záchranné počiny,“ doplnil.
„Vzpomeňte si, jak to dopadlo v Pardubicích, kde se nepodařilo vyřešit bývalé lázně Ideon. Naprosto lukrativní místo uprostřed města a stalo z něj tržiště,“ varoval Kamil Podroužek.
Primátorka bod stáhla
Aby nedošlo k blamáži, stáhla nakonec primátorka bod z jednání. S opozicí se dohodla, že když doplní ekonomické ukazatele, mělo by se o převzetí fakulty znovu hlasovat hned na úvodním jednání nového zastupitelstva 3. listopadu.
„V tuto chvíli víme, že část financí budeme umořovat z přebytku letošního rozpočtu. Ještě nevíme, jaký bude, ale jistá očekávání máme,“ doplnila primátorka.