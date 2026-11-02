Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Fakultu kupme, ale nejen pro úředníky, zní ze staronové koalice Hradce

Tomáš Hejtmánek
  9:41
Staronová radniční koalice v Hradci Králové ještě nezačala společně vládnout, a už řeší první vnitřní neshody. Hned na ustavujícím zasedání zastupitelstva v úterý 3. listopadu se na programu objeví odložené hlasování o převodu budovy bývalé Lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Město může rozsáhlý objekt získat za 100 milionů korun, jenže koalice je v otázce využití nejednotná.
Budova Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové je k mání, Hradec ji zatím nekoupil. (30. září 2026)
Budova Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové je k mání, Hradec ji zatím nekoupil. (30. září 2026)
Budova Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové (30. září 2026)
Magistrát Hradce Králové
22 fotografií

Nejsilnější koaliční uskupení HDK a TOP 09 v čele s primátorkou Pavlínou Springerovou (HDK) plánuje do areálu sestěhovat městskou policii a několik odborů magistrátu. Necelou desetinu budovy radnice plánovala poskytnout kraji pro sportovní třídy nedalekého Gymnázia Boženy Němcové.

Už před volbami však s návrhem nesouhlasili koaliční Piráti a Změna pro Hradec, kteří byli s HDK ve vedení města i v minulém volebním období. Na posledním zastupitelstvu odmítlo převod podpořit také ANO a tehdejší radní Martin Soukup (ODS). Aby záměr nespadl pod stůl, koalice ho stáhla a znovu ho zařadí právě na ustavující schůzi v úterý.

„Při povolebním vyjednávání a přípravě koalice jsme se shodli, že převod budovy podpoříme,“ deklaruje primátorka Pavlína Springerová.

Méně kanceláří pro úředníky?

Stejně hovoří i zástupci dalších koaličních stran. Podle odhadů má budova fakulty tržní hodnotu až 750 milionů korun. „Dává smysl budovu získat do majetku města, i kdyby se později ukázalo, že pro ni třeba nemáme využití,“ potvrzuje lídryně Změny, Zelených a lidovců Martina Erbsová (Zelení).

Slůvko kdyby v její odpovědi značí, že navrhovaná náplň ještě není definitivní. Pirátům i Změně se totiž dál nezamlouvá, že by 90 procent obsadili strážníci a úředníci.

„Převzetí podpoříme, ale budeme dál probírat její náplň. Úředníci by se podle nás mohli trochu zredukovat. Chceme prověřit možnosti, abychom prostory poskytli i soukromým školám, které je potřebují,“ říká lídr Pirátů a STAN Kamil Kubica (Piráti).

Soubor objektů, o jehož převodu zastupitelé rozhodnou, má výměru 14 tisíc metrů čtverečních. V budovách Lékařské fakulty Univerzity Karlovy (LF UK) je 622 místností, auditorium, kde by se mohla konat zasedání zastupitelstva, garáže a asi 80 parkovacích stání.

Před volbami nehlasujeme. Radnice se opatrností může připravit o stovky milionů

Někteří zastupitelé varují, že navržené užití je příliš velkorysé. „Preferoval bych více pro školství. Také bychom se měli ptát, kolik úředníků z magistrátu odejde, až nabude účinnosti novela stavebního zákona,“ upozorňuje zastupitel a někdejší náměstek primátora pro školství Martin Hanousek (Zelení) na fakt, že radnice možná bude potřebovat méně prostor, než si plánuje.

„Budova je obrovská, a pokud by se celá nevyužila, je nesmysl mít část prázdnou. Neviděl jsem zatím tabulky, jaká je aktuální nebo budoucí potřeba, ale myslím, že patra nebo křídla se dají celkem snadno uzavřít a pronajímat. Nechtěl bych, aby se barák za každou cenu naplnil novými úředníky,“ připouští diskusi budoucí náměstek primátorky pro majetek a investice Kamil Podroužek (HDK).

Zelená pro Scio

Než se zastupitelé stačili dohodnout, zda si město budovu převezme, rozmyslel si svůj vstup zatím jediný ohlášený nájemník. Kraj chtěl do části nastěhovat plánované sportovní třídy Gymnázia Boženy Němcové. Získat měl necelých tisíc metrů čtverečních ve dvou poschodích. Jenže kraj nakonec třídy umístí jinam.

Úředníci i studenti. Hradec chce koupit budovu lékařské fakulty do voleb

To se náramně hodí soukromé ScioŠkole, které v červenci skončí nájem v Univerzitě Hradec Králové. Už téměř rok marně hledala prostory. Nyní jí radnice nabídla bývalou fakultu.

„Se zástupci školy jsme se sešli minulý týden. Řešíme ještě harmonogram a potřebnou úpravu prostor. Existuje určitá mezivarianta, že bychom jí zatím poskytli místo v nejvyšším patře,“ potvrzuje Springerová.

Do někdejší lékařské fakulty se má už v zimě dočasně přestěhovat také Základní umělecká škola Habrmanova, kde radnice chystá velkou rekonstrukci. Přesun nejspíš proběhne po etapách o víkendech. Podle primátorky by nemělo dojít k žádným nebo jen k nepodstatným úpravám učeben.

Umělecká škola obsadí dvojnásobnou výměru prostor, které město poskytne soukromé škole. Zůstat by měla nejméně rok a půl. Mezitím si město může ujasnit, zda tam nastěhuje úředníky, nebo je poskytne jiným subjektům.

„Na školskou komisi se každý rok obrací několik škol, které by měly zájem působit ve městě, ale mají obrovský problém najít vhodnou budovu. O naplnění objektu bych proto obavy neměl. Naopak si myslím, že při dobrém managementu může generovat určitý zisk,“ nastínil na minulém zasedání dnes už bývalý zastupitel Ivo Králíček (Změna).

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

V Peci pod Sněžkou hořel hotel. Evakuovat se muselo 35 lidí, po příčině se pátrá

Požár střechy hotelu Hořec v Peci pod Sněžkou. (1. listopadu 2026)

V centru Pece pod Sněžkou na Trutnovsku v noci na neděli hořel hotel Hořec. K požáru hasiči vyjeli v 01:38, pod kontrolu oheň dostali v 09:00. Nyní rozebírají střešní konstrukci a vyhledávají a...

Nápis na podporu ČT už zmizel, poslanec z ANO přesto podal trestní oznámení

Před kanceláří ANO v Hradci Králové už není nápis na chodníku (27. října 2026).

Nápis na podporu České televize, který před kanceláří hnutí ANO v Hradci Králové o víkendu nastříkal kandidát na náměstka primátorky Kamil Kubica z Pirátů, je pryč. Přesto to není uzavřená...

Mladou ženu srazila na čtyřpruhu dvě auta, později v nemocnici zemřela

Místo tragické nehody v Hradci Králové (25. října 2026)

Dvacetiletou ženu srazila na čtyřproudé silnici v Hradci Králové dvě auta. Obě jela ve stejném směru. Nehoda se stala v neděli vpodvečer na přechodu pro chodce před fakultní nemocnicí. Žena později v...

Pracovali za drobné, snášeli deptání i bití. Kolotočáře soudí za zotročení bezdomovců

Premium
Čtyři členy rodiny provozující pouťové atrakce viní obžaloba u hradeckého...

Krajský soud v Hradci Králové poslal do vězení čtyři členy rodiny z Trutnovska, která provozovala pouťové atrakce. Za obchodování s lidmi si odsedí od 8 do 11 let. Podle soudu obžalovaní zotročili...

Romantika zdarma. Orlické hory mají nové útulny, nejoriginálnější jsou v Neratově

Premium
Nové útulny v Neratově v Orlických horách (26. října 2026).

Jen na české straně Orlických hor vzniklo šest turistických útulen s noclehem zdarma. Ty nejoriginálnější jsou v Neratově. Návštěvníci jsou z nové atrakce nadšeni, pochvalují si ohniště i možnost...

Ml. Boleslav - Hr. Králové 3:1. Domácí otáčeli v závěru, dvakrát se trefil Buryán

Sestřih zápasu
Fotbalisté Mladé Boleslavi se radují z gólu Jana Buryána.

Fotbalisté Mladé Boleslavi se dál nachází ve vrchní části tabulky Chance ligy. Po cenném bodu na půdě Slavie tentokrát získali všechny tři – ve 13. kole doma otočili zápas proti Hradci Králové a...

1. listopadu 2026  12:45,  aktualizováno  16:01

V Peci pod Sněžkou hořel hotel. Evakuovat se muselo 35 lidí, po příčině se pátrá

Požár střechy hotelu Hořec v Peci pod Sněžkou. (1. listopadu 2026)

V centru Pece pod Sněžkou na Trutnovsku v noci na neděli hořel hotel Hořec. K požáru hasiči vyjeli v 01:38, pod kontrolu oheň dostali v 09:00. Nyní rozebírají střešní konstrukci a vyhledávají a...

1. listopadu 2026  7:47,  aktualizováno  12:41

Krkonošskou přírodu ohrožuje expanze silnějších druhů, hřebeny zarůstají klečí

Borovice kleč na vrcholu Studniční hory v Krkonoších.

Měnící se klima čím dál víc ovlivňuje krkonošskou přírodu. Více než polovina endemických skupin rostlin je kvůli expanzi konkurenčně silnějších druhů ohrožena. Na hřebenech ubývá nízkých horských...

1. listopadu 2026

Drak nabídne svět očima druhých. První premiéra sezony cílí na náctileté

Zkouška inscenace Akce G.N.O.M.E. v královéhradeckém Divadle DRAK.

První premiéru letošní sezony dnes uvede královéhradecké Divadlo Drak. Inscenace pro náctileté Akce G.N.O.M.E. uvede diváky do světa dospívání. Drak letos uvede tři premiéry pro různé věkové adresy,...

31. října 2026  9:22

Trolejbusy, co jezdí i bez trolejí, a stezka kolem Rozkoše. Jak se mění Hradecko?

Ve spolupráci
Trolejbusy v Hradci Králové

Hradec Králové omlazuje městskou dopravu. Do města dorazily nové trolejbusy, které díky bateriím zvládnou jezdit i tam, kde chybí trolejové vedení. Na Náchodsku se cyklistům otevřel okruh kolem vodní...

31. října 2026

Romantika zdarma. Orlické hory mají nové útulny, nejoriginálnější jsou v Neratově

Premium
Nové útulny v Neratově v Orlických horách (26. října 2026).

Jen na české straně Orlických hor vzniklo šest turistických útulen s noclehem zdarma. Ty nejoriginálnější jsou v Neratově. Návštěvníci jsou z nové atrakce nadšeni, pochvalují si ohniště i možnost...

30. října 2026  13:49

Tady je Krakonošovo, ne Moravcovo! Hory zaplavily nápisy proti řediteli parku

Premium
Ředitel Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) Petr Moravec.

Atmosféra v Krkonoších ohledně budoucnosti národního parku houstne. Ve čtvrtek se na bezmála třiceti místech na cestách objevily bílé nápisy Tady je Krakonošovo, ne Moravcovo! Pod tlakem je právě...

30. října 2026  10:40

KRNAP opraví roubenku v Peci pod Sněžkou, infocentrum přemístí na poštu

Infocentrum Správy KRNAP v Peci pod Sněžkou.

Informační centrum Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) v Peci pod Sněžkou na Trutnovsku se dočasně přestěhuje do budovy pošty. Roubenku, kde nyní sídlí, čeká přestavba na nové návštěvnické...

29. října 2026  13:54

Přestavba Velkého náměstí se zadrhává, Hradec nedodal podklady k projektu

Vizualizace proměny Velkého náměstí v Hradci Králové – pohled od Malého náměstí...

Velký zádrhel, nebo nepatrné klopýtnutí na cestě za rekonstrukcí Velkého náměstí za více než 600 milionů korun? Hradec Králové věří, že dopis, který radnice dostala od projektanta, znamená druhou...

29. října 2026  10:40

Pardubice zlomily ligového nováčka až po poločase. Brňanům končí vítězná šňůra

Isaac Davidson z Pardubic zakončuje na plzeňský koš, brání František Váňa.

Vicemistři z Pardubic zvítězili v 9. kole ligy basketbalistů nad plzeňským nováčkem 98:74 a upevnili si druhé místo za Slavií. Favorit přitom zápas rozhodl až ve třetí čtvrtině, kterou vyhrál drtivým...

28. října 2026  22:01,  aktualizováno  29. 10.

Utrum do konce roku, Darida má přetržený vaz. Musí na operaci, řekl hradecký kouč

Zraněný Vladimír Darida opouští trávník.

Velká komplikace pro fotbalový Hradec Králové. Jeho kapitán Vladimír Darida má z víkendového ligového utkání přetržený vnitřní postranní vaz v kolenu a musí na operaci. Do konce podzimní části sezony...

28. října 2026  17:25

Mladí královéhradečtí fotbalisté začali Youth League jasnou výhrou 6:0 v Albánii

Marek Kulič, trenér

Fotbalisté Hradce Králové do 19 let vstoupili do mládežnické Youth League drtivým vítězstvím. Úřadující český dorostenecký šampion v úvodním utkání druhého kola mistrovské části deklasoval Partizani...

28. října 2026  17:07

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×