Nejsilnější koaliční uskupení HDK a TOP 09 v čele s primátorkou Pavlínou Springerovou (HDK) plánuje do areálu sestěhovat městskou policii a několik odborů magistrátu. Necelou desetinu budovy radnice plánovala poskytnout kraji pro sportovní třídy nedalekého Gymnázia Boženy Němcové.
Už před volbami však s návrhem nesouhlasili koaliční Piráti a Změna pro Hradec, kteří byli s HDK ve vedení města i v minulém volebním období. Na posledním zastupitelstvu odmítlo převod podpořit také ANO a tehdejší radní Martin Soukup (ODS). Aby záměr nespadl pod stůl, koalice ho stáhla a znovu ho zařadí právě na ustavující schůzi v úterý.
„Při povolebním vyjednávání a přípravě koalice jsme se shodli, že převod budovy podpoříme,“ deklaruje primátorka Pavlína Springerová.
Méně kanceláří pro úředníky?
Stejně hovoří i zástupci dalších koaličních stran. Podle odhadů má budova fakulty tržní hodnotu až 750 milionů korun. „Dává smysl budovu získat do majetku města, i kdyby se později ukázalo, že pro ni třeba nemáme využití,“ potvrzuje lídryně Změny, Zelených a lidovců Martina Erbsová (Zelení).
Slůvko kdyby v její odpovědi značí, že navrhovaná náplň ještě není definitivní. Pirátům i Změně se totiž dál nezamlouvá, že by 90 procent obsadili strážníci a úředníci.
„Převzetí podpoříme, ale budeme dál probírat její náplň. Úředníci by se podle nás mohli trochu zredukovat. Chceme prověřit možnosti, abychom prostory poskytli i soukromým školám, které je potřebují,“ říká lídr Pirátů a STAN Kamil Kubica (Piráti).
Soubor objektů, o jehož převodu zastupitelé rozhodnou, má výměru 14 tisíc metrů čtverečních. V budovách Lékařské fakulty Univerzity Karlovy (LF UK) je 622 místností, auditorium, kde by se mohla konat zasedání zastupitelstva, garáže a asi 80 parkovacích stání.
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Někteří zastupitelé varují, že navržené užití je příliš velkorysé. „Preferoval bych více pro školství. Také bychom se měli ptát, kolik úředníků z magistrátu odejde, až nabude účinnosti novela stavebního zákona,“ upozorňuje zastupitel a někdejší náměstek primátora pro školství Martin Hanousek (Zelení) na fakt, že radnice možná bude potřebovat méně prostor, než si plánuje.
„Budova je obrovská, a pokud by se celá nevyužila, je nesmysl mít část prázdnou. Neviděl jsem zatím tabulky, jaká je aktuální nebo budoucí potřeba, ale myslím, že patra nebo křídla se dají celkem snadno uzavřít a pronajímat. Nechtěl bych, aby se barák za každou cenu naplnil novými úředníky,“ připouští diskusi budoucí náměstek primátorky pro majetek a investice Kamil Podroužek (HDK).
Zelená pro Scio
Než se zastupitelé stačili dohodnout, zda si město budovu převezme, rozmyslel si svůj vstup zatím jediný ohlášený nájemník. Kraj chtěl do části nastěhovat plánované sportovní třídy Gymnázia Boženy Němcové. Získat měl necelých tisíc metrů čtverečních ve dvou poschodích. Jenže kraj nakonec třídy umístí jinam.
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To se náramně hodí soukromé ScioŠkole, které v červenci skončí nájem v Univerzitě Hradec Králové. Už téměř rok marně hledala prostory. Nyní jí radnice nabídla bývalou fakultu.
„Se zástupci školy jsme se sešli minulý týden. Řešíme ještě harmonogram a potřebnou úpravu prostor. Existuje určitá mezivarianta, že bychom jí zatím poskytli místo v nejvyšším patře,“ potvrzuje Springerová.
Do někdejší lékařské fakulty se má už v zimě dočasně přestěhovat také Základní umělecká škola Habrmanova, kde radnice chystá velkou rekonstrukci. Přesun nejspíš proběhne po etapách o víkendech. Podle primátorky by nemělo dojít k žádným nebo jen k nepodstatným úpravám učeben.
Umělecká škola obsadí dvojnásobnou výměru prostor, které město poskytne soukromé škole. Zůstat by měla nejméně rok a půl. Mezitím si město může ujasnit, zda tam nastěhuje úředníky, nebo je poskytne jiným subjektům.
„Na školskou komisi se každý rok obrací několik škol, které by měly zájem působit ve městě, ale mají obrovský problém najít vhodnou budovu. O naplnění objektu bych proto obavy neměl. Naopak si myslím, že při dobrém managementu může generovat určitý zisk,“ nastínil na minulém zasedání dnes už bývalý zastupitel Ivo Králíček (Změna).