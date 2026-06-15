Původní plány sice počítaly s tím, že město nabídne zbylé prostory soukromým základním školám, které o ně už projevily zájem. Místo toho se však domlouvá s Královéhradeckým krajem a zvažuje možnost ponechat si rezervu pro náhradní výuku při opravách městských škol. Podobně už používá bývalou školu v Lipkách.
„Máme hotovou dislokační studii, která analyzuje kapacity objektu i potřeby magistrátu. Časem využijeme budovu úplně celou,“ říká primátorka Hradce Králové Pavlína Springerová (HDK).
Studii vypracoval městský odbor hlavního architekta. Do zadní části, která je oddělitelná od čelní reprezentativní budovy, se má přestěhovat městská policie ze současných domů v Dlouhé ulici a v bývalé továrně Delen za městskou knihovnou. Na dvoře fakulty je dostatek místa pro parkování služebních vozidel.
Do hlavní budovy se má z Liskovy vily přesunout živnostenský úřad, z magistrátu odbor sociálních věcí a nejspíš i přestupkové oddělení z bývalé rozvojové banky na Eliščině nábřeží.
„Jen jsme prověřili možnosti, rozhodnutí musí učinit zastupitelé,“ připomíná hlavní městská architektka Šárka Dlouhá. Úředníci zatím nezkoumali, jak velké stavební zásahy si změna vyžádá ani na kolik přestavba na kanceláře přijde.
„Někde jsou zasedací místnosti, kabinety, posluchárny, ale některé místnosti jsou velmi specifické, třeba laboratoře. Budou se muset adaptovat pro kancelářský provoz. Je tam i sál, který by byl možný třeba i pro zasedání zastupitelstva, když by se rekonstruovalo Adalbertinum,“ upozorňuje Dlouhá.
Smlouva je na spadnutí
Radnice dojednává s univerzitou poslední detaily. Sídlo Lékařské fakulty v Šimkově ulici kdysi patřilo městu, jež má předkupní právo. Zaplatit má prakticky jen zhodnocení budovy, což podle posudku činí 90 milionů korun.
„Pracovní skupina ještě zkoumá další položky, které by chtěla univerzita do posudku začlenit. Může dojít k drobnému zvýšení ceny. Záměr by měl nyní putovat do orgánů města i univerzity. Převod lékařské fakulty v zastupitelstvu podpořili všichni, dokonce i opozice,“ neočekává potíže primátorka.
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Místo mediků úředníci. Hradec chce koupit výstavní budovu fakulty
Hradec měl při jednáních tlačit na to, aby se dohoda uzavřela ještě před prázdninami. V programu úterní městské rady ani v návrhu programu červnového zastupitelstva však převod zatím není. Spěch je namístě i proto, že brzy začnou akademické prázdniny, protože se vším musí souhlasit orgány univerzity, které se v létě nejspíš nesejdou.
Samotná budova by po prázdninách měla být už volná. Lékařská fakulta plánuje stěhování do nového u Fakultní nemocnice.
„V prázdninových měsících by se na pracovištích po přestěhování spustil i zkušební provoz. Pokud půjde vše hladce, zahájili bychom naplno akademický rok 2026/2027 už v novém,“ uvedl děkan hradecké Lékařské fakulty Jiří Manďák.
Jedna škola by se vešla
Radnice podle plánů nevyužije levou část Lékařské fakulty, která má podlahovou plochu 800 metrů čtverečních. Právě na ni si dříve dělaly naděje soukromé školy Scio a Comenius, jimž koncem letošního roku končí nájem v budově Univerzity Hradec Králové v ulici Víta Nejedlého.
Budova Lékařské fakulty UK v Šimkově ulici
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Ani jedna se tam však nedostane. O poskytnutí prostor totiž požádal také kraj, který je chce pro své Gymnázium Boženy Němcové. Hejtmanství jej plánuje rozšířit o sportovní třídy, pro něž potřebuje učebny. Vzniknout mají v sousedství v Evropském domě na dvoře bývalého ústavu hluchoněmých gymnázia. Jenže stavební úpravy a rekolaudace pro školní provoz mají být hotové až za tři roky.
„Do té doby máme s městem předjednaný pronájem v Lékařské fakultě. Budeme to potřebovat minimálně dva až tři roky. První sportovní třídu otevíráme v září 2027 a ještě se vejde do stávajícího gymnázia,“ vysvětluje náměstkyně hejtmana pro školství Jana Berkovcová (ANO).
„Soukromé školy by v budově být mohly, pokud by kraj nakonec tyto kapacity nechtěl. Comenius už má prostorové záležitosti vyřešené, Scio stále hledá. Budeme se jim snažit pomoci najít řešení. Zásadní je, že na univerzitě budou moci nakonec zůstat až do konce příštího školního roku,“ říká primátorka.
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8. března 2024
Do hry se však na poslední chvíli dostala ještě jedna varianta. Hradec je ve zpoždění s velkou rekonstrukcí školy v Habrmanově ulici. Původně měla začít už v září, ale soutěž ještě neskončila a práce se rozjedou nejdříve v lednu. Aby radnice dohnala zpoždění, zvažuje přesun školy právě do lékařské fakulty.
„První stupeň jsme plánovali přesunout do Lipek a rekonstrukce měla být za částečného provozu. Kdybychom však školu odstěhovali celou, práce bychom výrazně urychlili,“ vysvětluje Pavlína Springerová. Jasno by mělo být na podzim. Přesun kompletní školy by podle primátorky byl lepší pro výuku i stavbaře.