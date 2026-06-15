Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Úředníci i studenti. Hradec chce koupit budovu lékařské fakulty do voleb

Tomáš Hejtmánek
  9:55
Prodej budovy Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Šimkově ulici v Hradci Králové je na spadnutí. Město s univerzitou ladí detaily transakce a snaží se obchod uzavřít do léta, nejpozději však do konce mandátu současného vedení. Radnice už má jasné plány, co s budovou udělá. Přesune tam část úředníků i městskou policii, část nechá školám.
Hradecká Lékařská fakulta Univerzity Karlovy oslavila 70 let, sídlí v budově...

Hradecká Lékařská fakulta Univerzity Karlovy oslavila 70 let, sídlí v budově vpravo. Naproti jsou Gayerova kasárna. (září 2015) | foto: Martin Veselý, MAFRA, Martin Veselý,  MAFRA

Budova v hradecké Šimkově ulici slouží Lékařské fakultě Univerzity Karlovy.
Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové uvažuje o výstavbě...
Stavba nového kampusu Lékařské a Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy u...
Stavbu kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové podpořila delegace s...
16 fotografií

Původní plány sice počítaly s tím, že město nabídne zbylé prostory soukromým základním školám, které o ně už projevily zájem. Místo toho se však domlouvá s Královéhradeckým krajem a zvažuje možnost ponechat si rezervu pro náhradní výuku při opravách městských škol. Podobně už používá bývalou školu v Lipkách.

„Máme hotovou dislokační studii, která analyzuje kapacity objektu i potřeby magistrátu. Časem využijeme budovu úplně celou,“ říká primátorka Hradce Králové Pavlína Springerová (HDK).

Studii vypracoval městský odbor hlavního architekta. Do zadní části, která je oddělitelná od čelní reprezentativní budovy, se má přestěhovat městská policie ze současných domů v Dlouhé ulici a v bývalé továrně Delen za městskou knihovnou. Na dvoře fakulty je dostatek místa pro parkování služebních vozidel.

Hradecká Lékařská fakulta Univerzity Karlovy oslavila 70 let, sídlí v budově vpravo. Naproti jsou Gayerova kasárna. (září 2015)
Budova v hradecké Šimkově ulici slouží Lékařské fakultě Univerzity Karlovy.
Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové uvažuje o výstavbě rozsáhlého areálu u místní fakultní nemocnice. Dosud se medici učí v Šimkově ulici, snímek je ze září 2004. V roce 2005 vzniklo výukové centrum ve fakultní nemocnici.
Stavba nového kampusu Lékařské a Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy u Fakultní nemocnice v Hradci Králové (březen 2024)
16 fotografií

Do hlavní budovy se má z Liskovy vily přesunout živnostenský úřad, z magistrátu odbor sociálních věcí a nejspíš i přestupkové oddělení z bývalé rozvojové banky na Eliščině nábřeží.

„Jen jsme prověřili možnosti, rozhodnutí musí učinit zastupitelé,“ připomíná hlavní městská architektka Šárka Dlouhá. Úředníci zatím nezkoumali, jak velké stavební zásahy si změna vyžádá ani na kolik přestavba na kanceláře přijde.

„Někde jsou zasedací místnosti, kabinety, posluchárny, ale některé místnosti jsou velmi specifické, třeba laboratoře. Budou se muset adaptovat pro kancelářský provoz. Je tam i sál, který by byl možný třeba i pro zasedání zastupitelstva, když by se rekonstruovalo Adalbertinum,“ upozorňuje Dlouhá.

Smlouva je na spadnutí

Radnice dojednává s univerzitou poslední detaily. Sídlo Lékařské fakulty v Šimkově ulici kdysi patřilo městu, jež má předkupní právo. Zaplatit má prakticky jen zhodnocení budovy, což podle posudku činí 90 milionů korun.

„Pracovní skupina ještě zkoumá další položky, které by chtěla univerzita do posudku začlenit. Může dojít k drobnému zvýšení ceny. Záměr by měl nyní putovat do orgánů města i univerzity. Převod lékařské fakulty v zastupitelstvu podpořili všichni, dokonce i opozice,“ neočekává potíže primátorka.

Místo mediků úředníci. Hradec chce koupit výstavní budovu fakulty

Hradec měl při jednáních tlačit na to, aby se dohoda uzavřela ještě před prázdninami. V programu úterní městské rady ani v návrhu programu červnového zastupitelstva však převod zatím není. Spěch je namístě i proto, že brzy začnou akademické prázdniny, protože se vším musí souhlasit orgány univerzity, které se v létě nejspíš nesejdou.

Samotná budova by po prázdninách měla být už volná. Lékařská fakulta plánuje stěhování do nového u Fakultní nemocnice.

„V prázdninových měsících by se na pracovištích po přestěhování spustil i zkušební provoz. Pokud půjde vše hladce, zahájili bychom naplno akademický rok 2026/2027 už v novém,“ uvedl děkan hradecké Lékařské fakulty Jiří Manďák.

Jedna škola by se vešla

Radnice podle plánů nevyužije levou část Lékařské fakulty, která má podlahovou plochu 800 metrů čtverečních. Právě na ni si dříve dělaly naděje soukromé školy Scio a Comenius, jimž koncem letošního roku končí nájem v budově Univerzity Hradec Králové v ulici Víta Nejedlého.

Budova Lékařské fakulty UK v Šimkově ulici

Budova Lékařské fakulty UK v Šimkově ulici

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Ani jedna se tam však nedostane. O poskytnutí prostor totiž požádal také kraj, který je chce pro své Gymnázium Boženy Němcové. Hejtmanství jej plánuje rozšířit o sportovní třídy, pro něž potřebuje učebny. Vzniknout mají v sousedství v Evropském domě na dvoře bývalého ústavu hluchoněmých gymnázia. Jenže stavební úpravy a rekolaudace pro školní provoz mají být hotové až za tři roky.

„Do té doby máme s městem předjednaný pronájem v Lékařské fakultě. Budeme to potřebovat minimálně dva až tři roky. První sportovní třídu otevíráme v září 2027 a ještě se vejde do stávajícího gymnázia,“ vysvětluje náměstkyně hejtmana pro školství Jana Berkovcová (ANO).

„Soukromé školy by v budově být mohly, pokud by kraj nakonec tyto kapacity nechtěl. Comenius už má prostorové záležitosti vyřešené, Scio stále hledá. Budeme se jim snažit pomoci najít řešení. Zásadní je, že na univerzitě budou moci nakonec zůstat až do konce příštího školního roku,“ říká primátorka.

8. března 2024

Do hry se však na poslední chvíli dostala ještě jedna varianta. Hradec je ve zpoždění s velkou rekonstrukcí školy v Habrmanově ulici. Původně měla začít už v září, ale soutěž ještě neskončila a práce se rozjedou nejdříve v lednu. Aby radnice dohnala zpoždění, zvažuje přesun školy právě do lékařské fakulty.

„První stupeň jsme plánovali přesunout do Lipek a rekonstrukce měla být za částečného provozu. Kdybychom však školu odstěhovali celou, práce bychom výrazně urychlili,“ vysvětluje Pavlína Springerová. Jasno by mělo být na podzim. Přesun kompletní školy by podle primátorky byl lepší pro výuku i stavbaře.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Stoletý svatební dar znovu září. Eliška Kaplicky zachránila slavnou vilu Čerych

Od října 2025 se ve vile Čerych otevřelo kreativní centrum, které dává...

Vila Čerych v České Skalici, architektonická perla meziválečné moderny, se dočkala úžasné rekonstrukce. Dílo známého architekta Otakara Novotného mělo štěstí, které nese velmi konkrétní jméno, a to...

Hoch byl po pádu z kola v bezvědomí. Co udělali kamarádi, na to nezapomenu, říká záchranář

MUDr. Marek Dvořák, Ph.D., MBA, pracuje u pozemní i letecké záchranné služby v...

Parta hochů nenechala na holičkách kamaráda, který po pádu z kola zůstal v bezvědomí. Přivolali mu záchranáře, příkladně se starali o něj i jeho věci. Dojemný příběh z terénu sdílel lékař letecké...

OBRAZEM: Velkolepý i zablácený Rock for People nabídl nezapomenutelné zážitky

Rock for People 2026.

Světová jména, žánrová pestrost, nevyzpytatelné počasí, bahenní lázně, rekordní davy fanoušků, mnohá překvapení a množství neopakovatelných zážitků. V královéhradeckém Parku 360 jde do finále...

KVÍZ: Jak znáte nejvyšší českou horu Sněžku?

Vrchol Sněžky (13. srpna 2025).

Navštívit alespoň jednou za život nejvyšší českou horu je pro každého turistu skoro povinnost. Jak dobře ale krkonošskou Sněžku o výšce 1603 metrů nad mořem skutečně znáte? Víte například, který...

Motoristy vede do voleb majitelka Luční boudy. Hrozní zůstaneme, slíbil Macinka

Předseda Motoristů sobě a ministr zahraničí Petr Macinka představil volební...

Nejmenší vládní strana Motoristé sobě představila své lídry pro podzimní komunální volby v Praze, Brně a v Ostravě. V hlavním městě povede Motoristy do voleb podnikatelka Klára Sovová. V Ostravě bude...

Úředníci i studenti. Hradec chce koupit budovu lékařské fakulty do voleb

Hradecká Lékařská fakulta Univerzity Karlovy oslavila 70 let, sídlí v budově...

Prodej budovy Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Šimkově ulici v Hradci Králové je na spadnutí. Město s univerzitou ladí detaily transakce a snaží se obchod uzavřít do léta, nejpozději však do...

15. června 2026  9:55

OBRAZEM: Velkolepý i zablácený Rock for People nabídl nezapomenutelné zážitky

Rock for People 2026.

Světová jména, žánrová pestrost, nevyzpytatelné počasí, bahenní lázně, rekordní davy fanoušků, mnohá překvapení a množství neopakovatelných zážitků. V královéhradeckém Parku 360 jde do finále...

14. června 2026  14:51

GLOSA: Smrt fašismu, vzkázal kytarový mág Morello. Se synem uchvátili Hradec

Tom Morello se synem Romanem na Rock for People (12. června 2026).

Výjimečný kytarista, držitel ceny Grammy a člen slavné americké formace Rage Against The Machine Tom Morello vystoupil v Parku 360 při pátečním programu Rock for People se svým patnáctiletým synem...

13. června 2026  11:42

Legendy, svist kosy i Mácha. V krkonošském Horním Maršově zní poesiomat

Na zahradě ekologického centra Dotek v Horním Maršově přibyl poesiomat. Na...

Básně místních umělců, staré krkonošské legendy i povídání ekologů je slyšet z prvního poesiomatu ve východních Krkonoších. Stojí na zahradě ekologického vzdělávacího centra Dotek v Horním Maršově....

13. června 2026  7:20

GLOSA: Hiphopový rauš se dvěma Anděly proměnil náladu Rock for People

Hiphopové duo James Cole & Idea na festivalu Rock for People (11. června 2026

Královéhradecký festival Rock for People je plný dramaturgických překvapení. Dvěma cenami Anděl ověnčené hiphopové duo James Cole & Idea ukázalo, že i po letech je možné vrátit se na vrchol. Jejich...

12. června 2026  16:12

Motoristy vede do voleb majitelka Luční boudy. Hrozní zůstaneme, slíbil Macinka

Předseda Motoristů sobě a ministr zahraničí Petr Macinka představil volební...

Nejmenší vládní strana Motoristé sobě představila své lídry pro podzimní komunální volby v Praze, Brně a v Ostravě. V hlavním městě povede Motoristy do voleb podnikatelka Klára Sovová. V Ostravě bude...

12. června 2026  8:48,  aktualizováno  14:50

Hradec prodá ubytovnu sester, místní se znovu bojí obchodníků s chudobou

Bývalá ubytovna zdravotníků by se mohla prodávat v dražbě. (11. listopadu 2019)

Na královéhradeckém Moravském Předměstí po letech opět zavládly obavy z ubytování sociálně slabých ve vybydleném osmipatrovém paneláku. Město se totiž někdejší ubytovnu sester se 177 miniaturními...

12. června 2026  10:51

GLOSA: Dvě tváře metalu. Limp Bizkit a Babymetal sytili Rock for People fastfoodem

Premium
Koncert kapely Limp Bizkit na festivalu Rock for People (11. června 2026,...

Vystoupení kapel Babymetal a Limp Bizkit, které zahrály na Rock for People ve čtvrtek na hlavní scéně, nabídla dva neortodoxní pohledy na metalovou hudbu. Ovšem jak japonské zpívající panenky, tak...

12. června 2026  9:57

Stoletý svatební dar znovu září. Eliška Kaplicky zachránila slavnou vilu Čerych

Od října 2025 se ve vile Čerych otevřelo kreativní centrum, které dává...

Vila Čerych v České Skalici, architektonická perla meziválečné moderny, se dočkala úžasné rekonstrukce. Dílo známého architekta Otakara Novotného mělo štěstí, které nese velmi konkrétní jméno, a to...

12. června 2026

Člun Monoxylonu je připraven na cestu do Řecka, mořeplavci doufají ve správný vítr

Jedenáctimetrový člun doveze ze Všestar do Řecka kamion. (11. června 2026)

Areál Archeoparku pravěku Všestary na Královéhradecku opouští za pomoci techniky jedenáctimetrový člun. Manipulace s replikou pravěkého plavidla vydlabaného z jednoho kusu dřeva vyžaduje maximální...

11. června 2026  17:15

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

OBRAZEM: Mrholí i leje, ale rozlučka Megadeth dostala publikum do varu

Fanoušci kapely Electric Callboy na hradeckém letišti (10. června 2026)

Padesát tisíc diváků v Hradci Králové hltá festival Rock for People, který v úterý odpoledne začal na letišti. Pořadatelům se podařilo přifouknout už tak obří areál Parku 360 a spolu s fanoušky zatím...

11. června 2026  16:11

Muž chtěl prodat sbírku řezeb z nelegální slonoviny, padlo kvůli ní deset zvířat

Královéhradečtí celníci zajistili 38 kilogramů nelegální slonoviny ze sbírky,...

Královéhradečtí celníci zajistili 38 kilogramů nelegální slonoviny. Dva celé kly a deset umělecky vyřezávaných výrobků se pachatel snažil prodat za 1,5 milionu korun. Viník již dostal od okresního...

11. června 2026  11:37

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.