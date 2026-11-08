K ilustrování příběhů, které po staletí inspirovaly další české i německé autory, Správa Krkonošského národního parku (KRNAP) přizvala děti a školáky od 3 do 14 let.
Kniha o formátu A4 a rozsahu 208 stran nabízí zasvěcený úvod do historických a literárních souvislostí. Odhalí, jak autor proměnil staré krkonošské pověsti v literární dílo plné humoru, emocí, ironie i překvapivě moderních témat.
Krakonoš v rokokovém hávu
„Musäusovy Legendy o Krakonošovi představují jedno z nejvýznamnějších literárních zpracování krakonošské látky vůbec. Právě v nich se Krakonoš poprvé objevuje jako mnohovrstevnatá postava s vlastními city, rozpory a vývojem. Tento soubor výrazně ovlivnil podobu krakonošovské tradice v celé střední Evropě a po více než dvě staletí patří ke kanonickým dílům věnovaným vládci Krkonoš,“ říká literární historik Ladislav Futtera, který se Musäusovým legendám dlouhodobě věnuje v odborných studiích.
Kniha ukazuje Krakonoše jako pohádkovou bytost i proměnlivý symbol, který se vyvíjel spolu s představami o horách, přírodě i spravedlnosti. Vede do světa, kde se prolíná magie krkonošských hřebenů, lidské vášně s humorem i jemnou společenskou satirou.
Legendy o Krakonošovi jsou v prodeji za doporučenou cenu 299 korun. Zakoupit ji lze v regionálních informačních centrech, v informačních centrech Správy KRNAP a také v e-shopu na webu.
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8. ledna 2026