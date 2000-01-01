náhledy
Lezecká sezona na ledopádu v Labském dole je v plném proudu. Ráj pro lezce leží na ikonickém místě, kam se lze v tuto dobu dostat ze Špindlerova Mlýna ideálně na skialpech nebo na běžkách. Zamrzlá skála je asi 20 metrů vysoká a nachází se na konci upravované běžecké cesty Buď fit.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Přístup na ledopád je omezený, zájemci o lezení se musí přihlásit v rezervačním systému. Volná místa bývají i týden dopředu zaplněná. Denně může na ledopád maximálně 16 lezců.
Nováčkům lezci doporučují mít zkušeného kamaráda, který už má s ledolezením zkušenosti. Je to jiné, než lézt po skále. Zájemci také musí dodržovat zásady pohybu v Krknošském národním parku.
Led pokrývající skálu na pravém břehu Labe je v některých úsecích tlustý i několik decimetrů. Pracovníci správy parku ho v zimě pravidelně monitorují, lezení povolí ve chvíli, kdy nehrozí, že sportovci poškodí přírodu.
U ledolezení je důležité dodržovat metodiku, aby vše bylo bezpečné. Měli byste mít speciální vybavení - přilbu, lezecké cepíny, lezecké boty, šrouby, sedák, lano, karabiny a další základní lezecké potřeby.
Z Labského dolu si lze udělat výlet po modré na Labskou boudu, nebo dojít až do Harrachova.
Dojít až k ledopádu není úplně snadné a cesta může být zrádná. Turista musí překonat Labe, v Krkonoších je to naštěstí ještě spíš větší potok.
V Krkonoších kvete skialpinismus. Je to další způsob, jak se dostat k odlehlému ledopádu na konci stezky Buď fit.
„Jsem tady dvakrát až třikrát týdně, je tady pořád plno. Jsme rádi, že nám to KRNAP zpřístupnil,“ říká reportérovi iDNES.cz lezec Lukáš z Vrchlabska. Podobných nadšenců lze v Labském dole potkat spoustu. Pro mnohé je to vrchol sezony.
Okolo Labského dolu jsou nádherné scenérie, které přitahují kromě lyžařů a lezců i fotografy.
Cestu k ledopádu v Labském dole po stezce Buď fit lze pojmout také jako výlet na běžkách.
Příznivci lezení na ledu do Labského dolu u Špindlerova Mlýna, kde je jediný ledopád v Krkonošském národním parku (KRNAP), na němž lze legálně lézt, přijíždějí z celé republiky. Po cestě obdivují i takovéto výhledy.
Nezaregistrovaným lezcům hrozí od strážců parku, kteří pravidelně vyrážejí na kontrolu, pokuta. Povolené je lezení jen po ledu, holé skále se horolezci musejí vyhnout. Do skály také nesmějí dávat fixní vratné body, pro slanění a jištění mohou použít zmrzlé kmeny a pařezy nad horní hranou skály.
V Krkonoších platí na začátku února první stupeň lavinového nebezpečí. Na hřebenech Krkonoš je 30 až 70 centimetrů sněhu. Na závětrných svazích a žlabech je sněhu uloženo více. Uvolnění laviny je možné jen při velkém dodatečném zatížení a to jen ojediněle ve velmi strmém extrémním terénu. Tendence lavinového nebezpečí je setrvalá.
