OBRAZEM: Krásy ledopádu a přírody v Labském dole přitahují lezce z celé země
Poklad ze Zvičiny na Trutnovsku je zlatý. Cena mincí a šperků jde do milionů
Mimořádný poklad, který před rokem našli dva turisté na úbočí vrchu Zvičina u Dvora Králové nad Labem, je podle Puncovního úřadu skutečně zlatý. Depot zlatých předmětů obsahuje 598 mincí a více než...
Nejen pivo. Prezidentův řidič sdělil, co vypil předtím, než havaroval
Okresní soud v Náchodě se začal zabývat dopravní nehodou z loňského února, při níž v České Čermné v opilosti boural řidič prezidenta Petra Pavla. Člen ochranné služby Vojtěch Kopp po příjezdu hlídky...
Hotovo, Litvínov čeká baráž. Třinec zdolal Pardubice, vyhrála i Sparta. Plzeň prohrála
Hokejová extraliga zná po 47. kole základní části účastníka baráže. Příslušnost mezi tuzemskou elitou bude na jaře hájit Litvínov, který po prohře s Hradcem 3:6 už nemá ani matematickou šanci na to,...
Lezecká sezona na ledopádu v Labském dole je v plném proudu. Ráj pro lezce leží na ikonickém místě, kam se lze v tuto dobu dostat ze Špindlerova Mlýna ideálně na skialpech nebo na běžkách....
Bezdomovci jim sloužili jen za stravu a nuzný nocleh, soudí otce se synem
Z obchodování s lidmi se u Krajského soudu v Hradci Králové zodpovídají otec a syn Bradáčovi z Jičínska. Podle spisu nejméně od roku 2017 do března 2025 systematicky zneužívali pět sociálně slabých...
Zloděj věděl o úkrytu klíčů, majiteli z domu nadvakrát ukradl půl milionu
Čtyřiadvacetiletý muž z Jičínska patrně opakovaně chodil bez pozvání do cizího domu a kradl v něm. Podle kriminalistů využil toho, že znal místo, kam majitel ukrývá klíče. Na pozemek a do domu se...
Místo smažáku příběh Sněžky. Bistro na lanovce v Peci čeká proměna
Velkou proměnou projde vstup do dolní stanice lanovky na nejvyšší českou horu. Na místě původního bistra vznikne expozice věnovaná příběhu nejvyšší české hory. Informační panely představí...
Lezecká sezona na ledopádu v Labském dole je v plném proudu. Ráj pro lezce leží na ikonickém místě, kam se lze v tuto dobu dostat ze Špindlerova Mlýna ideálně na skialpech nebo na běžkách....
Domov seniorů vybuduje místo města investor, Hradec mu prodá pozemky
Obrovskou poptávku po místech v domovech pro seniory v Hradci Králové má uspokojit soukromý projekt. V okrajové části Slatina vznikne do roku 2030 zařízení pro seniory s kapacitou asi 150 lůžek....
Řidič autobusu v Hradci Králové naboural pět aut, patrně měl zdravotní potíže
Řidič linkového autobusu v pondělí před 17:30 v Hradci Králové v ulici Víta Nejedlého naboural do pěti osobních aut. Zřejmě měl zdravotní indispozici.
Na čtyřproudovce do Pardubic je 32 děr, silničáři použijí mikrovlnnou technologii
V silných mrazech čtyřproudovka vedoucí z Hradce Králové do Pardubic kolem opatovické elektrárny neobstála. Podél krajnice silnice I/37 ve směru na Pardubice se na úseku dlouhém dva kilometry...
Potravinová banka pomáhá potřebným už deset let, ochota dárců roste
Osamělí důchodci, samoživitelé nebo rodiny v nouzi. Ti, kteří mají hluboko do kapsy a jsou ohroženi potravinovou chudobou, mohou už 10 let získat pomoc od potravinové banky, kterou v Hradci Králové...
Přehrada i kostel. Dronem skenují ikonické stavby, pak tisknou model
Jeden je expert na výpočetní techniku, druhý architekt a středoškolský pedagog. Svedl je dohromady zájem o dronové snímkování či o vytváření a tisknutí modelů významných staveb. Lukáš Malý s Otou...
Po sjezdovce chodili jako mravenci, teď vlekaři zasněžování řídí počítačem ze židle
Minulostí je pohyb po svahu i ruční ovládání. Všechny úkony při práci s nejmodernějšími typy zasněžování již dělají technici v kanceláři na počítači nebo na telefonu. Jak velkou proměnou obor u nás...
Olomouc - Hradec Kr. 1:0, vítězný vstup do jara, jediný gól dal po pauze Kliment
Olomoučtí fotbalisté v prvním jarním utkání přerušili sérii pěti soutěžních porážek, kterými zakončili podzimní část. Ve 20. kole Chance Ligy porazili doma Hradec Králové díky brance útočníka Jana...