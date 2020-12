Lázně Bělohrad chtějí zakázat vjezd kamionů, úřady a policie jsou proti

Lidé v Lázních Bělohradě by byli nejradši, kdyby kamiony z centra zmizely. Těžká nákladní doprava obtěžuje lázeňské hosty i obyvatele okolních vesnic.

Její intenzita výrazně narostla v letošním roce po zavedení mýta na silnici I/35 z Hradce do Liberce.

Právě silnice druhé třídy z Miletína do Nové Paky, které vede přes centrum lázní, představuje pro řidiče, již se placenému úseku chtějí vyhnout, dobrou alternativu. Město proto volá po zákazu těžké dopravy, ale úředníci ani policie k tomu svolit nechtějí.

Kamiony projíždějí přímo pod okny lázeňských i rodinných domů. Všichni se shodují, že tak silný nápor náklaďáků tu nepamatují.

„V pondělí jsem si říkala, že snad vyjely všechny kamiony v republice a jedou přes naše město. Je to hrozné. Dřív jsem poznala, když se na silnici na Hradec stala bouračka a auta to objížděla přes Lázně Bělohrad. Teď je to ale každý den,“ vypráví Alena Timková.



Počty kamionů, které denně městem projedou, odhaduje na stovky. Zorganizovala kvůli tomu petici, v době celostátní karantény ale posbírala „jen“ kolem stovky podpisů.

„Bydlím čtyři metry od silnice. Nejenže nákladních aut ve srovnání s loňským rokem rapidně přibylo, ale taky nedodržují povolenou rychlost a jezdí jako na závodech. Nikdo s tím nic nezmůže, je to boj s větrnými mlýny,“ poznamenává Ladislav Hnízdo z Lužan, malé vesnice napůl cesty mezi Lázněmi Bělohradem a Jičínem.



Na starostu Lázní Bělohradu Pavla Šubra se od začátku letošního roku obracejí místní lidé i obyvatelé okolních vesnic, jako jsou Choteč nebo Lužany, zaznamenal také stížnosti lázeňských hostů.

„Na této silnici byl vždycky relativně klid. Od zavedení mýta na silnicích I. třídy se to změnilo. Nikdy jsme tu neviděli polské kamiony, teď tady jezdí pravidelně,“ tvrdí starosta. Podle něj se to už projevilo na kondici zdejších vozovek, které pod těžkou dopravou trpí.

Už na jaře radnice zaslala na dopravní odbor jičínského městského úřadu žádost, aby omezil tranzitní nákladní dopravu aut nad 12 tun městem.

Starosta třítisícového města argumentuje mimo jiné vyhláškou ministerstva zdravotnictví z roku 2001, která uvádí, že v okolí lázní se nesmějí nacházet zdroje vyvolávající hluk a že průjezdní úseky silnic musí být vedeny převážně mimo vnitřní území lázeňského místa.

Nehod s náklaďáky není příliš, soudí policisté

Jičínští úředníci žádost na omezení tranzitní dopravy zamítli, opírali se o expertizu krajské dopravní policie, která zákaz nedoporučila. Z hlediska bezpečnosti k tomu nevidí důvod.



Nehody v Lázních Bělohradě a okolí Podle policejních statistik došlo na silnici II/284 z Miletína do Lázní Bělohradu za posledních 13 let ke 166 nehodám, jen v 19 z nich figurovaly kamiony. Na území lázeňského města bylo 28 nehod, z toho čtyři s účastí nákladních aut.



„Policie nedisponuje informacemi, že by úroveň bezpečnosti a plynulosti provozu na této silnici ve vazbě na pohyb nákladních vozidel byla odlišná nebo dokonce horší, než je obvyklé s ohledem na charakter a příslušnou třídu těchto komunikací,“ uvedl ve stanovisku šéf hradecké dopravní policie Petr Dušek.



Posuzovat vliv nákladní dopravy na ovzduší a hladinu hluku podle něj není policie kompetentní.

Zároveň Petr Dušek upozorňuje na to, že není možné zakázat kamionům vjezd na silnice II. a III. třídy, jestliže neexistuje jiná vhodná trasa. A to je právě případ komunikace spojující Miletín s Lázněmi Bělohrad.

Obchvat existuje jen na papíře

Řešením, jak se zbavit kamionů v centru lázeňského města, by byla výstavba obchvatu. Už před deseti lety nechal Královéhradecký kraj zpracovat projekt, ale k jeho realizaci nikdy nedošlo.

Radnice se proti rozhodnutí odvolala ke krajskému úřadu, který v srpnu záležitost kvůli nesprávnému úřednímu postupu vrátil k novému projednání na jičínský dopravní odbor. Ten zatím verdikt nevynesl.

Existuje také další důvod, proč by z Miletína přes Lázně Bělohrad neměla vést těžká tranzitní doprava. Krajský most přes Javorku před křižovatkou bělohradských ulic Lázeňské a T. G. Masaryka a náměstí K. V. Raise má maximální nosnost pro jednu nápravu devět tun. Běžně přes něj přitom jezdí náklaďáky vážící dvakrát i třikrát tolik.

Od začátku roku se to ale změní. „Obrátil jsem se na Správu silnic Královéhradeckého kraje, která provedla diagnostiku. Od ledna se nosnost mostu zvýší na 25 tun na jednu nápravu,“ poznamenává Pavel Šubr.