Z pivovarských sklepů má být kulturní bar. Lázně Bělohrad chtějí i amfiteátr

V Zámecké ulici soukromý investor nedávno dokončil stavbu bytového domu. Zbořeniště je hned za ním, v sousedství základní škola a střední odborné učiliště. Sklepy na první pohled nepůsobí vábným dojmem.

„V tomto stavu zbořeniště být nemůže. Buď se zahrne a vznikne tam park s herními prvky pro děti, nebo se rozhodneme dát šanci velmi zajímavému projektu, tuto poměrně unikátní stavbu zvelebit a vytvořit z ní zázemí pro menší kulturní akce. Myslím si, že stojí za to ji zachovat. Vhodně by to propojilo obytnou zónu se školou,“ říká starostka Lázní Bělohradu Alena Kuželová (nestraník, SNK Bělohradsko).

Statika je v pořádku

Ještě donedávna bylo sklepení přístupné. V loňském roce město nechalo podzemí vyčistit, vstup zajistit železnou mříží a okolo vykácet náletové dřeviny. Zadalo studii na revitalizaci zbořeniště a okolního prostranství.

Studie počítá s vybudováním kulturního baru s kapacitou 40 míst, v rozšířené verzi až 55, s pódiem, salonkem a sociálním zázemím. U vstupu s prosklenými dveřmi vznikne masivní přístupové schodiště, které bude částečně sloužit k posezení. Provozovatelem zařízení by podle starostky mohlo být městské kulturní středisko.

Pivo v Lázních Bělohradě Pivo se v Lázních Bělohradě vařilo už ve středověku, první písemná zmínka pochází z roku 1623. Novodobý pivovar vznikl v 19. století, vařil jen krátce do roku 1880. Provozní budovy zchátraly a postupně byly rozebrány na stavební materiál. Na konci 50. letech 20. století byl pivovar kompletně zbořen, zachovaly se pouze sklepy. „Původně byly rozsáhlejší. Naštěstí byly provedeny velmi kvalitně a díky tomu se dodnes dochovaly prakticky ve stejném stavu,“ připomíná projektant Tomáš Bárta.

Přestože zvenku vypadá zbořeniště velmi neutěšeně, interiéry jsou v překvapivě dobré kondici.

„Cihlová klenba u schodišťového vstupu je zchátralá a zralá na zbourání. Proti tomu kamenná klenba je zcela v pořádku a nevykazuje statické problémy,“ uvádí projektant Tomáš Bárta, který je autorem studie spolu s Reném Stöckigtem z USA.

Sklepy nemají přirozené odvětrávání, nutná by proto byla instalace vzduchotechniky. Průnik denního světla do podzemí zajistí soustava světlovodů.

Studie počítá s proměnou celého prostranství. Navrhuje vybudování mlatových cest s osvětlením a mobiliářem, dětského hřiště či nového chodníku k základní škole a také výsadbu zeleně.

Na pahorku nad sklepy by měl vzniknout amfiteátr s kamenným schodištěm a posezením z dřevěného masivu, odkud bude možné sledovat scénu před umělým valem. Tu využije škola třeba pro focení nebo nacvičování divadelních her.

Podle studie má revitalizace sklepů a okolí stát kolem 15 milionů korun. Lázně Bělohrad se budou spoléhat na dotace.

„Nepůjdeme do této investice, pokud se neobjeví vhodný dotační titul. Chceme zahájit řízení, aby zbořeniště bylo zařazeno mezi brownfieldy. Byla bych ráda, kdyby v letošním roce začala příprava projektové dokumentace,“ poznamenává Alena Kuželová. Prioritu teď podle ní mají jiné investice, například rekonstrukce bývalé spořitelny, kde město plánuje lékařské ordinace.

Sklepy, zámek, sýpka

Pozemek se zbořeništěm radnice před lety získala od státu. Část prodala investorovi, který v Zámecké ulici postavil bytový dům. Už předchozí vedení města se revitalizací zabývalo. Ve spolupráci se školou zde po dokončení bytovky zamýšlelo postavit hřiště.

Myšlenka je to pěkná, ale v dnešní době do barů a dalších podniků chodí čím dál méně lidí. Pavel Šubr bývalý starosta

„Sklepy jsme nikdy neřešili. Myšlenka je to pěkná, ale je otázka, jak by zařízení v dnešní době, kdy do barů a dalších podniků chodí čím dál méně lidí, bylo využito. Ale určitě je potřeba ten prostor řešit,“ myslí si bývalý starosta a dnes zastupitel Pavel Šubr (nestraník, STAN).

Obyvatelé lázeňského města na zveřejněnou studii reagovali vesměs kladně. „Prostory jsou velmi zajímavé a je fajn, že se uvažuje o celkové úpravě. Sklepení má velký potenciál stát se zajímavým originálním místem pro setkávání,“ uvedl v diskusi na sociální síti Jaroslav Jirásko.

Pivovarské sklepy by se mohly stát další památkou v Lázních Bělohradě, která se dočká obnovy. V současné době soukromí investoři realizují v centru města dva velké projekty. Do dvou let má skončit rozsáhlá rekonstrukce barokního zámku, který v roce 2016 od města koupila společnost Elisabeth Arms. Kromě ubytování zde bude restaurace a společenský sál. Zázemí pro kulturní a vzdělávací akce včetně galerie nebo kavárny vzniká v bývalém špýcharu na druhém konci zámeckého parku. Investorem je obecně prospěšná společnost Bělohradská sýpka. Na rekonstrukci, která začala v loňském roce, získala 38milionovou dotaci z norských fondů.