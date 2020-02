Hradec oživí plán na stavbu lávky přes Labe, má šanci získat dotaci

Projekt avantgardní a pro někoho příliš drahé lávky dosud žije. Hradec Králové vypíše brzy už čtvrtý tendr na zhotovitele. Projekt zůstává i přes svou zjevnou finanční náročnost beze změny. Město se nechá překvapit, zda potenciální stavitel přece jen nenabídne nižší cenu.

„Objevily se nové dotační možnosti,“ vysvětlil hradecký primátor Alexandr Hrabálek (ODS), proč se město k projektu vrací. Podle něj má lávka šanci na peníze z programu ITI Hradecko-pardubické aglomerace.

„Určitě není pravda, že bychom realizaci lávky někdy definitivně odmítli. Uvažujeme o tom, že bychom přesunuli jistou část dotačních financí z ITI, a rozhodli jsme se, že ještě vyhlásíme soutěž. Řekněme, že je to hledání nejefektivnějšího použití dotace, která už je schválená,“ řekla náměstkyně primátora pro majetek města Věra Pourová (ANO).



Hradecké hledání stavitele lávky loni přineslo hned trojnásobné zklamání. Do první březnové soutěže se nikdo nepřihlásil a radnice poněkud změkčila kvalifikační podmínky. Druhý tendr byl zrušen v červnu, když jediný zájemce nabídl cenu 122 milionů korun bez započtení DPH.

A stejně dopadlo i prozatím poslední výběrové řízení, v němž si jeden uchazeč o stavbu napočítal cenu na 142 milionů korun bez DPH. Jen pro zajímavost: město počítalo do 60 milionů včetně daně, což byla i výše dotace.



Dotace by mohla přesáhnout i 60 milionů korun

„Nepustili jsme se do toho kvůli tomu, že vysoutěžené peníze byly strašně velké. Pokud by projekt nyní z větší části pokryly dotace, ještě jednou to zkusíme. Samozřejmě bych však byla nerada, abychom dopadli stejně jako ve třetí soutěži,“ upozornila Pourová.

Hradec má reálnou naději na ještě vyšší dotaci než avizovaných 60 milionů korun. Město se hodlá přihlásit do výzvy ITI na podporu cyklodopravy, ve které je přidělená částka 136 milionů korun.

„V pondělí byly vyhlášeny výzvy ITI pro předkládání projektů a jedna z nich směřuje na cyklodopravu. Vyhodnocení této výzvy bude přibližně do poloviny března, kdy bude řídicí výbor rozhodovat, které projekty mohou dostat dotaci. Monitorujeme, že hradecký projekt bude předložen ve vyšší výši dotační podpory než 60 milionů. Nyní je na Hradci Králové, v jaké maximální dotační podpoře projekt předloží,“ konstatoval manažer ITI Hradecko-pardubické aglomerace Miroslav Janovský.

Město si bude muset pospíšit. Přihlásit o příspěvek se musí do března, zná už i další šibeniční termín.

„Rozhodli jsme se, že do toho skutečně půjdeme. Soutěž by měla být kvůli dotacím vyhlášena v co nejbližší době. Akce musí být rozjetá v srpnu, takže je to opravdu otázka krátké doby,“ zdůraznila Pourová.

Hradec se přitom chystal na realizaci určitého odpustku vůči Československé obchodní bance (ČSOB). Město se totiž smluvně zavázalo, že pokud nestihne lávku postavit do dubna letošního roku, bance vrátí třetinu z 45,6 milionu korun za prodané pozemky právě pro stavbu sídla ČSOB.

„Ano, bylo připraveno náhradní řešení pro případ, že by se nestavělo, nejlepší možností je však lávka,“ dodala Pourová.

Lávku zřejmě prodražuje vysokopevnostní beton

K dispozici má město pouze projekt, který s největší pravděpodobností prodražuje složitá konstrukce lávky včetně technologie speciálního vysokopevnostního betonu.

Náměstek primátora pro investice Jiří Bláha (ODS) po nezdaru ve třetím tendru navrhoval, že Hradec by si měl nechat zpracovat reálnou cenovou kalkulaci, anebo zvolit levnější variantu.

„Jestliže cenová kalkulace vypoví, že realita takto provedené lávky je skutečně na úrovni 120 až 140 milionů korun, tu věc bych odložil a přešel na něco, co má nižší reálnou hodnotu,“ řekl Bláha. Podle jeho vyjádření z loňského podzimu je současný projekt avantgardní, příliš unikátní, obtížně realizovatelný i udržovatelný.

U centra Aldis vzniká kongresový hotel, upraví tu zeleň

U centra Aldis se až na lávku staví nová zóna. Do výšky již roste největší mimopražské sídlo ČSOB, namísto ruiny paneláku se tu buduje i nový kongresový hotel Aldis. Obě budovy by měly otevřít v příštím roce. V bance by mohlo najít práci až tisíc zaměstnanců, šestipatrový hotel nabídne více než sto pokojů.

To je však stále jen začátek. Kolem Aldisu začnou práce na parkových úpravách s novými stezkami, později by na pozemcích města mezi budovami Gist a Aldis mělo vzniknout i náměstí včetně pěší zóny a dalšími polyfunkčními domy. Počítá se i s místy na parkování, respektive s parkovacími domy - první by mohl být pod atletickým stadionem Sokola, další parkoviště by mělo být také podzemní, a to v bývalém krytu civilní obrany u centra Aldis.