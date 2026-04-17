Lávka je od Vánoc hotová, kvůli přeložce kabelu ji nemohli otevřít

Autor:
  12:55
Už od prosince stojí v centru Rychnova nad Kněžnou nová ocelová lávka s dřevěnou mostovkou. Přestože pozinkovaná konstrukce na Pelclově nábřeží je prakticky hotová, dílo stále není dokončené a radnice nemůže odstranit výstražné pásky a mobilní ploty. Čeká se na zkompletování dokumentace.

Od odstranění původního mostku, který už sžírala koroze, přitom brzy uplyne rok. Že propojka místním opravdu chybí, dosvědčuje to, že pěší přes lávku i přes zákazy čile chodí.

Nejbližší spojnice obou břehů je o několik set metrů dál proti proudu, avšak staronová lávka stojí hned u velkého záchytného parkoviště, odkud všichni vyrážejí jak do historického centra se Starým náměstím a kolowratským zámkem, tak i na druhou stranu řeky k nemocnici.

„Používána je opravdu hodně, místní tudy chodí, i když ještě není oficiálně hotová,“ řekl vedoucí rychnovského odboru majetku Milan Bělka.

Stavba nové lávky přes řeku Kněžnou v Rychnově nad Kněžnou.
Stavba nové lávky přes řeku Kněžnou v Rychnově nad Kněžnou.
Stavba nové lávky přes řeku Kněžnou v Rychnově nad Kněžnou.
Stavba nové lávky přes řeku Kněžnou v Rychnově nad Kněžnou.
6 fotografií

Stavebně je lávka dokončená, čeká se jen na kolaudaci. Původně se po ní mělo chodit už o Vánocích, jenže se zdržela přeložka inženýrských sítí.

„Lávka tady stojí od 8. prosince a překládka kabelů měla nastat mezi 8. a 12. prosincem. Bohužel dodavatel Cetin nedodržel původně slíbený termín,“ vysvětlila místostarostka Dana Spejchalová (Nezávislí za Rychnov).

K přeložení kabelů došlo až v lednu, pak se čekalo na spuštění obalovny, aby stavaři mohli dokončit asfalt kolem lávky. K tomu došlo v druhé půli března. Dál se však čeká na dokumentaci.

Kolaudace a pojistka

„Cetin sice přepojil kabely, ale nepředal nám dílo, protože neměl hotové dokumenty. Čeká nás ještě oprava nátěru, mostní prohlídka a vystavení mostního listu. Teprve pak může dojít ke kolaudaci,“ upřesnila Spejchalová.

Oficiálně se lávka může otevřít až poté, co ji radnice zařadí do majetku a zahrne do pojistky.

Lávka na Pelclově nábřeží není první, kterou musel Rychnov kvůli špatnému stavu odstranit. V roce 2011 jeřáb sejmul ocelovou lávku u bývalého autobusového nádraží, již pěší beztak nepoužívali. Chodili po sousedním kamenném mostě. I proto nedošlo k její náhradě.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Radnice teď nechá zpracovat posudky také pro další přemostění v Rychnově. Pokud se ukáže, že některá z dalších lávek se blíží závěru své životnosti, město začne pracovat na výměně konstrukce.

Inspirací má být právě nově zbudovaná lávka na Pelclově nábřeží. Radnice její projekt nechala zpracovat tak, aby byl opakovatelný, konstrukce se může podle potřeby zkrátit či prodloužit. To má v budoucnu zjednodušit a zrychlit výměny ostatních lávek.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Rekordní nálezné. Kraj vyplatí turistům miliony za poklad od Zvičiny

Muzeum východních Čech představilo nález mincí, tabatěrek a dalších předmětů ze...

Rekordní odměnu dostane dvojice turistů za nález zlatého pokladu u Zvičiny na Trutnovsku. Půjde o dosud nejvyšší vyplacenou sumu v Česku a současně o mnohonásobek běžných odměn. Obvykle se počítají v...

Návštěvníky až lituji, říká Kinský coby průvodce zámkem. Synovi svěří lesy

Premium
Majitel Nového zámku v Kostelci nad Orlicí na Rychnovsku a průvodce pořadem...

Rád se nechá unést publikem a při vyprávění zabíhá z odbočky do odbočky. František Kinský připouští, že prohlídky Nového zámku v Kostelci nad Orlicí na Rychnovsku s ním nikdy netrvají pod dvě hodiny....

Sloup s Madonou už zase obhlížejí čápi, náhradní se jim nelíbí. Město zakročilo

V Broumově na Mírovém náměstí se po necelém roce objevili čápi. (13. dubna 2026)

Čápi se letos opět vrátili na Mírové náměstí v Broumově, kde loni nezkušený pár postavil hnízdo přímo na barokním sloupu s Madonou. Třebaže tehdy město vztyčilo náhradní podložku, ptáci nové bydliště...

Na Semilsku hořela průmyslová hala. Požár napáchal škody za 300 milionů korun

Požár průmyslového objektu v Horce u Staré Paky. (9. dubna 2026)

V obci Horka u Staré Paky na Semilsku vzplála průmyslová budova poblíž železniční trati. Hasiči vyhlásili třetí stupeň požárního poplachu. Střecha haly se propadla a požár zasáhl i budovu kanceláří....

Hradec má varianty spojky severního obchvatu a D11, musí přesvědčit stát

Hradec Králové zvažuje v oblasti Plotišť nad Labem alternativy pro napojení...

Vyhledávací studie ukázala, že vhodnější napojení severního obchvatu Hradce Králové neboli tangenty s dálnicí D11 je možné. Když město loni v létě zadalo zpracování alternativního napojení, o...

Lávka je od Vánoc hotová, kvůli přeložce kabelu ji nemohli otevřít

Stavba nové lávky přes řeku Kněžnou v Rychnově nad Kněžnou.

Už od prosince stojí v centru Rychnova nad Kněžnou nová ocelová lávka s dřevěnou mostovkou. Přestože pozinkovaná konstrukce na Pelclově nábřeží je prakticky hotová, dílo stále není dokončené a...

17. dubna 2026  12:55

Hradec má varianty spojky severního obchvatu a D11, musí přesvědčit stát

Hradec Králové zvažuje v oblasti Plotišť nad Labem alternativy pro napojení...

Vyhledávací studie ukázala, že vhodnější napojení severního obchvatu Hradce Králové neboli tangenty s dálnicí D11 je možné. Když město loni v létě zadalo zpracování alternativního napojení, o...

16. dubna 2026  14:22

Zoo ukázala dvoutýdenní hyenky hřivnaté, budou pojistkou pro Afriku

Čtyři mláďata hyenek hřivnatých podstoupila veterinární kontrolu. (14. dubna...

Další čtyři hyenky hřivnaté se narodily v zoo ve Dvoře Králové nad Labem na Trutnovsku. Safari park získal chovný pár před třemi lety a nyní jde o už třetí vrh. Matka nyní o mláďata pečuje a čeká se,...

16. dubna 2026  12:18

Lyžování v Krkonoších skončí do konce týdne. Z Harrachova popsali, jaká byla sezona

Ski Harrachov (prosinec 2021)

Lyžařská sezona v Krkonoších skončí nejpozději tuto neděli, kdy provoz ukončí poslední otevřený skiareál v Harrachově na Jablonecku. Podle zástupce ředitele střediska Ondřeje Zemánka bude přesný...

16. dubna 2026  11:22

Atmosféra i příběh. Zážitkovou prohlídkou roubeného kostela provází herec Plesl

Zážitková prohlídka dřevěného kostela sv. Mikuláše v hradeckých Jiráskových...

V dřevěném kostele sv. Mikuláše ze 17. století v královéhradeckých Jiráskových sadech otevřeli zážitkovou audiovizuální prohlídku Divotvornosti. Přibližuje bohatou historii této pozoruhodné památky....

16. dubna 2026  10:31

Ignorovaly se důkazy, řekl ÚS a vrátil spor Colloredů o lesy u Třebechovic na začátek

V pánské koupelně na zámku Opočno zjistíte, jak vypadala dobová hygiena na...

Ústavní soud v Brně ve středu vyhověl stížnosti Leonharda Josefa Colloredo-Mansfelda. Okresní soud v Hradci Králové se tak musí znovu zabývat restitučním sporem o lesy u Třebechovic pod Orebem. Jeho...

15. dubna 2026  15:21,  aktualizováno  17:16

Pavilon posunul nemocnici do nového století, náklady přesáhly miliardu

Dokončený multioborový pavilon v rychnovské nemocnici (15. dubna 2026)

Rychnov nad Kněžnou má konečně moderní nemocnici. Královéhradecký kraj otevřel nový multioborový pavilon s urgentním příjmem, do kterého se přestěhují operační sály, chirurgie a ortopedie, oddělení...

15. dubna 2026  11:36,  aktualizováno  13:51

Snaha o odvolání Doksanského. Nemá v hokejovém klubu co pohledávat, zaznělo

Na přelomu listopadu a prosince 2025 se poslanec Denis Doksanský (ANO) účastnil...

Poslanec Denis Doksanský (ANO) bude muset s největší pravděpodobností nedobrovolně opustit post v představenstvu hokejového klubu Mountfield HK. V únoru už dobrovolně rezignoval na místo v komisi...

15. dubna 2026  10:21

V Náchodě přistaví pavilon interny a onkologie, nemocnici čeká přesun oddělení

Vizualizace druhé etapy přestavby náchodské nemocnice

Pacienti Oblastní nemocnice Náchod se musejí kvůli výstavbě nového pavilonu pro internu a onkologii připravit na další dočasné změny v areálu. Kvůli demolici pavilonů D a E se přesune onkologie,...

14. dubna 2026  16:13

Nechutné, řekla o erotickém focení dětí žalobkyně. Soud potvrdil tresty příbuzným

Krajský soud v Hradci Králové

Královéhradecký krajský soud znovu rozhodl v případu zneužívaných sourozenců. Loni v červnu po vrácení případu Vrchním soudem v Praze do Hradce Králové zmírnil tresty matce a babičce, které podle...

14. dubna 2026  14:56

Zproštění neplatí. Soud znovu projedná řidiče, který najel do lidí a jednoho zabil

Tragická nehoda v Novém Městě nad Metují. Po střetu osobního auta s chodci...

Odvolací Krajský soud v Hradci Králové vrátil k novému projednání případ vážné dopravní nehody v Novém Městě nad Metují na Náchodsku, při níž zemřel devětačtyřicetiletý dělník a další tři lidé...

14. dubna 2026  12:02

Rezidenti chtějí parkovat. Hradec může jít s regulací za Gočárův okruh

Nedostačující parkoviště u polikliniky na Slezském Předměstí v Hradci Králové...

Už letos by Hradec Králové mohl představit jednotný parkovací systém, jenž ochrání rezidenty. Hotová je analytická studie, v příštím roce by se změny mohly projevit. Konkrétní opatření navrhne...

14. dubna 2026  10:58

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.