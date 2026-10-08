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Už se to rýsuje. Ve Špindlerově Mlýně zaplétají lana nové šestimístné lanovky

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  15:49
Zaplétání lan na lanovce Přehradní ve Špindlerově Mlýně (8. října 2026)

Zaplétání lan na lanovce Přehradní ve Špindlerově Mlýně (8. října 2026) | foto: Martin Veselý, MAFRA

Zaplétání lan na lanovce Přehradní ve Špindlerově Mlýně (8. října 2026)
Zaplétání lan na lanovce Přehradní ve Špindlerově Mlýně (8. října 2026)
Zaplétání lan na lanovce Přehradní ve Špindlerově Mlýně (8. října 2026)
Zaplétání lan na lanovce Přehradní ve Špindlerově Mlýně (8. října 2026)
26 fotografií
Technici už zaplétají lana nové šestisedačkové lanovky Přehradní ve Špindlerově Mlýně. Provoz se na ní má spustit 12. prosince se zahájením zimní sezony. Lanová dráha je jedním z klíčových prvků projektu propojení areálů Svatý Petr a Medvědín za celkových asi 1,2 miliardy korun. Dolní stanice je na parkovišti u Labské přehrady a lyžaři k ní budou sjíždět po mostě přes Labe. Kabinky je pak vyvezou pod vrchol areálu Svatého Petra.

„Natažení lana je moment, kdy se z jednotlivých stavebních a technologických částí začíná skutečně skládat nová lanovka. Finální napnutí a zapletení je velmi přesná specializovaná práce,“ uvedl ředitel Skiareálu Špindlerův Mlýn René Hroneš.

Dopravní lano, které je natažené na trase lanové dráhy Přehradní, je od švýcarské značky Fatzer, váží 22 tun a v průměru má 44 milimetrů. Při zaplétání lana se oba konce spojí do jedné nekonečné smyčky. Správně provedený záplet je podle odborníků zásadní pro bezpečný a plynulý provoz lanové dráhy.

Zaplétání lan na lanovce Přehradní ve Špindlerově Mlýně (8. října 2026)
Zaplétání lan na lanovce Přehradní ve Špindlerově Mlýně (8. října 2026)
Zaplétání lan na lanovce Přehradní ve Špindlerově Mlýně (8. října 2026)
Zaplétání lan na lanovce Přehradní ve Špindlerově Mlýně (8. října 2026)
26 fotografií

Práce pokračují i na horní vratné stanici. Všechny sedačky lanovky od výrobce Leitner jsou tam připravené a čekají na postupné nasazení na dopravní lano. Ve spodní části zůstává jedna sedačka, která je připravena pro technologii garážování. Odborná firma také dokončuje technologie obou stanic, jejich elektroinstalace i řízení lanovky.

„Je dobře vidět, jak se lanovka posouvá od samotné stavby k finálnímu technologickému celku. Jakmile budou sedačky na laně, přijde na řadu testování celého systému,“ uvedl Hroneš.

Mapa propojení areálů Svatý Petr a Medvědín ve Špindlerově Mlýně

Lanovka Přehradní na trase dlouhé 1 400 metrů nabídne přepravní kapacitu až 2 tisíce lidí za hodinu. Součástí technologické části projektu je také zasněžování včetně technologie pro čerpání vody z Labské přehrady.

Lyžařské propojení bude pro nadcházející zimní sezonu zatím jednosměrné, a to z Medvědína do Svatého Petra bez nutnosti využít automobil nebo skibus. Součástí propojení jsou dvě nové mostní konstrukce, které umožní bezpečný pohyb lyžařů přes řeku Labe a silnici II/295 vedoucí z Vrchlabí. Most přes silnici stavbaři osadili v srpnu, most přes Labe loni.

Položeno. Nad příjezdovou cestou do Špindlu už je část mostu pro lyžaře

Centrálním uzlem areálu je prostor bývalého parkoviště P1 u Labské přehrady, kde vzniká propojovací terminál, odkud bude možné pokračovat novou lanovkou Přehradní na Hromovku nebo za rok lanovkou na Medvědín. Desetimístná kabinová lanovka na Medvědín umožní pak obousměrný provoz mezi areály, to ale nastane až v zimní sezoně 2027/2028.

Areál dosud nabízel 27 kilometrů upravovaných sjezdových tratí, po dokončení projektu bude mít téměř 40 kilometrů sjezdovek bez nutnosti přejíždět mezi jednotlivými částmi skibusy.

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