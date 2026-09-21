„Když na kruháči potkáš letadlo.“ Letoun bez křídel zdolal křižovatku, řidiči se divili

„Takový to, když na kruháči potkáš letadlo,“ napsala na Instagramu Michaela Kaufmanová a přidala sobotní záběry, které natočil její kamarád.
Letadlo řidiči viděli v sobotu v Lánově na okružní křižovatce na hlavním tahu mezi Trutnovem a Vrchlabím.
Jeden debatér odhadoval, „že to bude prů*er, napřed tam měli formuli, teď letadlo“. Jiný ale oponoval: „Nebude... U nás to je celkem normální, máme tu letiště, no.“
Další to vidí na brzký postih. „Kdyby ten krám alespoň táhnul nebo měl elektromotor, ale tohle je na Darwinovu cenu,“ zhodnotil.
„Policisté k události nyní zjišťují bližší informace,“ uvedla bez podrobností mluvčí trutnovské policie Šárka Pižlová.
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