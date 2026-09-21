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„Když na kruháči potkáš letadlo.“ Letoun bez křídel zdolal křižovatku, řidiči se divili

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  10:48
Řidiči v Lánově na Trutnovsku s údivem sledovali, jak po zdejší rušné silnici v běžném provozu projíždí malé letadlo bez křídel. S točící se vrtulí zdolalo kruhový objezd a mířilo nejspíš k nedalekému vrchlabskému letišti. Video se teď šíří po sociálních sítích.

„Takový to, když na kruháči potkáš letadlo,“ napsala na Instagramu Michaela Kaufmanová a přidala sobotní záběry, které natočil její kamarád.

Letadlo řidiči viděli v sobotu v Lánově na okružní křižovatce na hlavním tahu mezi Trutnovem a Vrchlabím.

Jeden debatér odhadoval, „že to bude prů*er, napřed tam měli formuli, teď letadlo“. Jiný ale oponoval: „Nebude... U nás to je celkem normální, máme tu letiště, no.“

Další to vidí na brzký postih. „Kdyby ten krám alespoň táhnul nebo měl elektromotor, ale tohle je na Darwinovu cenu,“ zhodnotil.

„Policisté k události nyní zjišťují bližší informace,“ uvedla bez podrobností mluvčí trutnovské policie Šárka Pižlová.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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