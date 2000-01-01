Vodní nádrž Labskou ve Špindlerově Mlýně začali na začátku května vypouštět. Vodohospodáři z Povodí Labe toto známé krkonošské vodní dílo připravují na těžbu sedimentů. Kolemjdoucí se díky tomu mohou kochat zajímavými výhledy i detaily.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
„Labská plní několik klíčových vodohospodářských funkcí. Je to částečná ochrana území podél toku Labe před povodněmi,“ říká generální ředitel státního podniku Marián Šebesta.
V některých částech přehrady to v těchto dnech vypadá jako měsíční krajina.
Pro dlouhodobé, bezpečné a efektivní zachování všech funkcí přehrady je nezbytné zabránit postupnému zanášení nádrže sedimenty, říkají vodohospodáři.
Aby bylo možné těžební práce provést, je nejprve nutné vodní nádrž vyprázdnit, a to až více než dva metry pod úroveň stálého nadržení. Státní podnik proto požádal o povolení k mimořádné manipulaci s hladinou přehrady.
„K výraznému nárůstu splavenin v Labské přehradě došlo během povodní v září 2024, kdy se jich větší množství dostalo do přehrady spolu s velkou vodou, a to nejen do prostoru nad štěrkovou přepážku, ale i pod ni. Tím došlo k omezení její ochranné funkce a hrozí další posun materiálu do hlavní části nádrže při budoucích povodňových průtocích,“ říká ředitel Povodí Labe Šebesta.
Po přítoku do nádrže voda zpomaluje, ztrácí unášecí schopnost a splaveniny, jež voda nese s sebou, se postupně usazují – hrubší částice dříve, jemnější později. Tento přirozený proces posiluje právě štěrková přepážka, která jako příčný objekt v zátopě snižuje rychlost proudění a omezuje transport splavenin do hlubších částí nádrže.
Projekt spočívá v těžbě sedimentů v prostoru nádrže od štěrkové přepážky po konec vzdutí. Předpoklad je, že bude nutné odtěžit přibližně 33 000 m³ sedimentů, a to v délce zhruba 700 metrů a až na úroveň původního dna.
Po vytěžení sedimentů se plně obnoví funkčnost retenčního prostoru vodního díla.
Přehrada láká na neobyčejné jarní výhledy do horské krajiny. V těchto dnech je pohled na vodní hladinu o to zajímavější.
Po celou dobu akce bude zajištěn biologický dozor stavby. Součástí dozoru jsou kontrolní odběry sedimentů, monitoring staveniště, případný záchranný transfer chráněných druhů a dohled nad dodržováním podmínek ochrany přírody.
Hlavním účelem přehradní nádrže Labská, vystavěné v letech 1910–1916, je zachycení povodňových vln, snížení jejich účinku a částečná ochrana území pod nádrží před účinky povodní.
Labská slouží i k rekreaci, sportovnímu rybolovu a za běžného stavu umožňuje vodní sporty.
Přehrada slouží také k zlepšování průtoku v Labi pod nádrží a slouží k energetickému využití díky malé vodní elektrárně.
