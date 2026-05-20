OBRAZEM: Vypuštěná Labská přehrada v Krkonoších nabízí neobyčejné scenérie
Labskou vodní nádrž ve Špindlerově Mlýně začali na začátku května vypouštět. Vodohospodáři z Povodí Labe toto známé krkonošské vodní dílo připravují na těžbu sedimentů. Kolemjdoucí se díky tomu mohou...
Požár bateriového úložiště v Nové Pace způsobil škodu za 20 milionů korun
Hasiči vyjížděli ve čtvrtek odpoledne do Nové Paky na Jičínsku k požáru bateriového úložiště. Kvůli šíření toxických zplodin doporučili lidem v okolí Komenského ulice nevětrat. Přibližně po třech...
Policie už ví, kdo je mrtvá žena z Labe. Doposud ji nikdo nepohřešuje
Kriminalisté ve středu 13. května oznámili, že už znají totožnost ženy, jejíž tělo se našlo koncem dubna v Labi ve Vrchlabí na Trutnovsku. Koroner tehdy na místě nezjistil podezřelé okolnosti úmrtí a...
Hradec Kr. - Slavia 3:1, domácí míří do Evropy, za hosty skóroval debutant Kohout
Královéhradečtí fotbalisté se vracejí do evropských pohárů. Ve čtvrtém kole ligové nadstavbové skupiny o titul porazili 3:1 jistého mistra Slavii, čímž si zajistili čtvrté místo a kvalifikaci do...
Soutěž na nové náměstí a bytový dům v Hradci vyhráli architekti z Barcelony
Vítězem mezinárodní architektonicko-urbanistické soutěže na nové náměstí a bytový dům ve čtvrti Kukleny v Hradci Králové je sdružení španělských architektonických kanceláří Mach Office a Arame...
Mobil či tisícovky. Mladý pár drsně loupil, soud jej zase poslal do vězení
Za dvě přepadení z loňského listopadu potrestal Krajský soud v Hradci Králové mladý pár recidivistů. Tehdy sedmadvacetiletý Kevin H. podle obžaloby v centru města brutálně napadl muže a okradl ho....
Hradec koupí historický most Železňák, bude z něj lávka přes Labe
Zastupitelé Hradce Králové v úterý vyčlenili jeden milion korun na koupi historického železničního mostu přes Labe ve čtvrti Plácky. Most zvaný Železňák by radnice chtěla koupit od Správy železnic za...
Útok na benzince. Násilník bil muže pěstí do hlavy, zraněný málem nepřežil
Po brutálním útoku na benzince na Trutnovsku v noci na pondělí málem přišel o život osmatřicetiletý muž. Byl opilý a napadl jej jiný opilý muž. Podle policie ho zbil pěstmi do hlavy, po hodině ho...
Další krok k odvolání Doksanského z hradeckého hokeje. Zbytečné politikum, tvrdí poslanec
Zastupitelé Hradce Králové v úterý učinili další krok k odvolání poslance a opozičního zastupitele Denise Doksanského (ANO) z funkce člena představenstva extraligového hokejového klubu Mountfield HK....
Magistrát symbolicky vyvěsil duhovou vlajku, v diskuzi pod fotkou se strhla mela
Nad hradeckým magistrátem v neděli vlála duhová vlajka jako symbol solidarity s LGBTQ+ komunitou. Vedení města tím připomnělo Mezinárodní den proti homofobii a transfobii. Na sociálních sítích však...
Jukl: Evropa po pěti letech v lize? Nikdy mě nenapadlo, že toho můžeme dosáhnout
Hradec Králové prožívá krásné období. Před fotbalisty se otevírá vstup do pohárové Evropy, kterou si tým definitivně zajistil nedělní výhrou nad mistrovskou pražskou Slavií. Účast v pohárech přináší...
Vypustit, odbahnit. Populární kemp Stříbrný rybník vybuduje trubku do řeky
Další miliony korun investovaly Městské lesy Hradec Králové před sezonou do kempu Stříbrný rybník. Od roku 2020, kdy městská firma rekreační areál převzala, se proměnil k nepoznání, ale jedna nemilá...
Konec překážek a kličkování mezi značkami. Cesta k nemocnici je bez bariér
Rodiny s kočárky a hendikepovaní lidé se po třech letech prací dostanou z centra Trutnova ke krajské nemocnici už bez problémů. Město provedlo sérii stavebních úprav a rekonstrukcí, díky kterým v...
Za pokus o vraždu sekáčkem v hradeckém OC Futurum navrhli obžalovat cizince
Vyšetřování lednového útoku v OC Futurum v Hradci Králové je u konce. Kriminalisté navrhli obžalovat z pokusu o vraždu vazebně stíhaného cizince, který napadl obuškem a sekáčkem osmadvacetiletého...
Trpišovský chválil Hradec: Český fotbal má další silný klub. Trest pro Mosese? Ústřel
Obsáhle a zaujatě se rozpovídal hlavně o soupeři, který v neděli večer prožil historický večer. „Hradci je potřeba pogratulovat za úspěšnou sezonu a také dvě výhry proti nám, protože to se letos...