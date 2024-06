Labská cyklostezka přidá dva kilometry, do Kuksu se pojede bezpečněji

Nový úsek je sice krátký, ale pro bezpečnost cyklistů má zásadní význam. Díky němu se totiž na cestě ze Dvora Králové přes Kuks do Hradce Králové úplně vyhnou frekventovaným silnicím.

Asfaltka kopírující řeku měří 1,8 kilometru, její součástí je 25metrová lávka. Nová část cyklostezky začíná u Domova sv. Josefa v Žirči a končí ve Stanovicích, odkud výletníci pokračují po zpevněné trase k baroknímu hospitálu. Z Kuksu až do Hradce vede z naprosté většiny asfaltová stezka.

„Stavba úseku cyklostezky Stanovice – Žireč je již dokončena, nyní jsme požádali o předčasné užívání stavby, a to do doby, než bude vydán kolaudační souhlas. Prodleva souvisí se zajišťováním nutných dokladů pro získání tohoto kolaudačního souhlasu. O otevření cyklostezky budeme veřejnost informovat,“ říká mluvčí dvorské radnice Miroslava Kameníková.

Asfaltová stezka je převážně rovinatá, pouze před Stanovicemi se nachází kratší stoupání. Povedlo se ji vybudovat s předstihem.

„Podle původního plánu měla být hotová až na podzim,“ poznamenává mluvčí Kameníková.

Přestože cyklostezka včetně přemostění Labe vyjde na necelých 27 milionů, město z rozpočtu zaplatí jen tři miliony. Od státu jich získalo dvacet, kraj přispěl čtyřmi.

Domov chystá zázemí pro turisty

Nový úsek přivede další turisty do barokního Domova sv. Josefa, který je u nás jediným lůžkovým zařízením pro nemocné roztroušenou sklerózou. Patří k němu park a kostel sv. Anny, kavárna nebo cyklistické muzeum.

Domov proto připravuje další investice do turistické infrastruktury. Ještě letos na podzim se chce pustit do 50milionové přestavby bývalé hospodářské budovy u bylinkové zahrady. Ve sklepení vznikne expozice věnovaná zahradám, v přízemí návštěvnické centrum s multifunkčním sálem. Otevřít by se mělo na jaře 2026.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

„Turistů k nám i díky nové cyklostezce přijíždí čím dál víc, areál ožívá, ale chybí tu pro ně zázemí,“ přiznává Lenka Šlesingerová z Domova sv. Josefa.

Odbočka povede k Lesu Království

Zatímco cesta ze Dvora Králové do Kuksu a Hradce je díky kombinaci Labské stezky, cyklotras a málo frekventovaných komunikací bezpečná, ve směru k prameni Labe existují pouze izolované úseky cyklostezek v Hostinném a Vrchlabí.

Ve Dvoře Králové končí u safari parku, dál k přehradě Les Království cyklisté musí pokračovat po hlavní silnici nebo polních cestách. Labská stezka by v budoucnu měla vést přes městské části Verdek a Vorlech.

„S pokračováním na přehradu se samozřejmě počítá, projekt je ve fázi přípravy,“ uvádí mluvčí Miroslava Kameníková.

Pokud by se povedlo Labskou stezku dovést až k přehradě, kde Povodí Labe buduje dvě parkoviště pro 70 aut, znamenalo by to pro turistický ruch v Podkrkonoší nový impulz. Cyklistům by se tak bezpečně zpřístupnily všechny tři nejatraktivnější cíle v regionu: Les Království, safari park a Kuks.

Další úseky v Podkrkonoší

Stavbu podkrkonošského úseku stezky koordinují Dvůr Králové a Hostinné. Její pokračování k přehradě v Bílé Třemešné je podle zdejšího starosty Štěpána Čeňka (nestraník) otázkou jak financí, tak načasování.

„Území a trasu máme vyřešené. Cyklostezka povede po stávajících cestách, které se opraví. Se Dvorem Králové jsme směnili pozemky, aby na sebe dvorská a naše část navazovaly. Připravené máme i peníze, protože nepočítáme, že dotace pokryje 80 nebo 90 procent nákladů. Ani od Dvora, ani od Hostinného se k nám ale zatím cyklostezka neblíží,“ vysvětluje starosta.

Při stavbě vodovodu v osadě Filířovice, po níž Labská stezka povede, Bílá Třemešná vyspraví část cesty.

Cyklostezku má na svém území vyřešenu čtyřtisícové Hostinné, vzdálené ze Dvora Králové 15 kilometrů. Asfaltka vede napříč městem. Poslední úsek Hostinné otevřelo v roce 2021, měří kilometr a končí u jezu v Prosečném. V současnosti se pracuje na pokračování směrem na Vrchlabí.

„S Klášterskou Lhotou obnovujeme původní cestu podél Labe. Nechali jsme ji vytyčit a zpevní se drceným kamenivem. Bude mít podobu přírodní cyklotrasy,“ říká starostka Hostinného Dagmar Sahánková (nestraník). Práce na dvoukilometrovém úseku skončí v červenci.

Ve fázi příprav jsou další úseky z Hostinného do Dvora Králové. Hotová je projektová dokumentace na dvoukilometrové pokračování od železničního přejezdu pod Karlovem do osady Vestřev, Hostinné bude žádat o dotace. Projektují se také úseky z osady Vestřev k Lesu Království.