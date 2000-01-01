Horské boudy, poskytující turistům občerstvení i odpočinek, patří k hřebenům Krkonoš. Největší slávu zažívaly na počátku 20. století, kdy jich bylo kolem třiceti. Jejich prokletím bývaly ničivé požáry. Po jednom takovém 6. listopadu 1965 lehla popelem Labská bouda. Na jejím místě vyrostl o deset let později moderní hotel, který dodnes budí u veřejnosti kontroverze.
Autor: iDNES.cz
Stará Labská bouda shořela až do základů roku 1965, když jeden z řemeslníků neuhlídal plamen letovací lampy.
Autor: Archiv Krkonošského muzea Vrchlabí
Původní Labská bouda vyrostla na místě, kde je již od roku 1830 zaznamenán „kiosek“ jisté podnikavé ženy, která zde nabízela mléko, sýry a kořalku v primitivním přístřešku z roští a kamení. Na obrázku je Labská bouda v roce 1865.
Autor: Archiv Krkonošského muzea Vrchlabí
Hrabě Jan Harrach koupil Labskou boudu roku 1877 od Josefa Schiera a přestavěl ji v letech 1878 a 1879, později ji dalšími přístavbami zvětšoval. Jeden z nejstarších dochovaných snímků Labské boudy s Labským vodopádem je z roku 1884.
Autor: Archiv Krkonošského muzea Vrchlabí
Bouda se rychle stala velmi oblíbenou, nabízela ubytování i řadu krkonošských specialit. Na konci 80. let 19. století měla ještě německý název, koncem 19. století přibyla ve štítě i cedule s českým názvem.
Autor: Archiv Krkonošského muzea Vrchlabí
Hrabě Harrach zaplatil také vybudování turistické cesty z Harrachova přes Labskou boudu a Labský důl do Špindlerova Mlýna, pěší tam platili mýto dva krejcary. Pohlednice ukazuje Labskou boudu z roku 1893.
Autor: Archiv Krkonošského muzea Vrchlabí
A ještě jedna pohlednice z počátku 20. století, konkrétně z roku 1903
Autor: Archiv Krkonošského muzea Vrchlabí
Ve třicátých letech převzal boudu vlastenec Bedřich Hloušek.
Autor: Archiv Krkonošského muzea Vrchlabí
Labská bouda okolo roku 1930
Autor: Archiv Krkonošského muzea Vrchlabí
Snímek okolo roku 1940
Autor: Archiv Krkonošského muzea Vrchlabí
Pohlednice z roku 1933
Autor: Archiv Krkonošského muzea Vrchlabí
Po okupaci musel vlastenec Hloušek boudu opustit. Nakonec ho zatklo gestapo, v únoru 1940 spáchal sebevraždu. Po válce mu byl in memoriam udělen Československý válečný kříž a na Labskou boudu byla umístěna pamětní deska.
Autor: Archiv Krkonošského muzea Vrchlabí
Labská bouda v roce 1956
Autor: Archiv Krkonošského muzea Vrchlabí
Takto vypadala Labská bouda s Labským vodopádem na pohlednici odeslané roku 1959.
Autor: Fr. Bittner, sbírka M. Prušové
Nosič z Horní Branné Jaroslav Honců pomáhal zásobovat mimo jiné Labskou boudu, kde pracoval jeho bratr. Na kanadských saních vozili z Martinovy boudy sudy piva i pytle s koksem. Třiaosmdesátiletý Honců na to vzpomínal v roce 2021 pro iDNES.cz, tehdy ještě lyžoval.
Autor: archiv Jaroslava Honců
Dne 6. listopadu 1965 však Labská bouda lehla popelem, příčinou byla neopatrnost řemeslníka při práci s benzinovou lampou. Ve větrném počasí se oheň rychle šířil, domovník s dvěma děvčaty neměli šanci ho uhasit. Objekt byl v té době ve značně zchátralém stavu a podle Národního památkového ústavu měl vlastník stavební posudek, z něhož vyplývalo, že je zcela neekonomické jej obnovovat.
Autor: Archiv Krkonošského muzea Vrchlabí
O necelé čtyři roky později v červnu 1969 už položili základní kámen a začala stavba nové Labské boudy.
Autor: Archiv Krkonošského muzea Vrchlabí
Na místo klasické krkonošské boudy však na místě vyrostl devítipodlažní hotel. Snímek je z roku 1971 – do konce stavby chybí ještě čtyři roky. Nová bouda byla u pramene Labe ve výšce 1 340 metrů nad mořem v nejpřísněji chráněné zóně Krkonošského národního parku otevřena 15. listopadu 1975.
Autor: Archiv Krkonošského muzea Vrchlabí
Obří betonovou budovu, která má kapacitu 120 hostů a jejíž součástí jsou dvě restaurace, navrhl architekt Zdeněk Řihák. Po roce 1989 následovala privatizace a rekonstrukce, tehdy byla bouda několik let uzavřena. Pro veřejnost se znovuotevřela v roce 2004. Snímek zachycuje boudu z výšky v lednu 2006.
Autor: Dan Materna, MAFRA
Podle Památkového katalogu NPÚ je nynější Labská bouda „příkladem nejlepších architektonických tendencí 70. let 20. století ovlivněné myšlenkami brutalismu a pozdní moderny“. Snímek je ze srpna 2010.
Autor: Ondřej Littera, MAFRA
Od září 2012 začala provozovat Labskou boudu společnost AEZZ. Na snímku z roku 2013 je budova před chystanou přestavbou.
Autor: Helena Hejdová
Budova mezi lety 2013 až 2015 prošla opravou pokojů, rozvodů vody a topení, měnila se technologie vytápění. Místo ekologicky rizikových topných olejů se tam začalo topit dřevem a uhlím. Snímek je z června 2013.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Oprýskaná fasáda Labské boudy na snímku z roku 2015
Autor: Tomáš Kučera
Labská bouda zůstala zavřená kvůli opravám přes zimní období v roce 2018 i 2019, malovalo se tam, opravovaly se podlahy či topení. Snímek je z dubna 2019, kdy se bouda znovu otevřela turistům.
Autor: Kateřina Vaníčková, MF DNES
Klára Sovová je majitelkou a provozovatelkou hned dvou vyhlášených krkonošských bud – Labské a Luční.
Autor: ČTK
Pozornost vzbudil neobvyklý požár louky nad Labskou boudou, hasiči tam zasahovali 17. listopadu 2018. Oheň se šířil kvůli silnému větru, boudu však neohrozil.
Autor: SDH Špindlerův Mlýn
Takto vypadala Labská bouda po podzimních opravách pláště budovy v říjnu 2021.
Autor: archiv Kláry Sovové
Labská bouda už má za sebou rekonstrukci interiérů, pokojů i zateplení pláště. Řemeslníci na snímku z července 2023 opravují betonovou fasádu.
Autor: Tomáš Plecháč, MF DNES
Na stěnách Labské boudy už vyzkoušeli barevné vzorky, u majitelů vyhrál pískový odstín č. V. Je provedený i jako nejširší pás nahoře. Na sociálních sítích se ozvali kritici, podle nichž odstín betonu nesluší.
Autor: Tomáš Plecháč, MF DNES
Plechové takzvané Muttichovy značky umístěné na vysokých tyčích odolají v Krkonoších i v zimních podmínkách. Tato vypadá jako písmeno L a ukazuje k Labské boudě, obnovili je správci KRNAP v červnu 2022.
Autor: Martin Veselý, MAFRA