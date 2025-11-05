OBRAZEM: Oheň zničil Labskou boudu před 60 lety, nahradil ji brutalistní monument

Horské boudy, poskytující turistům občerstvení i odpočinek, patří k hřebenům Krkonoš. Největší slávu zažívaly na počátku 20. století, kdy jich bylo kolem třiceti. Jejich prokletím bývaly ničivé požáry. Po jednom takovém 6. listopadu 1965 lehla popelem Labská bouda. Na jejím místě vyrostl o deset let později moderní hotel, který dodnes budí u veřejnosti kontroverze.
OBRAZEM: Oheň zničil Labskou boudu před 60 lety, nahradil ji brutalistní monument

6. listopadu 2025

