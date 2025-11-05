|
Stavbaři v úterý usadili nosné konstrukce nového lyžařského mostu přes řeku Labe u Labské přehrady ve Špindlerově Mlýně. Most a výstavba nové lanovky z parkoviště P1 směrem na Hromovku představuje...
Horské boudy, poskytující turistům občerstvení i odpočinek, patří k hřebenům Krkonoš. Největší slávu zažívaly na počátku 20. století, kdy jich bylo kolem třiceti. Jejich prokletím bývaly ničivé...
Ještě před první reprezentační přestávkou měla hokejová extraliga na programu kompletní 20. kolo. Vedoucí Třinec podlehl 1:4 na ledě Hradce, Pardubice smetly Kladno 8:3, Plzeň přetlačila Kometu 4:3...
Zájemce o stavbu rodinného domu v Peci pod Sněžkou prohrál spor se Správou Krkonošského národního parku. Ta nechtěla svolit s výstavbou, protože podloží pozemku tvoří chráněná moréna někdejšího...
Je rozhodnuto. Po osmi měsících dlouhého vyjednávání královéhradečtí zastupitelé v úterý odsouhlasili prodej fotbalového klubu podnikatelské skupině Fotbal HK 1905 kolem bývalých reprezentačních...
Nemá to být hračka pro vlastní potěšení, jako to působí u některých jiných vlastníků fotbalových klubů, zvláště z let minulých. Na Ivu Ulichovi přesto byla vidět klukovská radost, když hradečtí...
Dvě soukromé základní školy z Hradce Králové si musejí hledat nové prostory. Stávající učebny, které si pronajímají v objektu Univerzity Hradec Králové (UHK) v ulici Víta Nejedlého, budou muset...
Město Hradec Králové už nebude usilovat o český pavilon ze světové výstavy Expo v Japonsku. Rada města neschválila návrh pokračovat v přípravách odkupu a přenesení pavilonu do Hradce Králové. Téma se...
Jízdné v integrovaném dopravním systému IREDO (Integrovaná regionální doprava) na východě Čech se od 14. prosince zvýší průměrně o 19 procent. Tarif nebude pro náhodné cestující od nového jízdního...
Pokus o vraždu mezi spoluvězni vyšetřují kriminalisté v Královéhradeckém kraji. V noci na úterý napadením vyvrcholil konflikt dvojice odsouzených ve Valdicích na Jičínsku. Krajští kriminalisté už...
Vamberecká krajka, která patří k nejvýznamnějším turistickým fenoménům regionu, bude mít vlastní muzeum i po formální stránce. Unikátu se věnuje Muzeum krajky Vamberk. Zastupitelé Královéhradeckého...
Bilance je na nováčka soutěže stále vcelku příznivá. Dvě dosavadní výhry ho nechávají ve vyrovnaném balíku týmů druhé poloviny tabulky, k posunu výš to není daleko. Přesto by basketbalisté Hradce...
V Safari Parku ve Dvoře Králové nad Labem se podařil unikátní odchov afrických volavek černých. Ve světových zoologických zahradách sdružených databází ZIMS je to vůbec poprvé. Vylíhla se tři...
Hazard za volantem předvedla v sobotu vpodvečer na Rychnovsku devětapadesátiletá řidička. Policii zalarmoval svědek, který si v Kostelci nad Orlicí všiml vozidla jedoucího protisměrem. Když hlídka...
