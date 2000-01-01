náhledy
Labská bouda v nadmořské výšce 1340 metrů severozápadně od Špindlerova Mlýna je i po padesáti letech provozu oblíbenou zastávkou turistů na hřebenech Krkonoš. Zájem o ni v posledních letech roste. V extrémních horských podmínkách se osvědčila a dokázala, že má v Krkonoších své místo, soudí spolumajitelka Labské boudy Klára Sovová. Mnohými kritizovaný železobetonový kolos ve tvaru klínu je podle ní neodmyslitelnou součástí Krkonoš, který si nachází své příznivce.
„Údržba a provoz Labské boudy není legrace, ale neměnila bych. Třeba, co se týče zásobování, tak musíte vzhledem k nepřístupnosti místa a mnoha dalším okolnostem uvažovat v horizontu měsíců, ne dnů či týdnů. Počasí je tady extrémní a navíc podnikáme v nejpřísněji chráněné oblasti Krkonošského národního parku, tedy v klidovém území KRNAP,“ řekla Klára Sovová. Podle ní je nutné mít především dobrý tým spolupracovníků, který je schopen reagovat na nečekané výzvy.
„Labská bouda je takový malý zaoceánský parník, který se naštěstí tolik nehýbe, ale za to kolem něj často zuří bouře. Je potřeba počítat s tím, že když se něco pokazí, tak nelze čekat okamžitou pomoc, ale musíte si poradit sami,“ řekla Sovová.
Devítipodlažní stavba je částečně zapuštěná do svahu. Hlavní vchod je v úrovni nejvyššího patra.
Labská bouda nese stejný název jako hostinec zničený požárem v roce 1965. Na snímku je Labská bouda s vodopádem na pohlednici odeslané roku 1959.
Nový hotel s více než 170 lůžky, téměř 80 pokoji a dvěma restauracemi zahájil provoz v roce 1975. Snímek je současný.
Teď je kapacita hotelu asi dvoutřetinová, pokoje se postupně rekonstruují.
Z větších investic, které na Labské boudě chystají, je vrátit do čela stavby v nejvyšším patře, kde je restaurace, velká vertikální okna. Nyní jsou tam menší okna v řadě nad sebou. „Velká okna zajišťovala neopakovatelný výhled do Labského dolu. Naším cílem je okna vrátit do původního stavu. Hledáme vhodnou technologii, která by to umožnila. Původní okna vlivem klimatických podmínek praskala, a tak byla vyměněna. Předpokládáme, že do pěti let práce začnou. Náklady včetně instalace nových oken odhadujeme do pěti milionů korun,“ řekla Sovová.
Základní kámen nové Labské boudy byl položen v červnu 1969 a slavnostně byla otevřena 15. listopadu 1975. Snímek je z roku 1971.
Autorem návrhu se stal významný architekt Zdeněk Řihák. „Labskou boudu odborná veřejnost začíná doceňovat. Ve své době to byla kvalitní architektura, styl hotelů, který k nám přišel z Francie a měl dostat lidi do hor,“ řekla Sovová.
Hřebenovému hotelu začátkem 21. století hrozila demolice. V říjnu 2007 ho chtěli tehdejší majitelé prodat a správa Krkonošského národního parku navrhla Ministerstvu životního prostředí budovu odkoupit a zbourat. Na stejném místě měla vzniknout náhrada, ale sešlo z toho.
Roku 2012 se majitelem stala firma Salvario Holdings Limited sídlící na Kypru. Do pronájmu ho získala pražská společnost AEZZ Kláry Sovové a Stanislava Beneše, spolumajitelů Luční boudy, o tři roky později Labskou boudu společně odkoupili. Na snímku z roku 2013 je budova před chystanou přestavbou.
Od října 2018 provozuje objekt společnost Labská, ve které figuruje Klára Sovová (na snímku) s Tomášem Čumpelíkem. Oba také budovu spoluvlastní, šedesát procent drží Sovová.
Labská bouda má od roku 2022 nové opláštění, které vyšlo na více než deset milionů korun a jde tak o jednu z největších investic za poslední roky. Práce byly rozvržené do několika let, stavební sezona v Krkonoších je totiž vzhledem k počasí výrazně kratší než v podhůří. Snímek je z října 2021.
Řemeslníci na Labské boudě opravovali také betonovou fasádu, snímek je z července 2023.
Po výměně opláštění další významnou investicí v obdobném rozsahu v poslední době byla změna energetické náročností objektu včetně zateplení či změny neekologického topného systému. Nyní je tak Labská bouda vytápěná převážně za pomoci elektrické energie.
Chod Labské boudy zajišťuje 15 až 30 lidí podle vytížení hotelu, restaurace a bufetu. Více práce má personál vzhledem k vyšší návštěvnosti v letních měsících.
V posledních deseti letech vybudovali na Labské boudě třeba také čističku odpadních vod, došlo na výměnu zastaralých rozvodů nebo byla zrekonstruována restaurace s terasou. Do modernizace objektu šlo od roku 2012 okolo 30 milionů korun.
Restauraci majitelé objektu uvedli do původního stavu, zrušili příčky a na galerii udělali podle původních plánů točité schodiště.
Návštěvnost Labské boudy v posledních letech podle Kláry Sovové roste. V covidových letech 2021 a 2022 evidovali na Labské boudě takzvaných lůžkonocí 3736 a 4864 a v následujícím roce 2023 jich bylo už 5221 a loni 5358. V letošním roce byla obsazenost lůžek do konce října 4922.
„Co se týče zájmu o ubytování na Labské boudě, jednoznačně vedou letní měsíce,“ řekla Klára Sovová.
Například letos v červenci a v srpnu evidují 662 a 790 lůžkonocí a loni ve stejné době 615 a 901. V zimní sezoně 2024/2025, tedy od listopadu do konce března, se měsíční počet lůžkonocí pohyboval od 256 v listopadu po 389 v únoru.
Restaurace a bufet ročně obslouží okolo 100 tisíc lidí. Mezi jednodenními návštěvníky Labské boudy, která je nedaleko česko-polské hranice, převažují Poláci nad Čechy. Mezi ubytovanými je to však naopak, vedou Češi. Němečtí turisté tvoří významný podíl návštěvníků Labské boudy pouze v období německých státních svátků, to pak tvoří až 20 procent návštěvníků. Na Čechy a Poláky to ale nestačí.
Roční náklady na provoz jsou přibližně deset milionů korun. Na Labské boudě funguje meteorologická stanice a solární a ozónová observatoř Českého hydrometeorologického ústavu. V zimě tam má zázemí Horská služba Krkonoše.
