OBRAZEM: Labská bouda slaví půl století, nahlédněte do kuchyně i wellness
OBRAZEM: Labská bouda slaví půl století, nahlédněte do kuchyně i wellness
Labská bouda v nadmořské výšce 1340 metrů severozápadně od Špindlerova Mlýna je i po padesáti letech provozu oblíbenou zastávkou turistů na hřebenech Krkonoš. Zájem o ni v posledních letech roste. V...
Česko zalité bílým mořem. Fotografové zachytili kouzla inverze v horách
Mlhavé ráno následované teplým slunečným dnem. Právě tato kombinace zajistila, že na mnoha místech Česka šlo v tomto týdnu sledovat majestátní jev známý jako inverze, který vzniká smísením teplého...
Policie zasahovala v budovách ŘSD v Praze a Hradci. Při razii zadržela 11 lidí
V sídle Ředitelství silnic a dálnic na pražském Kačerově zasahovala policie, uvedl mluvčí státního podniku Jan Rýdl. Policisté si měli vyžádat dokumentaci z jedné z krajských správ ŘSD. Zasahovat...
Advokát si objednal únos expartnera své dcery, důkazy pro vraždu soud neuznal
Pardubický advokát Pavel Jelínek a jeho tři komplicové jsou podle soudu vinní z únosu bývalého partnera Jelínkovy dcery. Krajský soud v Hradci Králové nepřijal verzi obžaloby, že šlo o vraždu na...
Zbrojovka - Hradec 0:3, van Buren poslal hattrickem hosty do čtvrtfinále
Fotbalisté Hradce Králové vybojovali předposlední místo ve čtvrtfinále domácího poháru. Na hřišti druholigové Zbrojovky Brno vyhráli 3:0 po hattricku Micka van Burena. Vítězové však přišli o tři...
Dálnici D35 u Hořic otevřou v prosinci, zatím bez poplatku. Na D11 ji napojí za rok
Už v polovině prosince se řidičům otevře téměř 12kilometrový úsek D35 kolem Hořic na Jičínsku. Na dálnici najedou auta ze směru od Hradce Králové před obcí Sadová a sjíždět budou u Hořic. Do roka...
Budeme ještě lepší, věří hradecký trenér Martinec. I nováčci se dostali do pohody
Poprvé od konce srpna má Tomáš Martinec za sebou více než týden, kdy se nemusel nervovat z toho, jak jeho tým dopadne v soutěžním zápase. V pátek mu tato zápasově klidnější část hokejové sezony...
Kamenný most v Debrném zase slouží, znovu zajišťuje přístup k hřbitovu
Kompletní obnovy se dočkal historický most přes Debrnský potok v zaniklé obci Debrné, která je součástí Trutnova. Nový kamenný most znovu zajišťuje přístup k hřbitovu a zároveň citlivě navazuje na...
Malá Úpa má „kuchařku“ pro stavaře, chce udržet tradiční vzhled Krkonoš
Nejmenší krkonošská obec Malá Úpa chce zachovat tradiční vzhled zástavby, vydala proto manuál pro investory, architekty a projektanty. Všechny stavby v nejvýše položené krkonošské obci prošli a...
Sporný tendr na přestavbu kasáren v Hradci. Neúspěšné firmy se obrátí na ÚOHS
Graduje spor významných stavebních společností s Hradcem Králové. Firmy Stako a Smola HK se obrátí na antimonopolní úřad kvůli stavbě nového náměstí v areálu Gayerových a Vrbenského kasáren.
Žena poslala statisíce v ručníku na údajnou expertizu, část peněz zachránila taxikářka
Na otřepaný trik falešné policistky o napadeném bankovním účtu naletěla seniorka z Trutnovska. Podvodnice ji po telefonu přesvědčila, aby vybrala svoje peníze a bankovky zabalené v ručníku poslala...
Skiareály v Krkonoších a Orlických horách nechtějí odradit, zdraží jen mírně
Po razantním zdražování lyžařských permanentek v minulých letech jsou horská střediska v dalším zvyšování cen už velmi opatrná. Letos, podobně jako loni, půjdou skipasy v Krkonoších a Orlických...
Učení na směny skončí. Škola v Hradci díky půdní vestavbě lépe rozvrhne výuku
Nové učebny, kabinety, sociální zázemí i odpočinkové prostory získala zdravotnická škola v Hradci Králové. Přestavba nevyužívaného podkroví umožní škole lépe rozvrhnout výuku i přijmout další...
Bývalý vězeňský vychovatel dostal v 80 letech podmínku za šikanu svědků Jehovových
Okresní soud v Trutnově v úterý potrestal bývalého příslušníka Sboru nápravné výchovy Bohuslava Kožíška tříletou podmínkou. Podle soudu ve věznici v Žacléři na Trutnovsku na konci 70. let jako...