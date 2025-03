Pro automobilku v Kvasinách staví nové nádraží, celou trať zrychlí a elektrifikují

Modernizace trati má několik etap. Nyní Správa železnic (SŽ) oficiálně zahájila výstavbu nového seřazovacího nádraží Lipovka v průmyslové zóně Solnice-jih a modernizaci kolejí z Lipovky do Solnice, kde dojde také na přípravu elektrizace. Startují také úpravy úseku od Týniště nad Orlicí do Častolovic, včetně budování výhybny v Rašovicích.

První dvě etapy provedou společnosti Eurovia CZ, Chládek a Tintěra a GJW Praha za 2,8 miliardy korun.

„Celková částka za všechny etapy bude 6,7 miliardy a představuje v současné době opravdu jednu z největších investic do železnic v České republice,“ řekl při zahájení ministr dopravy Martin Kupka (ODS).

Šéf Správy železnic Jiří Svoboda připomněl, že není běžné, aby šlo tolik peněz do regionální trati. „To, aby byla takováto trať elektrifikovaná a pod střídavým napětím, také běžné není. Moc bych si přál, aby to, co se zde připraví, bylo maximálně využité do budoucna. Dnes máme 6 vlaků za 24 hodin, ale kapacita skutečně ten nárůst umožní.“

Už v lednu začaly přípravné práce poblíž nádraží v Týništi nad Orlicí, které je druhým největším v Královéhradeckém kraji, a právě tam se dosud seřazují vlaky z automobilky. To se díky novému nádraží v Lipovce změní. V Týništi nad Orlicí také vloni skončila půlmiliardová přestavba trakční napájecí stanice, která umožňuje použití střídavého a dočasně i stejnosměrného proudu na tratích do Chocně, Hradce Králové a v budoucnu i do Solnice.

Posílit chtějí osobní i nákladní vlaky

„Cílem projektu je vedle zatraktivnění osobní dopravy také vyšší podíl železnice na zásobování výrobních závodů v průmyslové zóně Solnice-Kvasiny. Kapacita trati se zvýší díky novým výhybnám Rašovice a Tutleky. Narovnání některých oblouků pak umožní zavedení rychlosti až 120 kilometrů za hodinu,“ popsal mluvčí SŽ Dušan Gavenda.

Stavbaři provedou rekonstrukci nástupišť na zastávkách Lípa nad Orlicí a Čestice. Cestujícím nabídnou bezbariérový přístup i nové informační tabule s odjezdy vlaků. Nádraží v Lipovce dostane deset kolejí a opraví se koleje z nové stanice k Solnici. Hlavní část prací, která si vyžádá omezení dopravy, má trvat jen 65 dní a soustředit se na letní prázdniny.

„V tom je hlavní náročnost stavby. Je to naplánované na letní měsíce, tedy červenec a srpen. Důležitá bude koordinace všech stavebních činností,“ řekl Miroslav Trnka z Eurovie CS.

Některé přípravné práce nebudou mít na železniční provoz vliv. Stavbaři mohou bez omezení na dráze stavět také nové nádraží v Lipovce. Výluka by měla v létě proběhnout částečně v době, kdy je v automobilce celozávodní dovolená.

V další fázi, kterou chce Správa železnic soutěžit letos v létě, dojde na modernizaci kolejí z Častolovic do Lipovky, jejíž součástí bude celková přestavba mostu přes Bělou v Častolovicích či výhybna Tutleky. Začne také přestavba nádraží v Týništi nad Orlicí a tamní železniční přejezd u vodárenské věže nahradí nadjezd.

„Během jednotlivých stavebních etap bude probíhat výstavba základů stožárů, následně se v roce 2026 v celém úseku z Týniště nad Orlicí do Solnice natáhne trolejové vedení. Vlaky budou využívat střídavou napájecí soustavu,“ uvedl Gavenda.

Délka modernizované trati je 20 kilometrů. Dokončení všech etap se předpokládá v roce 2027. Z evropských fondů by mělo jít na stavbu až 2,5 miliardy.