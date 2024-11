Téměř celé vedení kraje jsou starostové a poslanci, dva platy si nechají

Že je občas výhodné, když v zastupitelstvu či radě kraje sedí někdo s vazbami na celostátní politiku, potvrzují členové koalice i opozice. Stejně tak, pokud jsou mezi zastupiteli starostové obcí, ti mohou na jednání přinášet pohledy z praxe. Jenže něco jiného je, když jsou poslanci či starostové současně zastupiteli, nebo když mají výkonné funkce v krajské vládě.

„Ruku na srdce, není to nic nového. Už jsme to tady měli. Skloubit funkci poslance a starosty nebo radního kraje není nic složitého,“ přiznal při jednání ustavujícího zastupitelstva kraje koaliční zastupitel, starosta Náchoda a bývalý poslanec Jan Birke (SOCDEM).

Narážel tak na minulé i dřívější složení krajské vlády. Souběh funkcí měli i členové předchozího vedení, avšak jen dva: Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL) byl náměstek hejtmana a poslanec, Martin Červíček (ODS) byl hejtman a senátor.

Současné složení rady Královéhradeckého kraje je ovšem v tomto směru extrémní. Z devíti radních jsou čtyři starosty a další tři zasedají v Poslanecké sněmovně.

„Složení rady je pozoruhodné tím, že velká část jejích členů bude kumulovat více funkcí. Hnutí ANO a jeho vedení přitom před časem proti této praxi ostře vystupovalo. Nyní na to zjevně zapomnělo a už to nevadí. Skutečnost, že tři členové krajské rady jsou zároveň poslanci, může činit určité problémy při určování termínů pro zasedání krajské rady nebo zastupitelstva. Může také výrazně limitovat akceschopnost koalice při zasedáních zastupitelstva kraje, v němž má pouze křehkou většinu. Hlasování o vedení kraje však ukázalo, že se může spolehnout na hlasy opozičního uskupení Stačilo,“ komentoval politolog Jiří Štefek.

„Radnice si necháme“

Dvě funkce si nechává hejtman Petr Koleta i první náměstek Jan Jarolím (oba ANO). Hejtman je starostou Hronova, Jarolím Dvora Králové nad Labem. To kritizovala na úvodním zasedání opoziční zastupitelka kraje, primátorka Hradce Králové Pavlína Springerová (HDK).

„Nedokážu si představit kumulaci dvou takto důležitých exekutivních funkcí, je to pro mě absolutně nepředstavitelné. Kolik času budete trávit u nás v Hradci Králové při výkonu své velmi důležité funkce? “ dotazovala se hejtmana i jeho prvního zástupce. Oba ji ujistili, že funkce zvládnou.

„Chci nadále pokračovat v Hronově, protože tam máme rozjeté projekty. Mám tam dva místostarosty, z nichž jeden je neuvolněný. Ten se stane uvolněným, ale o tom rozhodne zastupitelstvo na prosincovém zasedání. Já se stanu neuvolněným,“ řekl Koleta, jenž už dříve na podobné otázky novinářů řekl, že starosta je starostou 24 hodin denně a práci na radnici odvede třeba o víkendech.

Podstatnou část jeho dosavadní agendy by měl převzít nově uvolněný místostarosta. Na první tiskové konferenci Koleta po jednání rady vypočítal, které dny trávil v Hradci a které v Hronově. Podobně se vyjádřil také vicehejtman, starosta Dvora Jan Jarolím. Ten na rozdíl od hejtmana chce zatím pokračovat dál jako uvolněný starosta. Dva místostarostové ve Dvoře jsou taktéž uvolnění.

„Domluvili jsme se, že to nějakou dobu zkusíme. Kolegové si převezmou některé gesce starosty. Oslovil jsem všechny koaliční zastupitele a všichni mi vyjádřili podporu a nabídli pomoc nad rámec současných povinností. Neříkám, že to půjde dlouhodobě, ale rozhodně to zkusím. Pokud sám ucítím, že to nejde, jedné z funkcí se vzdám nebo ji výrazně upravím,“ sdělil Jarolím.

Dalšími dvěma starosty v radě jsou starosta Rokytnice v Orlických horách Jiří Štěpán (SOCDEM) a starosta Častolovic Zdeněk Praus (ANO). Oba uvedli, že požádají o neuvolněné funkce na radnicích. Opoziční zastupitelka v Častolovicích Jarmila Novohradská (Prosperita pro městys) však namítá: „Myslím, že to jsou naprosto neslučitelné funkce, kdy je člověk plně uvázán na kraji a ještě by měl dělat starostu, byť třeba neuvolněného. Starosta má velkou zodpovědnost. Byla jsem čtyři roky starostka a vím, že je to funkce na 24 hodin. Nedovedu si představit, že by ten člověk byl ještě na kraji. Jiná situace je třeba hejtman a senátor, možná ještě poslanec.“

Poslanecká malá domů

Další tři radní kraje či náměstci hejtmana jsou současně poslanci. Jde o Janu Berkovcovou, Jiřího Maška a Jaromíra Dědečka (všichni ANO). Angažování poslanců do vedení kraje má už první omezení. Jednání zastupitelstva a rady se mají konat vždy v pondělí, kdy mají poslanci den v regionech. V pondělí se mají konat i tiskové konference po jednání rady, které dosud bývaly až v následujících dnech.

„Jinak bychom nedokázali zaručit, že tady kolegové budou moci sedět. Mohou mít důležité jednání ve Sněmovně,“ přiznal Koleta.

Například nová šéfka resortu školství Jana Berkovcová zvládne kromě Sněmovny a kraje i pozici radní v Novém Městě nad Metují. Tomu se podivil třeba opoziční zastupitel, poslanec a uvolněný ředitel hradeckého Gymnázia J. K. Tyla Matěj Ondřej Havel (TOP 09): „Jakým způsobem bude zvládat kumulaci funkcí poslankyně, stínové ministryně školství, radní města a náměstkyně hejtmana?“

„Přijímám tento závazek s velkou pokorou a respektem. Vůbec nebudu zlehčovat, že to bude jednoduchá práce,“ reagovala Berkovcová.

Díky kumulaci funkcí si noví radní kraje přijdou na pozoruhodné odměny. Třeba Koleta by si k hejtmanskému platu 158 561 korun měl přičíst 52 tisíc jako neuvolněný starosta. Vicehejtman Jarolím inkasuje od kraje 139 549 korun a dalších 93 tisíc jako uvolněný starosta. Od Nového roku jim platy ještě vzrostou. Například hejtman si pak přijde na 169 + 55 tisíc korun.

Součet odměn Štěpána a Prause se bude pohybovat kolem 180 tisíc. Poslanci Berkovcová a Mašek jako neuvolnění náměstci získají k poslaneckému platu na kraji odměnu 80 tisíc korun, kterou potvrdilo zastupitelstvo. Hůře dopadne poslanec Jaromír Dědeček, který zůstává uvolněným členem rady. Vztahuje se na něj omezení příjmu při kumulaci funkcí poslanců a senátorů. Odměna pro člena rady se mu sníží na 40 procent, z původních 127 tisíc na 51 tisíc korun (k platu poslance).

Přehled odměn tak ukazuje, že dobře vypadající krok poslanců Maška a Berkovcové, kteří souhlasili s neuvolněnou pozicí na kraji, jim ve skutečnosti přihrává malou domů v podobě navýšení příjmu o 25 tisíc korun, protože zákon o kumulaci funkcí se na neuvolněné zastupitele nevztahuje.