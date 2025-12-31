Dům Střelnice v Hradci je na prodej, mrzí někdejší sociální demokraty

Kromě Střelnice jde o Dělnický dům v Kladně a nejspíš i o objekt přezdívaný Surtec, který přiléhá k Lidovému domu.
„Jiná cesta, než provést restrukturalizaci majetku, není,“ řekl po svém zvolení 13. prosince nový předseda strany Jiří Nedvěd.
Výsledky sjezdu i záměr prodat zbývající hodnotný majetek strany znamenaly poslední kapku trpělivosti pro dlouholetého starostu Náchoda a bývalého poslance Jana Birkeho, který po 27 letech ukončil členství v SOCDEM.
„Výsledky sobotního sjezdu a nově zvolené vedení strany pro mě představují směr a osoby, se kterými se už nemohu a nechci ztotožňovat. Návrh nového předsedy na prodej stranického majetku, konkrétně Střelnice v Hradci Králové, je pro mě osobně zcela za hranou toho, co mohu akceptovat,“ řekl Birke.
„Prodej budí nedůvěru“
Prodej Střelnice, která za dva roky vzpomene sto let od zásadní přestavby podle návrhu architekta Oldřicha Lisky, kritizuje také někdejší sociálnědemokratický hejtman Jiří Štěpán. Náměstek hejtmana a starosta Rokytnice v Orlických horách své členství ve straně ukončil už v létě po spojení SOCDEM s komunistickým hnutím Stačilo!
„Je velmi špatné, pokud je prvním krokem, který nový předseda udělá, avízo o prodeji Střeláku a dalších nemovitostí. Kdo to bude prodávat a jakým způsobem? Budí to pouze nedůvěru a toto oznámení bude podle mě další poslední kapkou pro členy v kraji, kteří ještě zbyli,“ předpověděl Jiří Štěpán.
Současně připomněl nedávný způsob rozprodeje domů v majetku strany. Prodejní ceny totiž v řadě případů byly až o třetinu levnější než ty odhadní. To se však netýkalo sídla v Rychnově nad Kněžnou. Odhady dlouhodobě prázdné budovy naproti soudu činily 3,1 milionu korun, ale podařilo se ji prodat za 3,4 milionu.
Informace o snaze prodat hradecký komplex nepřekvapily ani Janu Fröhlichovou, někdejší lídryni kandidátky ČSSD pro komunální volby:
„Slyším to poprvé. Ale když přihlédnu k tomu, v jakém stavu je strana, dá se očekávat, že teď půjde jen o majetky. Nejsem z toho nadšená, ale už nemám iluze.“
Studený umakartový dům
Střelnice je po Lidovém domě druhý největší stranický dům v republice, navíc s citovou hodnotou i pohnutou historií. Přestavba byla zadána architektu Oldřichu Liskovi, který pro Hradec Králové vytvořil také českobratrský evangelický kostel nebo městské lázně s bazénem.
Uvnitř Střelnice jsou desítky kanceláří, řada velkých přednáškových místností, bylo tu 14 moderně zařízených pokojů pro vzácné návštěvy, velká knihovna, tělocvična se sprchami, restaurace pro 300 návštěvníků. Jen stavba divadelního sálu pro dva tisíce návštěvníků v Hradci stála před 98 lety 2,1 milionu korun.
Dne 28. února 1993 byl právě na Střelnici předsedou rozhádané a skomírající partaje zvolen Miloš Zeman, který nastartoval úspěšnou oranžovou éru.
Zašlou slávu Střelnice nyní oprašuje snad jen kultivovaná restaurace Šalanda. V bývalém kinosálu je večerka, interiéry působí chladným a umakartovým dojmem, řada kanceláří je bez nájemníků.
6. listopadu 2020
První obětí špatné ekonomické situace strany se už před pěti lety stala sousední Dřevěnka. Na revitalizaci jediného dochovalého dřevěného kina zvaného Lido Bio z první poloviny 20. století sice existoval projekt, ale odpovědí na dluhy byla kontroverzní demolice.
Střelnice potřebuje peníze
Dosud nejdráže prodaný stranický dům stojí v Jihlavě, SOCDEM za něj utržila 22 milionů. Střelnice je však podstatně lukrativnější. Pro srovnání nejspíš nejdražší oficiálně nabízenou nemovitostí v Hradci je komerčně-administrativní komplex Kollárova o výměře 3447 metrů čtverečních za 168,9 milionu korun.
Krajský tajemník SOCDEM s dotazem na Střelnici nás odkázal na tiskového mluvčího strany, ten však na písemné otázky nereagoval.
Podle Jiřího Štěpána dům potřebuje pravidelnou údržbu, ale rozhodně není opuštěný jako například prodané sídlo strany v Rychnově nad Kněžnou.
„Střelnice byla udržovaná a hlavně fungovala. Kanceláře byly krátkodobě i dlouhodobě pronajímané a dům žil. Takhle velký objekt vždy vyžaduje investice v desítkách milionů, ty sociální demokracie pochopitelně neměla, ale o Střelák se vždy starala tak, aby to nebylo prázdné místo,“ zdůraznil Štěpán.
„Strana se vždy snažila se svým majetkem nakládat tak, aby byl rentabilní. Střelnice už nesloužila politickým účelům, ale strana prostory aspoň pronajímala. Potřebné investice do nemovitosti skutečně neplynuly a obávám se, že není v dobrém stavu. Dům potřeboval velké investice už před několika lety, aby splňoval moderní standard a byl atraktivní ve velké konkurenci,“ doplnila Jana Fröhlichová.
Velké zemětřesení se v nejstarší české partaji odehrálo už před čtyřmi lety, kdy se ČSSD poprvé po 29 letech nedostala do Poslanecké sněmovny a funkci předsedy opustil Jan Hamáček. Jenže tehdy byla otázka na prodej Střelnice nemístná.
„Prodej Střelnice je absolutně vyloučen, nikdy nebyl na stole a dokud budu krajským předsedou sociální demokracie, zkrátka to nedovolím. Nikdy jsme ani nezjišťovali, jakou má dům hodnotu, protože když děláte odhad ceny, už můžete vytvářet spekulaci, že dochází k prodeji. A to je naprosto vyloučeno,“ kategoricky prohlásil na podzim 2021 Jan Birke.
Od neděle 14. prosince je Birke nejen bývalým krajským předsedou, ale i bývalým členem strany.