U přehrady Les Království chystají léto s Bílou, Kollerem i Chinaski

Dlouho to vypadalo, že i Štěrbova vila na Trutnovsku bude muset škrtnout program koncertů na červen až srpen. Nakonec se však 4. ročník Kulturního léta uskuteční v plném rozsahu.

Organizátoři letos vsadili na zvučná jména, která se vystřídají v areálu vily, odkud bratři Štěrbové před sto lety řídili stavbu přehrady.

Pořádně zamotanou hlavu však měl z přípravy letošní sezony hlavní pořadatel Kulturního léta Michal Karadzos. Pár týdnů zpátky se ještě zdálo, že sérii koncertů na přehradě potká stejný osud jako většinu kulturních akcí, které z letního itineráře kvůli koronaviru zmizely.

„Před koncem roku jsme začali na internetu prodávat vstupenky. V březnu, kdy jsme očekávali hlavní vlnu předprodejů, přišel zlom a úplně se to zastavilo. Do konce května jsme neprodali jedinou vstupenku. Kapelám jsme vyplatili zálohy a měli obavy, co bude dál,“ říká Michal Karadzos.



Uvolnění vládních opatření dalo naději, že se nasmlouvané koncerty budou moci, byť v omezeném režimu a za dodržení přísných hygienických opatření, uskutečnit. V současnosti jsou povoleny hromadné akce do 500 lidí, od 22. června by se limit měl posunout až k tisícovce.



„Díky tomu jsme se pohnuli z místa. Pokud bude hranice tisíc návštěvníků, za takových podmínek už pro nás má smysl koncerty uspořádat. Přáli bychom si, aby návštěvnost byla stejná jako v předchozích ročnících, ale v tuto chvíli to je samozřejmě pro všechny velká neznámá,“ říká pořadatel.



Program Kulturní léto 2020 21. 6. Poslední ze žhavých milenců – Simona Stašová a Petr Nárožný

26. 6. Lucie Bílá a Arakain

3. 7. Jiří Schmitzer a Neřež

18. 7. Richard Krajčo a Nikolaos Grigoriadis

24. 7. 3V1 talkshow: Štíbrová, Pártlová, Arichteva

29. 7. Nebyla to pátá, byla to devátá – Jana Švandová, Josef Carda a Rudolf Hrušínský

31. 7. David Koller

8. 8. Chinaski

9. 8. Josef Vojtek a Inflagranti

21. 8. Honza Nedvěd a přátelé: 50 let na scéně

28. 8. Tros Discotequos: Vojtěch Dyk, Jakub Prachař, Jan Maxián

Organizátoři tentokrát spoléhají na známá jména. „Předchozí tři ročníky Kulturního léta byly hodně multižánrové. Tento rok jsme se zaměřili na tři hlavní disciplíny: divadlo, country a rockovou hudbu. Od změněné dramaturgie si slibujeme, že na Štěrbovu vilu přijedou i hudební fanoušci, kteří u nás třeba ještě nebyli,“ naznačuje Michal Karadzos.

Sezona odstartuje v neděli, na Štěrbovu vilu dorazí Simona Stašová a Petr Nárožný s divácky vděčnou komedií Poslední ze žhavých milenců od Neila Simona. Dvaaosmdesátiletý Petr Nárožný v ní ztvárňuje majitele rybí restaurace, který se po dlouholetém spořádaném manželství odhodlává k první nevěře.

Na konci června se v areálu více než sto let staré vily představí Lucie Bílá s metalovou kapelou Arakain. V ní mnohonásobná česká slavice působila už v polovině 80. let, v posledních letech s Arakainem znovu pravidelně objíždí kluby i festivaly.

V červenci se na Štěrbovu vilu vrátí divadlo, hlavními protagonisty detektivní komedie Nebyla to pátá, byla to devátá v režii Jiřího Menzela jsou Jana Švandová, Josef Carda a Rudolf Hrušínský.

Zvučná jména získali poté, co odpadly velké festivaly

První prázdninový měsíc přehrada nabídne nejžádanější české zpěváky současnosti. Richard Krajčo s trumpetistou Nikolaosem Grigoriadisem zahrají největší hity skupiny Kryštof, vlastní tvorbu i notoricky známé písně Lucie uvede poslední červencový den David Koller s kapelou.

„Richard Krajčo Štěrbovu vilu a přehradu Les Království zná. Vzhledem k tomu, že bydlí nedaleko odsud, tak jsme si plácli. Bude to taková sousedská výpomoc,“ poznamenává zakladatel kulturního léta.

Ve znamení velkých hvězd domácí scény se ponese také srpen. Frontman skupiny Kabát Josef Vojtek vystoupí s elektrickým smyčcovým triem Inflagranti, Vojtěch Dyk s Jakubem Prachařem přivezou projekt Tros Discotequos. V neobvyklém večeru, o jehož podobě spolurozhodují diváci, zazní populární songy i operní árie.

Velkou událostí bude koncert trampského písničkáře Honzy Nedvěda, který v poslední době vystupuje spíše zřídka.

Tolik zvučných jmen se na Štěrbově vile sejde i kvůli koronavirovým omezením a zrušeným letním festivalům. Zahrají zde kapely, které by se u přehrady za normálních okolností objevily jen těžko. To je případ skupiny Chinaski, jejíž koncert se uskuteční 8. srpna.

„Pro některé kapely, které jsme v minulosti oslovili, jsme byli příliš malou scénou. Teď se nám ale samy ozvaly, že by si tu rády zahrály. Jinak bychom je sem těžko dostali, protože by s největší pravděpodobností byly na některém z velkých festivalů,“ podotýká Michal Karadzos.