Náměstí v Kuklenách začne růst letos, developer nechce měsíční krajinu

Společnost Noho nabídla městu, že alespoň část budoucího náměstí vybuduje za vlastní peníze, aby se lidé v jejím domě po nastěhování necítili jako osadníci uprostřed měsíční krajiny.

„Chceme si od města pronajmout pozemek a udělat nějaké provizorní úpravy. Vysadit stromy, vyset trávu, udělat terénní úpravy, vybudovat hřiště a umístit lavičky, aby to nebylo staveniště, ale veřejný prostor,“ vysvětluje šéf Noho Tomáš Vrbický.

Město plánovalo dobudovat náměstí do roku 2026, avšak po obměně jeho vedení se schyluje k vypsání architektonické soutěže. Místní v Kuklenách se obávají, že stavba nabere až 10leté zpoždění. Přitom demoliční práce a terénní úpravy mají být hotovy v létě.

„To nejsou obavy, to je reálný stav věci. To se prostě stane,“ dává místním za pravdu bývalý investiční náměstek primátora Jiří Bláha (ODS), za jehož působení definitivní demolice areálu začala. Pokud by se nová koalice nedohodla na změnách, dost možná by původní harmonogram platil, byť radnice narazila s dotací.

„Respektoval jsem záměry předchozích vedení města. Pokud bych pokračoval jako náměstek, chtěl bych v tom, co bylo rozpracováno,“ říká Bláha.

S variantou, že město vybuduje náměstí do roku 2026, počítala i kampaň k developerskému projektu Cihlovka 2. I proto chce Vrbický investovat do úprav. S termíny naopak už nepočítala komise místní samosprávy (KMS).

„Stále argumentovali, že nejsou peníze. Původně se to přitom mělo realizovat už dávno. Iniciativu pana Vrbického plně podporujeme a doufáme, že by se město mohlo chytit za nos a pro Kukleny konečně něco udělat,“ upozorňuje předsedkyně KMS Kukleny Alena Nekolová, že radnice na čtvrť za nádražím dlouhodobě zapomíná. Příkladem je i nedaleký park u Kalendovy ulice, jehož úpravy se připravují přes deset let.

Tahanice o činžák skončily

Na místě bývalé koželužny přece jen došlo k odblokování jednoho velkého problému. Developer Noho se dohodl s majitelem činžovního domu číslo 111 Pavlem Kalinou a objekt, který má stát přímo uprostřed budoucího náměstí, odkoupil.

Městu se dlouhodobě nedařilo s Kalinou dohodnout, došlo na naschvály i na soud o plot na dvoře. Kalina chtěl za objekt, který kdysi získal těsně před dražbou areálu koželužny, směnu v hodnotě aktuální tržní ceny, zatímco radnice trvala na výrazně nižší částce.

„Nabízeli mi 10 procent a já jsem řekl, že nejsem v situaci, kdy to potřebuji prodat dumpingově,“ vzpomíná Kalina.

Radnice nakonec upravila projekt náměstí, aby se počítalo se zachováním domu. Kalina přišel s tím, že k objektu vybuduje sedmipatrovou přístavbu. Na radnici však se záměrem narazil, a tak nakonec objekt prodal Noho.

„Kývl jsem na to, protože jsem pochopil, že Noho s městem hovořit umí, zatímco já ne. Rozhodl jsem se, že odejdu a že už nikdy v životě nebudu v Hradci investovat, protože Hradec Králové je prohnilé město. Naskytla se mi možnost investovat v Praze, tak jsem odešel i s trvalým bydlištěm tam,“ neskrývá trpkost Pavel Kalina.

Firma doufá, že dům odkoupí město

Tomáš Vrbický vysvětluje, že odkupem domu chtěl přiblížit vybudování nového náměstí:

„Rozhodli jsme se, že to koupíme a budeme městu lepším partnerem. Doufáme, že nám nezůstane Černý Petr a že město dům koupí. Nechceme na tom vydělat, jen to, co jsme do toho dali.“

Vedení města novou aktivitu vítá. V objektu by mohly vzniknout třeba malometrážní byty pro seniory. S demolicí už nepočítá.

22. května 2019

„Asi nebudeme kupovat takovou nemovitost, abychom ji pak zdemolovali,“ podotýká náměstek primátorky pro územní plánování a urbanismus Adam Záruba (Změna).

O náměstí rozhodnou místní

Noho chce do projektování provizorního náměstí zapojit veřejnost. Už vypustilo online dotazník, v dubnu dojde na workshopy na zdejší základní škole a na jednání s KMS i s vedením města. Na 26. dubna společně plánují setkání v tělocvičně základní školy.

„Chceme udělat náměstí tak, aby vyhovovalo potřebám obyvatel Kuklen. Možnost zapojit se do procesu vzniku má každý,“ vysvětluje Tomáš Vrbický. Do poloviny roku chce mít hotový návrh a ve druhém pololetí prostor upravit.

„Věřím, že se na podmínkách dohodneme, protože nějaký čas ještě potrvá, než náměstí vyroste. Přál bych si, aby tam byl nějaký trvalý prvek, třeba kvalitní strom nebo i víc,“ plánuje Záruba.

Nové vedení podle něj přistoupilo k zadání veřejné soutěže i kvůli tomu, že původní studie náměstí je zastaralá a v lokalitě došlo k řadě změn. Soutěž se bude muset vypořádat s torzem komína, se zachováním činžáku nebo s plánovanou replikou malé tovární haly.

„Je to první velké náměstí, které vznikne ve městě po hodně dlouhé době, a zaslouží si, abychom to udělali co nejlíp,“ míní Záruba. Soutěž by rád vypsal ještě letos, výsledky mají být známé v příštím roce.