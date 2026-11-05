Lidé však kudlanku zahlédli také v polohách kolem tisíce metrů nad mořem – u Lysečinské boudy a v okolí Pece pod Sněžkou. Nejvýše učiněný nález je z hrany Labského dolu 1 350 metrů nad mořem.
„V takové nadmořské výšce panují drsné horské podmínky, které teplomilným druhům zpravidla příliš nesvědčí. Letošní velmi teplé léto však velmi pravděpodobně umožnilo kudlance úspěšně se vyvinout v dospělce,“ uvedl mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný.
Kudlanka byla zaznamenána i v horní části Rokytnice nad Jizerou. „Každé dobře lokalizované hlášení je cenným dílkem skládačky, která nám pomáhá lépe porozumět tomu, jak se krkonošská příroda v důsledku klimatické změny proměňuje,“ říká ředitel správy parku Petr Moravec.
Poprvé ochranáři pozorovali samičku kudlanky v roce 2019 na louce v podkrkonošském Rudníku.
Kudlanky se do horských oblastí mohou dostávat různě, třeba jako náhodný „spolujezdec“, kdy se nedospělý jedinec ukryje v autě, zavazadle nebo mezi věcmi. Transport umožňují také vzdušné proudy.
„Vítr může drobné organismy přemístit na značné vzdálenosti a silné proudění spojené s bouřkami může přispět k tomu, že se jedinci objeví i daleko od oblastí svého obvyklého výskytu,“ poznamenal zoolog Správy KRNAP Jan Materna.
Na výzvu ochranářů reagovaly stovky zájemců, naprostá většina hlášení však byla z míst mimo Krkonoše.