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Kudlanka nábožná už doputovala až na okraj Labského dolu v Krkonoších

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  10:30aktualizováno  11:43
Kudlanka nábožná, Suchý Důl (Horní Maršov)

Kudlanka nábožná, Suchý Důl (Horní Maršov) | foto: Gabriela Kruckovyč

Grafika hlášených výskytů kudlanky nábožné v Krkonoších a podhůří v roce 2026
Odborníci našli samičku kudlanky nábožné na louce nad Bolkovem u Rudníka.
Krasavice na lovu (nymfa kudlanky nábožné před posledním svlekem, Pálava 2016)
Kudlanky nábožné mají celou řadu barevných verzí, ale pořád jde o stejný druh....
8 fotografií
Celkem 23 hlášení o výskytu kudlanky nábožné obdržela Správa Krkonošského národního parku (KRNAP) po veřejné výzvě. Rozšíření dravého teplomilného hmyzu, který býval typický pro jižní Moravu, je důkazem měnící se druhové skladby horské přírody související s klimatickou změnou. Většina pozorování byla z nižších a středních částí ochranného pásma parku.

Lidé však kudlanku zahlédli také v polohách kolem tisíce metrů nad mořem – u Lysečinské boudy a v okolí Pece pod Sněžkou. Nejvýše učiněný nález je z hrany Labského dolu 1 350 metrů nad mořem.

„V takové nadmořské výšce panují drsné horské podmínky, které teplomilným druhům zpravidla příliš nesvědčí. Letošní velmi teplé léto však velmi pravděpodobně umožnilo kudlance úspěšně se vyvinout v dospělce,“ uvedl mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný.

Kudlanka nábožná, Suchý Důl (Horní Maršov)
Grafika hlášených výskytů kudlanky nábožné v Krkonoších a podhůří v roce 2026
Odborníci našli samičku kudlanky nábožné na louce nad Bolkovem u Rudníka.
Krasavice na lovu (nymfa kudlanky nábožné před posledním svlekem, Pálava 2016)
8 fotografií

Kudlanka byla zaznamenána i v horní části Rokytnice nad Jizerou. „Každé dobře lokalizované hlášení je cenným dílkem skládačky, která nám pomáhá lépe porozumět tomu, jak se krkonošská příroda v důsledku klimatické změny proměňuje,“ říká ředitel správy parku Petr Moravec.

Poprvé ochranáři pozorovali samičku kudlanky v roce 2019 na louce v podkrkonošském Rudníku.

Kudlanky se do horských oblastí mohou dostávat různě, třeba jako náhodný „spolujezdec“, kdy se nedospělý jedinec ukryje v autě, zavazadle nebo mezi věcmi. Transport umožňují také vzdušné proudy.

„Vítr může drobné organismy přemístit na značné vzdálenosti a silné proudění spojené s bouřkami může přispět k tomu, že se jedinci objeví i daleko od oblastí svého obvyklého výskytu,“ poznamenal zoolog Správy KRNAP Jan Materna.

Na výzvu ochranářů reagovaly stovky zájemců, naprostá většina hlášení však byla z míst mimo Krkonoše.

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