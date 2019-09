Vrchlabí postaví krytý bazén do tří let, Trutnov přestavbu odkládá

Jedné z největších vrchlabských investic dali zastupitelé zelenou na poslední zářijové schůzi. Schválili pořízení projektové dokumentace.

Na jaře stavaři vybudují přístupovou komunikaci, chodníky, inženýrské sítě, veřejné osvětlení a parkoviště. Bazén postaví v dalších dvou letech. Infrastruktura vyjde na 40 milionů korun, stavba samotného objektu na zhruba 150 milionů.

O vybudování akvacentra se ve Vrchlabí mluvilo už před více než deseti lety, kdy společnost Hedeby přišla se záměrem přestavět bývalou továrnu Škoda Auto vedle hokejového stadionu na obchodní centrum s byty, hotelem, restaurací a akvaparkem. Soukromý investor však své plány nikdy nerealizoval.

Nyní se zdá, že krytému bazénu na druhém konci města nic nestojí v cestě.

„Projekt by snad mohlo přibrzdit jen to, pokud bychom ve výběrovém řízení obdrželi takovou nejnižší nabídku, která by výrazně převyšovala rozpočet na celou akci, nyní ho totiž máme nastavený velmi zodpovědně. Pak bychom museli znovu zvážit, jestli to je v našich silách,“ říká vrchlabský místostarosta Michal Vávra (nestraník, zvolený za Zvon).

Město se na investici chystá několik let, na účtě má speciálně pro tento projekt našetřeno 70 milionů. Nebude si brát úvěr a celou - téměř dvousetmilionovou – akci zaplatí z vlastních zdrojů.

„V rozpočtovém výhledu s tím počítáme a neznamená to, že bychom ostatní investice, které budou ve městě potřeba, jako jsou opravy chodníků a komunikací, zcela utlumili. I když do bazénu nesoustředíme všechny peníze, do podobně velkého projektu se v následujících třech letech nebudeme moci pustit,“ vysvětluje místostarosta.

V zóně upravili rybník a vystavěli fotbalový stadion

Krytý bazén vyroste nedaleko rybníka Kačák, jehož revitalizaci za deset milionů korun radnice dokončila loni v červnu. Objekt bude částečně zapuštěný do země. Nabídne hlavní pětadvacetimetrový bazén se čtyřmi drahami, cvičný a relaxační bazén, divokou řeku, šedesát metrů dlouhý tobogan, skluzavku, parní kabinu i vířivky. Před budovou vznikne slunící louka a ve vstupní hale bude občerstvení.

Velká část infrastruktury by podle místostarosty měla být hotová v příštím roce, v následujícím roce by na to navázala stavba bazénu. Při navrhování projektanti počítali s umístěním navazujícího wellness centra s několika druhy saun. To ale město samo realizovat nebude a pokusí se získat soukromého investora.

Vybudování krytého bazénu rozšíří možnosti ve sportovně-rekreační zóně Vejsplachy. V roce 2015 zde město otevřelo fotbalový stadion za 120 milionů korun, kromě běžeckých tratí s umělým zasněžováním je u výpadovky na Špindlerův Mlýn a Jilemnici soukromý tenisový areál.

V loňském roce skončila velká proměna rybníku Kačák, tedy vybagrování nádrže a stavba několika menších objektů na břehu.

Trutnov bazén opravovat nebude. Nedohodl se s projektanty

Zatímco ve Vrchlabí se těší na celoroční krytou plovárnu, Trutnov nákladný projekt na rekonstrukci bazénu u řeky Úpy odložil na neurčito. Záměr město oznámilo už v roce 2016, tehdy počítalo s jeho proměnou v akvapark s řadou atrakcí za 130 milionů korun.

Projektantská firma však nedodržela termín, navíc by přestavba vyšla na mnohem vyšší částku. „Ani rok po termínu nám nebyli schopni dodat projektovou dokumentaci, takže jsme to přerušili,“ řekl trutnovský starosta Ivan Adamec. Od smlouvy s hradeckou projekční kanceláří Ateliér 11 město letos v únoru odstoupilo.

Namísto toho se Trutnov v červenci pustil do opravy letního koupaliště za 73 milionů, které se proto letos ani neotevřelo. Stavební firma už rozebrala původní zámkovou dlažbu, místo ní dělníci do bazénů zabudují téměř bezúdržbové nerezové vany. Do začátku nové sezony bude rekonstrukce plovárny dokončena.

Kdy a zda vůbec se město pustí do přestavby krytého bazénu, není jasné. „Budeme se o tom znovu bavit. Je otázka, jestli ho rekonstruovat, nebo se vydat cestou stavby nového bazénu na jiném místě. Zatím je to předběžné. Máme na to relativně čas, současný bazén není ve stavu, že bychom ho museli zítra zavřít,“ dodal Adamec.

Kvůli středisku volného času otevřenému v září za 200 milionů a právě kvůli rekonstrukci bazénu si radnice v roce 2017 u banky pořídila úvěr na 350 milionů korun.