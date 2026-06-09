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Obáváme se škrtů a změn, víc nás informujte. Odbory KRNAP napsaly ministru Červenému

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  17:12
Odboráři ze Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) vyzvali v otevřeném dopise ministra životního prostředí Igora Červeného (Motoristé) k větší transparentnosti při výběru nového ředitele. Žádají o vysvětlení k avizovanému snižování počtu úvazků a také k rozsahu a dopadům organizačních změn. Ministr v březnu odvolal ředitele správy parku Robina Böhnische, o jeho místo se uchází 14 lidí.
Pracovníci Správy KRNAP rozvinuli na vrcholu Sněžky ochranné sítě. (27. května...

Pracovníci Správy KRNAP rozvinuli na vrcholu Sněžky ochranné sítě. (27. května 2026) | foto: Martin Veselý, MAFRA

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(zleva) Šéf hasičů Vladimír Vlček a ministr životního prostředí Igor Červený...
Pracovníci Správy KRNAP rozvinuli na vrcholu Sněžky ochranné sítě. (27. května...
52 fotografií

„Naším cílem není vstupovat do politického rozhodování MŽP ani vést kampaň proti jakémukoli uchazeči o funkci ředitele Správy KRNAP,“ uvedli odboráři.

Podle nich je ale jejich povinností hájit práva a zájmy zaměstnanců, zejména právo na informace, projednání zásadních organizačních změn, stabilitu pracovního prostředí a důvěru v řízení organizace.

„Právě tato důvěra je v současné době mezi zaměstnanci výrazně oslabena,“ uvádí se v dokumentu.

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Podle zástupců odborů Správy KRNAP nejistota mezi zaměstnanci trvá měsíce. „Správa KRNAP je organizací s mimořádnou odpovědností vůči české přírodě i veřejnosti. Za touto organizací však stojí konkrétní lidé, zaměstnanci, kteří dnes potřebují především jistotu, důvěru a vědomí, že jejich práce a budoucnost nejsou přehlíženy,“ uvedli v dopise.

Ministr v březnu odvolal ředitele Robina Böhnische, park dočasně vede vrchní ředitel sekce ochrany přírody a krajiny ministerstva Michal Servus. Ministerstvo původně předpokládalo, že se nový ředitel ujme funkce 4. května, ale výběrové řízení se prodloužilo a podle dostupných informací nebyl termín jeho jmenování dosud stanoven. Přihlásilo se do něj 14 uchazečů.

Pracovníci Správy KRNAP rozvinuli na vrcholu Sněžky ochranné sítě. (27. května 2026)
U Boudy pod Sněžkou zůstávají stráně zelené, chumelilo výše. (15. května 2026)
Jednání vlády. Na snímku ministr životního prostředí Igor Červený. (18. května 2026)
(zleva) Šéf hasičů Vladimír Vlček a ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé). (5. května 2026)
52 fotografií

Finalisty výběrového řízení na ředitele parku jsou podle dostupných informací učitel České lesnické akademie Trutnov Petr Moravec, vedoucí oddělení projektového řízení správy KRNAP Josef Taláb a vedoucí oddělení monitoringu a podkladů k péči KRNAP David Krause.

Odboráři Správy KRNAP provedli mezi zaměstnanci anonymní interní průzkum nálady. Z celkového počtu 263 zaměstnanců se jej zúčastnilo 156. Například 93 procent respondentů je podle zjištění odborářů znepokojeno současnou situací kolem výběru ředitele parku a 99,4 procenta respondentů nepovažuje současnou úroveň informovanosti zaměstnanců ze strany MŽP za dostatečnou.

Přes 90 procent respondentů vyjádřilo obavy také ze snížení počtu pracovních úvazků a 98,1 procenta uvedlo obavy, že změna vedení může vést k personálním změnám, nátlaku nebo zhoršení pracovního klimatu.

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„Z průzkumu dále vyplynulo, že 97,5 procenta respondentů podporuje, aby základní odborová organizace Správy KRNAP k situaci přijala stanovisko,“ stojí v dopise. Odboráři v něm také žádají, aby všechny podstatné organizační a personální změny byly s odbory předem projednány.

Možné změny v KRNAP vyvolávají delší dobu emoce. Například v květnu zástupci Svazku obcí Východní Krkonoše v dopise adresovaném také ministrovi životního prostředí upozornili na údajnou nevhodnost jednoho z finalistů, a to Petra Moravce.

30. května 2026
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