Poteče zelená krev v Krkonoších? Ukazují sílu, o KRNAP nic nevědí, tvrdí místní politici

Na jižním závětrném svahu Studniční hory se ukládá sníh do takzvané Mapy republiky. | foto: archiv Správy KRNAP

Tomáš Plecháč
  13:00
Zelená krev – jak Motoristé slibovali – dost možná brzy poteče na Správě Krkonošského národního parku ve Vrchlabí. Ochranáři dostanou od státu méně peněz na provoz, mají podle pokynu ministerstva životního prostředí propustit 14 z 238 zaměstnanců a ohrožená je patrně i pozice ředitele Robina Böhnische. Podle regionálních politiků mohou navrhované změny narušit stabilitu národního parku.

Prosákly informace, že jméno ředitele Böhnische figuruje na „Macinkově seznamu“ lidí, které chce šéf Motoristů vyměnit. Nový ministr životního prostředí Igor Červený se nechal slyšet, že odvolání ředitele zatím neplánuje.

Velkým tématem se v poslední době staly spory o vjezdy do národního parku. Kvůli kamerovému systému, pokutám a povolenkové byrokracii ochranáře nejhlasitěji kritizovala spolumajitelka Luční a Labské boudy Klára Sovová. Dvojka krajské kandidátky Motoristů sobě v posledních parlamentních volbách dokonce údajně na protest loni dočasně zavřela Luční boudu pro běžné turisty.

„Méně strážců ochrany přírody v terénu, nebo pomalejší rozhodování státní správy? Je to náhodný výkřik, nikdo nemá spočítané, co to bude znamenat.“

