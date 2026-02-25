Prosákly informace, že jméno ředitele Böhnische figuruje na „Macinkově seznamu“ lidí, které chce šéf Motoristů vyměnit. Nový ministr životního prostředí Igor Červený se nechal slyšet, že odvolání ředitele zatím neplánuje.
Velkým tématem se v poslední době staly spory o vjezdy do národního parku. Kvůli kamerovému systému, pokutám a povolenkové byrokracii ochranáře nejhlasitěji kritizovala spolumajitelka Luční a Labské boudy Klára Sovová. Dvojka krajské kandidátky Motoristů sobě v posledních parlamentních volbách dokonce údajně na protest loni dočasně zavřela Luční boudu pro běžné turisty.
„Méně strážců ochrany přírody v terénu, nebo pomalejší rozhodování státní správy? Je to náhodný výkřik, nikdo nemá spočítané, co to bude znamenat.“