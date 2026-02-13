KRNAP dostane na provoz o pětinu méně peněz. Musíme vyčerpat rezervy, říká správa

Autor:
  17:25
Rok se značně seškrtaným rozpočtem mají nejspíš před sebou správci Krkonošského národního parku (KRNAP). Zatímco loni měli na provoz 145 milionů korun, letos jim ministerstvo životního prostředí nově vedené Petrem Macinkou (Motoristé) chce sumu snížit o víc než pětinu na 111 milionů. Vedení parku hodlá o financích ještě jednat.
Pracovníci Správy KRNAP instalovali na Sněžce ochranné sítě proti neukázněným...

Pracovníci Správy KRNAP instalovali na Sněžce ochranné sítě proti neukázněným turistům (18. 6. 2024). | foto: Martin Veselý, MAFRA

Zasněžený vrchol Sněžky z kabiny lanovky (9. února 2026)
Vrchol Sněžky pokrývá nafoukaný sníh i námraza. (9. února 2026)
Od horní stanice lanovky je to na vršek Sněžky už jen pár metrů. (9. února 2026)
Výhled ze Sněžky (9. února 2026)
34 fotografií

Úspory chce najít ve vnitřních procesech instituce, aby se změny co nejméně dotkly návštěvnického servisu a ochrany Krkonoš.

Celkový rozpočet Správy KRNAP činil loni 472 milionů korun, návrh pro letošní rok je 464 milionů. Provozní dotace od ministerstva byla loni 145,4 milionu, letos je příslib pouze na 111,1 milionu. V předešlých letech přitom stát posílal na provoz národního parku částky kolem 170 až 180 milionů.

Propad chce vedení parku vyrovnat tím, že sáhne do rezervy. Podle ČTK by ze 151 milionů vzalo 147 milionů.

Macinka chce národní parky vyhladovět, líčí aktivista. Škrty nejvíce zasáhnou Šumavu

„V roce 2026 plánujeme vyčerpat celý rezervní fond, který jsme tvořili posledních patnáct let a původně byl tvořen s tím, že má sloužit v souladu s platnou legislativou ke krytí nenadálých výdajů, neočekávaných nákladů, což může být větrná, sněhová, kůrovcová kalamita, případně další nečekané náklady,“ řekl mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný.

Vyšší těžba v lesích je podle něj až krajním řešením. Řídí se platným Lesním hospodářským plánem, v němž jsou s ohledem na národní park ekologické a ochranářské cíle, dbá se například na zvláště chráněné druhy.

Snižování nákladů se podle zástupců národního parku děje dlouhodobě, teď už je však tato možnost téměř vyčerpaná.

„V současné době se pohybujeme na hranici reálných úspor a případné další snižování výdajů by bylo možné pouze za cenu omezení některých činností Správy KRNAP, například provozu informačních středisek, péče o turistickou infrastrukturu, provozu muzeí či údržby turistických cest a chodníků. Takový krok by však nepředstavoval dlouhodobě udržitelné řešení a mohl by mít dopad jak na kvalitu péče o území národního parku, tak na komfort jeho návštěvníků,“ odhadl Drahný. Řada těchto aktivit se platila z dotací.

Zasněžený vrchol Sněžky z kabiny lanovky (9. února 2026)
Vrchol Sněžky pokrývá nafoukaný sníh i námraza. (9. února 2026)
Od horní stanice lanovky je to na vršek Sněžky už jen pár metrů. (9. února 2026)
Výhled ze Sněžky (9. února 2026)
34 fotografií

Národní park chce v první řadě zachovat péči o přírodu i zázemí pro návštěvníky, také bezproblémový chod všech svých pracovišť při činnostech uložených ze zákona. Kromě úspor uvnitř organizace se chtějí zaměřit na dotační programy, aby si vypomohli jimi.

„V tuto chvíli nepředpokládáme omezení klíčových ochranářských aktivit, nicméně situaci budeme dále řešit v úzké spolupráci s ministerstvem,“ řekl Drahný.

Lidí málo a pizza za tři stovky. Zimní pouť na Sněžku nadchne i provětrá peněženku

Dotace už KRNAP zhusta a úspěšně využíval. V programovém období 2007 až 2013 do regionu získal dotace ve výši 542 milionu korun, v období 2014 až 2020 ve výši 1,08 miliardy. Pro nynější období 2021 až 2027 uskutečnil nebo má schválené projekty za 436 milionů. Za dalších 612 milionů jsou projekty ve fázi hodnocení nebo připravované.

Nahrazovat provozní peníze od státu dotacemi není podle správců národního parku dlouhodobě schůdné, musí se totiž počítat s povinností platit takzvanou udržitelnost projektů, ale už z peněz samotné instituce v dalších letech.

15. ledna 2023
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

OBRAZEM: Mráz čaruje v Adršpachu a nikde nikdo. Na led se hodí nesmeky

Adršpašské skály v zimě (20. ledna 2026)

Zima, sníh a led čarují ve skalním městě v Adršpachu na Náchodsku. Tmavé pískovcové věže ční do stometrové výšky, dole bublá průzračná Metuje. Návštěvníci teď mají šanci zažít přírodu v tichu....

Lidí málo a pizza za tři stovky. Zimní pouť na Sněžku nadchne i provětrá peněženku

Premium
Polská bouda s meteorologickou stanicí na Sněžce (9. února 2026)

Ikonické stavby obalené sněhem, inverze a výhledy skryté v mlze, ale hlavně o poznání méně turistů než v létě. Zimní návštěva Sněžky má své kouzlo. Z vrcholu si návštěvníci kromě zážitků mohou odnést...

Trať po srážce vlaku s náklaďákem v Železnici stála, policie vyšetřuje nedbalost

Nehoda nákladního vozidla s vlakem v obci Železnice (5. února 2026)

V Železnici na Jičínsku se ve čtvrtek po 17. hodině na přejezdu srazil osobní vlak s nákladním autem. Jedna náprava vlaku vykolejila, kamion skončil na boku. Při nehodě se zranilo pět lidí. Škoda je...

Kostru mořského ještěra vyjmuli na Sahaře do obvazů, k vidění je ve Dvoře

Kostra plesiosaura ve dvorské Galerii minerálů

Měří devět metrů, váží 150 kilogramů a je stará více než 70 milionů let. Galerie minerálů ve Dvoře Králové nad Labem na Trutnovsku vystavila téměř kompletní kostru pravěkého plesiosaura. Její majitel...

Studenti jako „rukojmí“ i plakát ANO u školy. Kdo je poslanec Doksanský

Premium
Na přelomu listopadu a prosince 2025 se poslanec Denis Doksanský (ANO) účastnil...

V Hradci Králové je léta známou figurou, ale teprve po parlamentních volbách se o Denisi Doksanském coby poslanci hnutí ANO začalo mluvit i za hranicemi regionu. Blýskl se v několika debatách,...

KRNAP dostane na provoz o pětinu méně peněz. Musíme vyčerpat rezervy, říká správa

Pracovníci Správy KRNAP instalovali na Sněžce ochranné sítě proti neukázněným...

Rok se značně seškrtaným rozpočtem mají nejspíš před sebou správci Krkonošského národního parku (KRNAP). Zatímco loni měli na provoz 145 milionů korun, letos jim ministerstvo životního prostředí nově...

13. února 2026  17:25

Olympijská šampionka Maděrová kvůli nemoci mění plány. MČR vynechá

Olympijská vítězka Zuzana Maděrová na Krajském úřadu Libereckého kraje. (12....

Olympijská vítězka v paralelním obřím slalomu Zuzana Maděrová se o víkendu nezúčastní mistrovství republiky ve snowboardingu na Dolní Moravě. Potýká se s respiračním onemocněním, informoval na webu...

13. února 2026  13:03

Místo Ivanského jezera mokřad. Ochranáři záměr podpořili, petice je proti

Hráz Ivanského jezera potřebuje opravu. (26. července 2025)

Zatímco obyvatelé Rychnova nad Kněžnou bojují za záchranu Ivanského jezera v lese Včelný, které chce Povodí Labe zrušit, skupina východočeských přírodovědců podpořila záměr vodohospodářů. Povodí chce...

13. února 2026  9:42

Primátorčino uskupení v Hradci posílí kantoři, náměstek ze Změny mění dres

Zástupci HDK, TOP 09 a kantorů v Pivovarských domech v Hradci Králové podepsali...

Na 25 procent hlasů a nejméně 10 zastupitelských mandátů míří v podzimních volbách v Hradci Králové nová koalice Hradeckého demokratického klubu a TOP 09 s podporou Hradeckých kantorů a nestraníků....

12. února 2026  16:15

Ze sousoší odnesl dva anděly, dalšímu ulomil hlavu. Policie pátrá po zloději

Ze sousoší Kalvárie ve Velké Vsi v Broumově zmizeli dva andělé, další nemá...

Neznámý zloděj ukradl sochy andělů z památného sousoší v Broumově na Náchodsku. Dvě pískovcové sošky zmizely zcela, další přišla o hlavu. Policie požádala o pomoc ty, kdo si v místě všimli pohybu aut...

12. února 2026  11:17

Muzeum krajky povede místní radní, jeho úkol je UNESCO i více návštěvníků

Muzeum krajky ve Vamberku povede Vladimír Sodomka.

Budoucnost Muzea krajky ve Vamberku dostává jasnější obrysy. Od 1. dubna ho povede Vladimír Sodomka, který je v současnosti radním Vamberka pro kulturu. Už na podzim Královéhradecký kraj rozhodl o...

12. února 2026  8:59

Rum, vaječňák i podivné odměny. Kontrola účetnictví školy odhalila milionové škody

Premium
Základní škola a mateřská škola na Novém Hradci Králové

Loňská hloubková kontrola hospodaření v Základní a Mateřské škole Nový Hradec Králové nejspíš ukazuje na systematické zneužívání. V účetnictví se objevily položky jako: sto lahví rumu a vaječného...

11. února 2026  14:26

Ubližoval mimořádně brutálně. Muž z Náchodska je podezřelý z týrání přítelkyně

Domácí násilí (ilustrační foto)

Vážný případ domácího násilí řeší kriminalisté na Náchodsku. Jednatřicetiletý muž je podezřelý z týrání partnerky. Podle vyšetřovatelů byla vystavena psychickému tlaku a surovému zacházení z jeho...

11. února 2026  10:15

První mládě po 12 letech. Ve dvorské zoo slaví přírůstek ohrožené žirafy

Malému samci žirafy síťované říkají chovatelé zatím Lenny. (2. února 2026)

V Safari Parku Dvůr Králové nad Labem se po dvanácti letech narodilo mládě žirafy síťované, které jsou ve volné přírodě ohroženým druhem. Na svět přišlo 28. ledna a je to samec. Za poslední rok se v...

10. února 2026  16:45

Poslanec Doksanský z ANO rezignoval na místo ve školské komisi Hradce

Hradecký zastupitel Denis Doksanský (bezp. za ANO) (24. října 2022)

Opoziční zastupitel Hradce Králové a poslanec Denis Doksanský (ANO) v pondělí rezignoval na místo v komisi městské rady pro výchovu a vzdělávání. Potvrdila to mluvčí radnice Kateřina Rohlíčková....

10. února 2026  15:34

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Lidí málo a pizza za tři stovky. Zimní pouť na Sněžku nadchne i provětrá peněženku

Premium
Polská bouda s meteorologickou stanicí na Sněžce (9. února 2026)

Ikonické stavby obalené sněhem, inverze a výhledy skryté v mlze, ale hlavně o poznání méně turistů než v létě. Zimní návštěva Sněžky má své kouzlo. Z vrcholu si návštěvníci kromě zážitků mohou odnést...

10. února 2026  15:28

Sparta, moje druhá rodina. Vedoucí týmu o touze po titulu, profirežimu i utopencích

Adéla Pivoňková, bývalá fotbalistka, dnes vedoucí A-týmu žen Sparty.

Na obou kolenou má dodneška šlic. Dvakrát utržený stehenní úpon, dvakrát prasklá čéška... I kvůli zranění musela zabalit sen, že si jednou zahraje za svou milovanou Barcelonu. Ale jak říká její...

10. února 2026  13:48

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.