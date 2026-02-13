Úspory chce najít ve vnitřních procesech instituce, aby se změny co nejméně dotkly návštěvnického servisu a ochrany Krkonoš.
Celkový rozpočet Správy KRNAP činil loni 472 milionů korun, návrh pro letošní rok je 464 milionů. Provozní dotace od ministerstva byla loni 145,4 milionu, letos je příslib pouze na 111,1 milionu. V předešlých letech přitom stát posílal na provoz národního parku částky kolem 170 až 180 milionů.
Propad chce vedení parku vyrovnat tím, že sáhne do rezervy. Podle ČTK by ze 151 milionů vzalo 147 milionů.
„V roce 2026 plánujeme vyčerpat celý rezervní fond, který jsme tvořili posledních patnáct let a původně byl tvořen s tím, že má sloužit v souladu s platnou legislativou ke krytí nenadálých výdajů, neočekávaných nákladů, což může být větrná, sněhová, kůrovcová kalamita, případně další nečekané náklady,“ řekl mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný.
Vyšší těžba v lesích je podle něj až krajním řešením. Řídí se platným Lesním hospodářským plánem, v němž jsou s ohledem na národní park ekologické a ochranářské cíle, dbá se například na zvláště chráněné druhy.
Snižování nákladů se podle zástupců národního parku děje dlouhodobě, teď už je však tato možnost téměř vyčerpaná.
„V současné době se pohybujeme na hranici reálných úspor a případné další snižování výdajů by bylo možné pouze za cenu omezení některých činností Správy KRNAP, například provozu informačních středisek, péče o turistickou infrastrukturu, provozu muzeí či údržby turistických cest a chodníků. Takový krok by však nepředstavoval dlouhodobě udržitelné řešení a mohl by mít dopad jak na kvalitu péče o území národního parku, tak na komfort jeho návštěvníků,“ odhadl Drahný. Řada těchto aktivit se platila z dotací.
Národní park chce v první řadě zachovat péči o přírodu i zázemí pro návštěvníky, také bezproblémový chod všech svých pracovišť při činnostech uložených ze zákona. Kromě úspor uvnitř organizace se chtějí zaměřit na dotační programy, aby si vypomohli jimi.
„V tuto chvíli nepředpokládáme omezení klíčových ochranářských aktivit, nicméně situaci budeme dále řešit v úzké spolupráci s ministerstvem,“ řekl Drahný.
Dotace už KRNAP zhusta a úspěšně využíval. V programovém období 2007 až 2013 do regionu získal dotace ve výši 542 milionu korun, v období 2014 až 2020 ve výši 1,08 miliardy. Pro nynější období 2021 až 2027 uskutečnil nebo má schválené projekty za 436 milionů. Za dalších 612 milionů jsou projekty ve fázi hodnocení nebo připravované.
Nahrazovat provozní peníze od státu dotacemi není podle správců národního parku dlouhodobě schůdné, musí se totiž počítat s povinností platit takzvanou udržitelnost projektů, ale už z peněz samotné instituce v dalších letech.
15. ledna 2023