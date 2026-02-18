Budování turistické infrastruktury je v ohrožení, říká k vládním škrtům šéf KRNAP

Štěpánka Tůmová
  15:41
Méně peněz na turistické chodníky, strážce i osvětové programy. Tak se během dalších měsíců může projevit rozpočet navržený novou vládou, který oproti loňsku zkrátí Krkonošskému národnímu parku (KRNAP) rozpočet o 34 milionů korun. „Budeme se muset primárně zaměřit pouze na aktivity, které jsou striktně dány legislativou,“ říká v rozhovoru pro iDNES.cz ředitel KRNAP Robin Böhnisch.
Ředitel Správy Krkonošského národního parku Robin Böhnisch promluvil k...

Ředitel Správy Krkonošského národního parku Robin Böhnisch promluvil k demonstrantům, kteří ve Vrchlabí protestovali proti postupu správy vůči stavbě apartmánového domu na Jeleních loukách. (24. března 2025) | foto: Martin Veselý, MAFRA

Od horní stanice lanovky je to na vršek Sněžky už jen pár metrů. (9. února 2026)
Zasněžený vrchol Sněžky z kabiny lanovky (9. února 2026)
KRNAP opravil most mostek u Huťského vodopádu na stezce mezi Rokytnicí a...
KRNAP opravil most mostek u Huťského vodopádu na stezce mezi Rokytnicí a...
24 fotografií

Výpadek financí ochranáři zalepí tím, že z rezervního fondu vyberou 147 milionů, takže na nečekané kalamity jim zbudou jen čtyři miliony. O rozpočtu chce ředitel Böhnisch ještě vyjednávat.

Loňská provozní dotace byla 145 milionů korun, navržená letošní by měla být 111 milionů. V předešlých letech jste měli provozní dotace kolem 170 až 180 milionů, s kladným výsledkem hospodaření v desítkách milionů. Snižování dotace tedy už řešíte více let. V jaké činnosti nyní pociťujete, že situace pro Správu KRNAP bude nejnapjatější?
Finanční situace parku bude napjatá obecně, lépe řečeno napjatější než dosud. Ve své další činnosti se budeme muset primárně zaměřit pouze na aktivity, které jsou striktně dány legislativou. Tedy například zákonem o ochraně přírody a krajiny, lesním zákonem nebo zákonem o muzejnictví.

Dosud vykonávané další činnosti nad zákonný rámec, například budování a podpora turistické infrastruktury a cestovního ruchu obecně nebo environmentální výchova, budou ohroženy.

Robin Böhnisch (49)

Působil coby poslanec sociální demokracie v letech 2003 až 2017, v roce 2021 ČSSD opustil.

Na pozici ředitele Správy KRNAP jej jmenoval ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) od 1. ledna 2018.

Za jeho působení v Krkonoších před pěti lety začala platit nová vyhláška o vymezení zón ochrany přírody. Kontroverze Správa KRNAP v posledních letech budí u části podnikatelů. Od loňska například začala kontrolovat kamerami v ostrém režimu vjezdy aut na hřebeny na několika přístupových cestách a pokutuje řidiče, kteří nemají výjimku ze zákona pro vjezd do klidového území.

Jak uvedl Deník N, ředitel Böhnisch figuruje na seznamu lidí, které vedení ministerstva životního prostředí plánuje odstranit, a to údajně kvůli sporům mezi boudařkou a podporovatelkou Motoristů Klárou Sovovou a národním parkem. Správa KRNAP by také podle deníku mohla přijít o 14 pozic.

Dotkne se nižší částka na provoz počtu pracovních míst? O kolik z nich byste mohli přijít? Nebude ohrožena třeba obsluha v infocentrech, kustodi, odborné pozice, profesionální stráž?
Konkrétně hovořit o případném propouštění je předčasné. Naší prioritou je zachování plnění povinností daných správě národního parku zákonem, tedy především zachování péče o přírodní hodnoty národního parku.

Jak se zkrácený rozpočet může projevit navenek pro návštěvníky? Mluvčí národního parku uvádí, že zatím to nijak nepoznají. Neprojeví se to případně v menším počtu profesionálních strážců, třeba na Sněžce a frekventovaných místech v hlavní sezoně či v menším počtu edukativních programů?
Bezprostředně se taková redukce rozpočtu neprojeví, v řádu několika měsíců už pravděpodobně ano. Především na rozsahu a stavu turistické infrastruktury, později na objemu aktivit environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a tak dále.

Rozsah profesionální strážní služby redukován nebude, další pracovníci správy národního parku vybavení zkouškou a odznakem stráže přírody ale budou mít menší prostor k výpomoci profesionální stráži na nejexponovanějších místech, což jsou třeba Sněžka, pramen Labe a další, a v nejexponovanějších časech.

Ředitel Správy Krkonošského národního parku Robin Böhnisch promluvil k demonstrantům, kteří ve Vrchlabí protestovali proti postupu správy vůči stavbě apartmánového domu na Jeleních loukách. (24. března 2025)
Od horní stanice lanovky je to na vršek Sněžky už jen pár metrů. (9. února 2026)
Zasněžený vrchol Sněžky z kabiny lanovky (9. února 2026)
KRNAP opravil most mostek u Huťského vodopádu na stezce mezi Rokytnicí a Dvoračkami (14.11.2025).
24 fotografií

Vyšší těžbu dřeva označuje Správa KRNAP za krajní krok, dotace nepokládá za stabilní zdroj. Uvádíte, že chcete o rozpočtu dál jednat. Čím chcete ministerstvo životního prostředí přesvědčit? Že se mohou rozpadnout dlouhodobě budované týmy? Že není vhodné ustupovat od výzkumu, odborných programů? Nebo se domluvit na omezení některých agend, což by vyžadovalo legislativní úpravu?
Podle dostupných dat ze světa patří KRNAP mezi pět nejnavštěvovanějších národních parků na světě co do poměru plochy a počtu návštěvníků. Příroda národního parku, o kterou Správa KRNAP pečuje, představuje hlavní turistické lákadlo a také atraktivní kulisu pro život a podnikání. Činnost Správy KRNAP má bezprostřední pozitivní dopad na generování finančních prostředků v regionu i do státního rozpočtu.

Po kontrole Nejvyššího kontrolního úřadu v národních parcích v roce 2019 konstatoval vedoucí kontrolní skupiny Petr Neuvirth: „Správy národních parků musí pokrývat své náklady z velké části výnosy z prodeje dřeva. Ty ale budou v dalších letech klesat a stát dosud nemá jasno, jak bude nejen financování, ale i další rozvoj národních parků řešit“.

Situace se systémově od roku 2019 nijak nezměnila. Legislativní redukce některých agend je jistě možná i žádoucí, ale pravděpodobně nepřinese uspokojivý objem úspor z hlediska pracovníků i objemu prostředků. Také je třeba dodat, že agendy nezmizí, pravděpodobně se jen přesunou jinam.

Jde podle vás o nejhorší situaci pro národní park za řadu posledních let? Či to berete spíše za pokus nadhodit určité snížení peněz, o kterém je nutné vyjednávat? Nebo to vidíte jako celkovou změnu priorit ze strany vlády, která může tíživě dopadnout na národní parky?
V tuto chvíli by bylo předčasné situaci rámovat jako „nejhorší za X let“ nebo naopak jako jednorázový „výstřel“.

Různé typy prostředků, jako je provozní financování, účelové programy, investice, se mohou v čase měnit a teprve po finálním potvrzení parametrů rozpočtu bude možné jejich dopady zodpovědně vyhodnotit.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Už nejsem hranatej, jsem kulatej. Lidi bavil falešný Turek, podobnost překvapila

Jan Hábl jako Filip Turek při setkání v Novém Městě nad Metují (15. února 2026)

Falešný Filip Turek vystoupil v neděli na demonstraci za prezidenta v Novém Městě nad Metují. Za politika se převlékl komeniolog a profesor etické výchovy Jan Hábl. Při svém vystoupení připomněl,...

Dlužníci znají z internetu kličky, v závodě s nimi nemůžeme uspět, popisuje exekutor

Premium
Exekutor Martin Štika

Pryč jsou doby, kdy zlý exekutor udeřil na chudáka dlužníka. Díky rozsáhlým návodům z internetu se dnes drtivá část dlužníků exekuci vyhne, upozorňuje hradecký exekutor Martin Štika. V Česku se tak...

Sparta - Hradec Kr. 2:0, oba góly dal kapitán Haraslín, domácí podržel Surovčík

Sparťanská radost z gólu v utkání s Hradcem.

Sparťanští fotbalisté zůstávají v jarní části sezony stoprocentní, potřetí vyhráli a ještě neinkasovali. V domácím zápase 22. kola Chance Ligy porazili Hradec Králové 2:0 po dvou brankách kapitána...

Olympijská šampionka Maděrová kvůli nemoci mění plány. MČR vynechá

Olympijská vítězka Zuzana Maděrová na Krajském úřadu Libereckého kraje. (12....

Olympijská vítězka v paralelním obřím slalomu Zuzana Maděrová se o víkendu nezúčastní mistrovství republiky ve snowboardingu na Dolní Moravě. Potýká se s respiračním onemocněním, informoval na webu...

Rum, vaječňák i podivné odměny. Kontrola účetnictví školy odhalila milionové škody

Premium
Základní škola a mateřská škola na Novém Hradci Králové

Loňská hloubková kontrola hospodaření v Základní a Mateřské škole Nový Hradec Králové nejspíš ukazuje na systematické zneužívání. V účetnictví se objevily položky jako: sto lahví rumu a vaječného...

Budování turistické infrastruktury je v ohrožení, říká k vládním škrtům šéf KRNAP

Ředitel Správy Krkonošského národního parku Robin Böhnisch promluvil k...

Méně peněz na turistické chodníky, strážce i osvětové programy. Tak se během dalších měsíců může projevit rozpočet navržený novou vládou, který oproti loňsku zkrátí Krkonošskému národnímu parku...

18. února 2026  15:41

Pohřešovanou seniorku z Jičínska našli mrtvou, odešla bez nezbytných léků

ilustrační snímek

Smutný konec má pátrání po sedmasedmdesátileté ženě, která se ztratila v Nové Pace na Jičínsku. Policisté ve středu kolem poledne oznámili, že pohřešovanou našli mrtvou. Dezorientovaná seniorka...

18. února 2026  9:20,  aktualizováno  14:33

Na polské straně Krkonoš stouplo lavinové nebezpečí, varuje horská služba

Výhled ze Sněžky (9. února 2026)

V Krkonoších v lavinových oblastech na polských svazích hor platí od středy druhý stupeň lavinového nebezpečí z pětidílné mezinárodní stupnice. Na druhý stupeň stouplo z prvního, nejmírnějšího, po...

18. února 2026  12:28

Vlak na trati u Dvora Králové srazil ženu, ta byla v kolejišti mimo železniční přejezd

Ilustrační snímek

Střet s vlakem v úterý večer nepřežila žena na trati mezi Dvorem Králové nad Labem a Bílou Třemešnou na Trutnovsku, řekla policejní mluvčí Karolína Macháčková.

17. února 2026

Z náklaďáků padal led a autům rozbil čelní skla. Po jednom řidiči pátrá policie

Při nehodě v obci Verdek led padající z náklaďáku zasáhl osobní auto Dacia,...

Dvě nehody zaviněné ledem padajícím z nákladních aut se staly na Jičínsku a Trutnovsku. Ledové projektily zasáhly čelní skla u projíždějících osobních aut, jednomu řidiči kusy skončily až na palubní...

17. února 2026  16:23

Pro Hradec je lepší stavět nový hokejový areál než pořád opravovat, říká studie

Vpravo je malá hala hradeckého zimního stadionu, vlevo velká hala.

V Pardubicích je stavba nejmodernější evropské hokejové haly pro více než 22 tisíc diváků tématem číslo jedna. A také v Hradci Králové se čím dál hlasitěji mluví o nutnosti postavit zcela nový...

17. února 2026  10:21

Už nejsem hranatej, jsem kulatej. Lidi bavil falešný Turek, podobnost překvapila

Jan Hábl jako Filip Turek při setkání v Novém Městě nad Metují (15. února 2026)

Falešný Filip Turek vystoupil v neděli na demonstraci za prezidenta v Novém Městě nad Metují. Za politika se převlékl komeniolog a profesor etické výchovy Jan Hábl. Při svém vystoupení připomněl,...

16. února 2026  14:08

V Německu jsem Daridu sledoval, hlásí Neto. Teď se s ním sejde v Hradci

Elione Fernandes Neto poprvé v královéhradeckém dresu

V neděli vpodvečer sice ještě v Praze na Letné v zápase se Spartou v kádru týmu nebyl, ale přesto si od něj ve fotbalovém Hradci hodně slibují. Pokud byste totiž hledali překvapivý zimní nákup do...

16. února 2026  13:56

Policie na D11 dopadla muže v kradeném audi, zachytila ho automatická kamera

Dopadení kradeného vozu Audi Q5

Koordinovaná akce několika policejních jednotek vedla na dálnici D11 u Hradce Králové k zajištění kradeného luxusního vozu Audi Q5. Řidič ho převážel do Polska, avšak na registračních značkách, které...

16. února 2026  10:52

Výkon nebyl nejlepší, na výhru ale stačil. Priske o Hradci i absencích v obraně

Brian Priske, trenér Sparty během utkání s Hradcem Králové.

Na jaře zůstávají stoprocentní, navíc ve třech zápasech ani jednou neinkasovali. Když ale kouč sparťanských fotbalistů Brian Priske hodnotil duel proti Hradci Králové (2:0), uznal: „Myslím, že jsme...

16. února 2026  7:05

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Surovčík hrál poprvé od minely, Spartu proti Hradci podržel. Ideální zápas, culil se

Gólman Jakub Surovčík ze Sparty v akci.

Když naposledy nastoupil za Spartu v soutěžním utkání, minelou na půdě Artisu Brno svým spoluhráčům zkomplikoval zápas osmifinále fotbalového poháru. Další šanci dostal Jakub Surovčík v neděli v lize...

15. února 2026  22:31

Sparta - Hradec Kr. 2:0, oba góly dal kapitán Haraslín, domácí podržel Surovčík

Sparťanská radost z gólu v utkání s Hradcem.

Sparťanští fotbalisté zůstávají v jarní části sezony stoprocentní, potřetí vyhráli a ještě neinkasovali. V domácím zápase 22. kola Chance Ligy porazili Hradec Králové 2:0 po dvou brankách kapitána...

15. února 2026  20:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.