Ministerstva navrhla, jak si má KRNAP poradit s plánovanými škrty

  11:48
Správa Krkonošského národního parku (KRNAP) obdržela dopis od svého zřizovatele, ministerstva životního prostředí, který ji informoval, že ministerstvo financí správě parku navrhlo snížit počet pracovních míst o čtrnáct. Potvrdil to mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný. Správa má 238 kmenových zaměstnanců.
Škrty připadají v úvahu v činnostech spojených s turistickou infrastrukturou a cestovním ruchem, vzděláváním či pořádáním akcí pro veřejnost. Péče o přírodu zůstává prioritou správy parku.

„Ministerstvo financí navrhlo u naší organizace snížení o čtrnáct přepočtených míst. O tom nás následně zřizovatel informoval a zadal nám úkol do konce dubna předložit naše návrhy, jakým způsobem hodláme případné zrušení uvedeného počtu míst řešit,“ řekl mluvčí Radek Drahný.

Podle něj v tuto chvíli není jasné, kdy k rušení míst dojde. „Promýšlíme nyní, o jaké pozice by se mohlo jednat. Rozhodující bude zachovat funkčnost agend, které jsou pro ochranu přírody a chod správy parku klíčové. Zachování péče o přírodu a návštěvnický servis je pro nás zásadní. Rušení míst se může týkat činností spojených s podporou turistického ruchu, environmentální výchovy či s pořádáním akcí pro veřejnost,“ uvedl Drahný.

Na dotaz, jestli jsou na pořadu dne změny ve vedení Správy KRNAP, odpověděl, že o tom neví. „Nemám informace o tom, že by personální změny měly zasáhnout vedení parku,“ dodal mluvčí.

Park nejspíš dostane méně na provoz

KRNAP není jediným národním parkem v ČR, kde se schyluje k propouštění. Souvisí to se škrty v rozpočtu ministerstva životního prostředí.

Podle správy parku byla loni provozní dotace od zřizovatele 145,3 milionu korun, pro letošek se očekává 111,1 milionu. Loni měla správa rozpočet 472 milionů a pro letošek je to podle posledního návrhu dosud neschváleného rozpočtu 464 milionů korun.

Budování turistické infrastruktury je v ohrožení, říká k vládním škrtům šéf KRNAP

Kvůli škrtům plánují správci parku vyčerpat většinu rezervního fondu. Je v něm 151 milionů korun, správa letos plánuje vybrat 147 milionů. Správa KRNAP pro letošek nepředpokládá omezení klíčových ochranářských aktivit.

KRNAP se i s ochranným pásmem rozkládá na 55 tisíci hektarech v okresech Trutnov, Semily a Jablonec nad Nisou. Park byl založen v roce 1963 a je nejstarším národním parkem v Česku.

