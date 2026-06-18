Novým šéfem KRNAP ministr jmenoval kritizovaného Petra Moravce

Ministr odvolal předešlého ředitele Robina Böhnische po osmi letech ve funkci letos v březnu. Poté park dočasně vedl vrchní ředitel sekce ochrany přírody a krajiny ministerstva Michal Servus.
Podle původních plánů ministerstvo chtělo vybrat nového ředitele k 4. květnu, výběrové řízení se však protáhlo. Hlásilo se 14 uchazečů, výběrová komise doporučila tři s nejvyšším bodováním.
Vedle Petra Moravce, který dříve působil i jako vedoucí kanceláře tehdejšího ředitele Správy KRNAP Robina Böhnische, to podle dostupných informací byli pracovníci KRNAP, a to vedoucí oddělení projektového řízení správy Josef Taláb a vedoucí oddělení monitoringu a podkladů k péči David Krause.
O větší transparentnost při výběru ředitele nedávno žádaly ministra Červeného odbory Správy KRNAP. Také požadovaly vysvětlení k avizovanému snižování počtu úvazků a také k rozsahu a dopadům organizačních změn.
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Obáváme se škrtů a změn, víc nás informujte. Odbory KRNAP napsaly ministru Červenému
Moravec byl favoritem i podle některých médií. Před tím však varovali zástupci Svazku obcí Východní Krkonoše, kteří poslali ministrovi dopis, že jeho profesní profil a veřejně dostupné informace o něm vyvolávají vážné pochybnosti o vhodnosti jeho jmenování do čela správy parku.
Krkonošský národní park je nejstarším národním parkem v Česku. Byl založený v roce 1963 a rozkládá se na 55 tisíci hektarech. Zahrnuje významnou část horského masivu Krkonoš v okresech Trutnov, Semily a Jablonec nad Nisou.