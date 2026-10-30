„Žádáme ministra životního prostředí o odvolání ředitele Správy KRNAP Petra Moravce. Odchody zkušených odborníků, rostoucí pochybnosti o způsobu řízení a narušená důvěra ve vedení Správy KRNAP podle nás ohrožují stabilitu instituce i budoucnost Krkonoš,“ stojí v petici, jejímž autorem je vrchlabský občan Jakub Gejdoš. Petice visí na portálu gov.cz.
Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) po odvolání dosavadního šéfa Robina Böhnische jmenoval Moravce do čela parku v polovině června. Od té doby je Moravec pod palbou kritiky.
Svolavatelům se nelíbí i neobvyklé plány na převod zadávání těžby a prodeje dřeva přímo pod kancelář ředitele a upřednostňování politických zájmů před ochranou přírody.