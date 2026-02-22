Přijmeme personál, značka: jen bez drog. Kam dovedla nouze o lidi horské hoteliéry

Hotel Pecr Deep a parkoviště u kapličky v Peci pod Sněžkou (20. února 2026) | foto: Martin Veselý, MAFRA

Tomáš Plecháč
  17:00
Podnikatelé v Peci pod Sněžkou společně objednávají pivo, teď chtějí koordinovaně nabírat zaměstnance. Důvodem je trend, podle něhož se personální situace v poslední době prudce zhoršuje. O práci na horách není zájem, případně lyžařská střediska přitahují uchazeče s pochybnou minulostí a pracovními návyky. Velkým problémem zůstávají drogy a alkohol.

Vstoupit do diskuse

Přijmeme personál, značka: jen bez drog. Kam dovedla nouze o lidi horské hoteliéry

