Přijmeme personál, značka: jen bez drog. Kam dovedla nouze o lidi horské hoteliéry

Těžko si představit konkurenčnější prostředí, než je restaurační a hotelový byznys v Krkonoších. Přesto právě tady dokážou podnikatelé nečekaným způsobem spolupracovat.
V Peci pod Sněžkou před časem založili spolek Hoteliéři Krkonoše. Velké podniky sdílejí zkušenosti s menšími boudaři, společně nakupují zboží, pomáhají si s marketingem a nyní se rozhodli spolupráci posunout na ještě vyšší úroveň. Plánují centrální nábor zaměstnanců.
Doteď si hotely a restaurace řeší personální otázky samy. Stává se proto, že problémoví číšníci a kuchaři během krátké doby vystřídají několik podniků a všude dostávají vyhazov z podobných důvodů.
„Za zimu se nám vystřídaly tři nebo čtyři pokojské. Když jsme propustili poslední, měla šuplík plný injekčních stříkaček.“