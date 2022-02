Na Sněžku vyšlo až 10 tisíc lidí denně. Ochranáře dráždí noční „bludičky“

I kvůli pandemii se do nejvyšších tuzemských hor vydalo už druhým rokem po sobě značné množství návštěvníků. O loňských prázdninách sice jejich počty nedosáhly extrémních hodnot z roku 2020, avšak loňský podzim s přívětivým počasím trhal rekordy pro toto období. A celkově přibylo cyklistů na elektrokolech, kteří se díky motorům dostanou dál.

Stoupá také obliba večerních a nočních přechodů hřebenů hor, kam turisté míří zejména za pozorováním východu slunce.

„Přesně tyto aktivity nedokážeme určit, ale je skutečností, že před dvaceti až třiceti lety bývaly hory v noci úplně klidné. Když se dnes rozhlédnete večer po hřebenech, často vidíte nekončící průvod ‚bludiček‘, světel z čelových baterek,“ poznamenává mluvčí Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) Radek Drahný.

Dříve se přitom hřebenové partie vylidňovaly už kolem čtvrté hodiny odpoledne.

„Tehdy se návštěvníci potřebovali vrátit dolů na večeři a chtěli chytit poslední lanovku. Nyní se to mění, hodně lidí zůstává na hřebenech až do setmění a část turistů vychází nahoru až za tmy. Mnozí mají utkvělou představu, že vrcholem romantiky je sledování východu Slunce na Sněžce, což je poněkud liché. Kdo zná hory, ví, že právě ze Sněžky s výhledem do roviny to není zrovna spektakulární podívaná, navíc když máte kolem sebe v létě v průměru 115 dalších lidí,“ říká Radek Drahný.

Sčítače monitorují, kolik návštěvníků přichází denně do vrcholových partií hor, které platí za nejohroženější. K nejvíc vyhledávaným místům patří právě vrchol Sněžky, pramen Labe a Úpské rašeliniště.

Sezona se prodloužila

Zatímco od července do října 2020 prošel kolem sčítačů na hřebenech necelý milion turistů, loni přístroje zaznamenaly již milion průchodů. Mohl za to právě velmi silný závěr sezony, kdy v září a říjnu vyrazilo do Krkonoš kolem 400 tisíc lidí.

Ukazuje se tak trend prodlužování sezony až do podzimu. V historii měření od roku 2012 byl tak podíl podzimních návštěvníků vůči letním zatím nejvyšší.

Příčinou velkého zájmu turistů byla přetrvávající covidová opatření, kdy nebylo tolik šancí vyrazit do zahraničí. Domácí návštěvníci se tak zaměřili na atraktivní místa v přírodě.

„Na vysoké podzimní návštěvnosti se podílelo i celkem teplé počasí bez výrazných dlouhodobých srážek. To se projevilo zejména o víkendech, kdy jsme na řadě míst zaznamenali nejvyšší intenzitu pohybů osob za celý sledovaný rok. Nejfrekventovanějším dnem celé sezony byla neděle 26. září,“ podotýká Drahný.

Po návalech zůstává větší nepořádek

Hora Sněžka znovu potvrdila svou pověst největšího magnetu Krkonoš. Vystoupalo na ni ještě více výletníků než v roce 2020, a to hlavně v době od srpna do září.

Ve špičkových dnech tam mířilo až 10 tisíc pěších turistů denně.

„Častěji než v předchozích letech jsme se na vrcholu Sněžky, ale i v jejím okolí mohli setkat s projevy takzvaného overturismu,“ upozorňuje Radek Drahný na problém s odpadky či chozením mimo vyznačené stezky.

Mezi další nejnavštěvovanější místa Krkonoš patřilo loni okolí Labské boudy a Pramen Labe, kde sčítače zaznamenaly až tři tisíce průchodů za den.

U Památníku obětem hor či Úpském rašeliništi to bylo až přes 2,5 tisíce průchodů. Správci parku však upozornili, že automatické sčítače poskytují informace o počtech detekovaných průchodů, ale skutečný počet turistů ve většině lokalit bývá ještě vyšší.

Kromě pěších turistů sčítače zachytily loni také vysoký počet cyklistů, byť jich nebylo tolik jako v roce 2020. Podle ochranářů je vidět trend, že obliba tohoto sportu roste zejména s tím, jak si lidé pořizují elektrokola.

Sčítače také zaznamenávají průjezdy aut v národním parku, jejich počty jsou již několik let podobné. Loni v létě a na podzim to bylo kolem 90 tisíc průjezdů. Nejvyšší počty průjezdů na území národního parku se objevily na trase Špindlerův Mlýn – Špindlerovka, a to v průměru 400 až 500 obousměrných průjezdů za den. V posledním říjnovém víkendu to bylo i přes 700 průjezdů za den.

Správci parku chtějí získat evropské peníze na analýzu takzvaných big data či terénní průzkumy. Ty by mohly odpovědět na otázky, které souvisí s délkou pobytu vícedenních návštěvníků, jejich původem a celkovým počtem turistů i jednodenních výletníků v Krkonoších.