Cestu do Krkonoš má zalít nová přehrada. V Trutnově chystají petici

Stát zvažuje postavit přehradu Babí na okraji Trutnova. Pokud by na to došlo, pod vodou skončí důležitá spojnice s Polskem a také asi tři desítky staveb, převážně rodinných domů. Vedení Trutnova to pokládá za vzdálenou vizi a chystá v Babí novou výstavbu. Opozice hodlá proti záměru protestovat.